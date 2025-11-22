Tiêu dùng
22/11/2025 11:22

LOTTE MART cùng HAGL đưa nông sản xanh đến người tiêu dùng

In bài viết

LOTTE MART mở rộng mạng lưới đối tác, đưa vào hệ thống phân phối thêm nhiều mặt hàng nông sản xanh - sạch - chất lượng cao để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng

LOTTE MART Việt Nam vừa mở rộng hợp tác với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Theo đó, HAGL trở thành nhà cung cấp các sản phẩm tươi sống chất lượng cao cho hệ thống siêu thị LOTTE MART, bao gồm: chuối, thịt heo ăn chuối, sầu riêng đông lạnh.

Từ ngày 21-11, các sản phẩm của HAGL được bán tại 4 siêu thị LOTTE MART đầu tiên tại TP HCM

Nhờ quy trình sản xuất bền vững và nguồn nguyên liệu từ vùng cao nguyên, các mặt hàng nông sản của HAGL mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm chất lượng vượt trội. Thịt heo ăn chuối được nuôi theo tiêu chuẩn "3 KHÔNG": Không kháng sinh - Không chất tăng trọng - Không đạm động vật, mang đến chất lượng thịt thơm, an toàn cho sức khỏe.

Từ ngày 21-11, các sản phẩm của HAGL được bày bán chính thức tại 4 siêu thị đầu tiên là LOTTE MART Nam Sài Gòn, LOTTE MART Gò Vấp, LOTTE MART Tân Bình và LOTTE MART Phú Thọ. Trong tuần đầu mở bán, khách hàng mua sắm tại 4 siêu thị trên sẽ nhận được nhiều khuyến mại lớn và quà tặng hấp dẫn.

Đến hết ngày 30-11, khách hàng mua chuối và sầu riêng đông lạnh được giảm tới 50%, còn thịt heo ăn chuối áp dụng mức giảm 20%, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

M. Huy
từ khóa : Hoàng Anh Gia Lai, người tiêu dùng, heo ăn chuối, hệ thống siêu thị, Lotte Mart
