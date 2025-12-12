Shinhan Life Việt Nam nhận giải “Excellence in Product Innovation Award”

Doanh nghiệp
Shinhan Life Việt Nam vừa được vinh danh ở hạng mục “Excellence in Product Innovation Award” - Giải thưởng xuất sắc trong cải tiến sản phẩm.

Tại Diễn đàn InsurInnovator Connect Vietnam 2025 (IIC Vietnam 2025), Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại thị trường Việt Nam được vinh danh trong lễ trao giải IIC Asia Awards 2025. Giải thưởng Excellence in Product Innovation Award được đánh giá dựa trên khả năng thích ứng thị trường, giá trị mang lại cho khách hàng và hiệu quả thực tế của sản phẩm.

Giải thưởng khẳng định cam kết của Shinhan Life Việt Nam trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường

Danh hiệu này là sự công nhận cho những nỗ lực của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển các giải pháp bảo hiểm nhân thọ linh hoạt, lấy khách hàng làm trọng tâm, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy ngày càng đa dạng của thị trường.

Danh mục sản phẩm được vinh danh bao gồm những giải pháp bảo vệ tài chính được thiết kế linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng ở mọi giai đoạn cuộc sống.

Tháng 9-2025, Shinhan Life Việt Nam đã được vinh danh "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" dành cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam.

