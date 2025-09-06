Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Sacombank tiếp tục triển khai chương trình học bổng thường niên "Ươm mầm cho những ước mơ", tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống cho học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng 9-2025, Ngân hàng trao gần 3.900 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô, cùng 100 giải thưởng cuộc thi vẽ "Sắc màu Sacombank" với tổng kinh phí 7 tỉ đồng đến các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại tất cả tỉnh thành có Chi nhánh Sacombank hoạt động trên toàn quốc. Điều kiện xét là kết quả học tập năm 2024 - 2025 đạt mức khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt mức tốt, có tinh thần vượt khó và phấn đấu trong học tập.

Đại diện Sacombank tặng học bổng và quà cho học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Quảng Ngãi)

Cuộc thi vẽ thuộc khuôn khổ chương trình học bổng với nhiều chủ đề như thế giới xanh, ước mơ tương lai, ngôi trường thân yêu, một ngày khám phá, bữa cơm sum vầy, người em biết ơn… là nơi để các em thể hiện năng khiếu hội họa, gửi gắm thông điệp của bản thân và cơ hội nhận thêm các phần thưởng giá trị. Cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 7 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 7 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 79 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Tiếp đó, vào tháng 10-2025, Sacombank sẽ khởi động chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin tại địa bàn TP HCM, TP. Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website www.sacombankcareer.com.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Sacombank còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, chương trình thực tập và ngày hội việc làm. Qua đó, Ngân hàng góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền giáo dục và mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

Với triết lý phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, Sacombank không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn kiên trì triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa khác bên cạnh học bổng như "Ấm tình mùa Xuân", hiến máu nhân đạo "Chia sẻ từ trái tim", "Chạy vì sức khỏe cộng đồng", "Những bước chân vì cộng đồng"... Những hoạt động này đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng, góp phần sẻ chia khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống và lan tỏa tinh thần nhân văn của Sacombank.