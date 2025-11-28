Trong thời gian này, khách hàng mua sắm tại hệ thống siêu thị LOTTE MART vừa được hưởng mức giá siêu tiết kiệm, còn có cơ hội trúng thưởng xe Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng và 17 giải tri ân hấp dẫn trị giá 17 triệu đồng/giải.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều đối tác và nhãn hàng lớn như Cầu Tre, Bibigo, VitaDairy, Inochi, Ban Mê Gold Coffee, Morinaga Nutritional Foods, Ngọc Hạnh Bedding, Paysan Breton…

Khách hàng mua sắm có cơ hội trúng xe Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng

Song song, LOTTE MART tiếp tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như: "Rẻ hết cỡ" giảm đến 50% cùng ưu đãi mua 1 tặng 1, áp dụng cho nhiều mặt hàng từ thực phẩm, đồ gia dụng đến sản phẩm chăm sóc cá nhân; "Sản phẩm Bán chạy - Amazing Price" cũng giảm đến 50% cho nhóm hàng gia dụng và thiết yếu. Các sản phẩm thương hiệu riêng như Choice L và Choice L Premium đồng loạt giảm 10%.

Khách hàng thành viên tiếp tục nhận nhiều đặc quyền như chương trình "Siêu rẻ mỗi ngày", cùng nhiều ưu đãi khác. Chương trình Fresh Day Thứ 3 hàng tuần được LOTTE MART triển khai tại tất cả siêu thị trên toàn quốc với mức giá tiết kiệm cho sản phẩm tươi sống.