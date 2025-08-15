Doanh nghiệp
15/08/2025 15:06

Shinhan Life Việt Nam đạt giải thưởng kép 2 năm liên tiếp tại HR Asia Awards

Shinhan Life Việt Nam được vinh danh hai danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025” và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025”

Đây là năm thứ hai liên tiếp Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vinh dự nhận hai danh hiệu uy tín trong khuôn khổ HR Asia Awards – giải thưởng thường niên do tạp chí HR Asia tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức có chiến lược nhân sự xuất sắc, mức độ gắn kết cao và môi trường làm việc lý tưởng.

Shinhan Life Việt Nam đạt giải thưởng kép 2 năm liên tiếp tại HR Asia Awards- Ảnh 1.

Đại diện Shinhan Life Việt Nam nhận giải "Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025" tại sự kiện vinh danh được HR Asia tổ chức tối 14-8

Thành tích này khẳng định cam kết của Shinhan Life trong việc đặt con người làm trọng tâm, áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh và xây dựng môi trường làm việc toàn diện, trao quyền cho nhân viên.

Tại Shinhan Life, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bắt đầu từ sự phát triển và niềm tự hào của mỗi nhân viên. Ngay từ những ngày đầu, tinh thần tự làm chủ công việc, tự lãnh đạo bản thân và hợp tác chặt chẽ đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp mỗi cá nhân phát huy khả năng, góp phần đưa Công ty vươn tới thành công bền vững.

P. An
từ khóa : Shinhan Life, Nơi làm việc tốt nhất, Môi trường làm việc, Phát triển bền vững
