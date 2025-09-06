Doanh nghiệp
06/09/2025 17:44

Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” – chung tay vun đắp thế hệ trẻ

In bài viết

Chương trình “Ươm mầm cho những ước mơ” của Sacombank đã tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026, Sacombank tiếp tục triển khai chương trình học bổng thường niên "Ươm mầm cho những ước mơ", tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống cho học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng 9-2025, Ngân hàng trao gần 3.900 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô, cùng 100 giải thưởng cuộc thi vẽ "Sắc màu Sacombank" với tổng kinh phí 7 tỉ đồng đến các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại tất cả tỉnh thành có Chi nhánh Sacombank hoạt động trên toàn quốc. Điều kiện xét là kết quả học tập năm 2024 - 2025 đạt mức khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt mức tốt, có tinh thần vượt khó và phấn đấu trong học tập.

Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” – chung tay vun đắp thế hệ trẻ- Ảnh 1.

Đại diện Sacombank tặng học bổng và quà cho học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Quảng Ngãi)

Cuộc thi vẽ thuộc khuôn khổ chương trình học bổng với nhiều chủ đề như thế giới xanh, ước mơ tương lai, ngôi trường thân yêu, một ngày khám phá, bữa cơm sum vầy, người em biết ơn… là nơi để các em thể hiện năng khiếu hội họa, gửi gắm thông điệp của bản thân và cơ hội nhận thêm các phần thưởng giá trị. Cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 7 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 7 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 79 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Tiếp đó, vào tháng 10-2025, Sacombank sẽ khởi động chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin tại địa bàn TP HCM, TP. Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, Bắc Trung Bộ. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website www.sacombankcareer.com.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Sacombank còn tạo môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo, định hướng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng, chương trình thực tập và ngày hội việc làm. Qua đó, Ngân hàng góp phần thiết thực vào sự phát triển của nền giáo dục và mở rộng cánh cửa tương lai cho thế hệ trẻ.

Với triết lý phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, Sacombank không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh mà còn kiên trì triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa khác bên cạnh học bổng như "Ấm tình mùa Xuân", hiến máu nhân đạo "Chia sẻ từ trái tim", "Chạy vì sức khỏe cộng đồng", "Những bước chân vì cộng đồng"... Những hoạt động này đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng, góp phần sẻ chia khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống và lan tỏa tinh thần nhân văn của Sacombank.

PV
từ khóa : Sacombank, hoàn cảnh khó khăn, khai giảng năm học, suất học bổng, thế hệ trẻ
Tưng bừng ưu đãi 9-9, Vietjet khuyến mãi đến 99% giá vé

Tưng bừng ưu đãi 9-9, Vietjet khuyến mãi đến 99% giá vé

Nhịp sống 17:55

Nhân ngày đôi 9-9, Vietjet giảm đến 99% giá vé và tặng thêm 20 kg hành lý ký gửi cho các đường bay quốc tế

Sale quanh năm đã quen, vì sao Mega Sale vẫn khiến người dùng háo hức?

Sale quanh năm đã quen, vì sao Mega Sale vẫn khiến người dùng háo hức?

Thị trường 19:33

Mega Sale khẳng định sức hút, vừa là lễ hội mua sắm lớn trong năm vừa là cơ hội sở hữu sản phẩm chính hãng giá hấp dẫn

Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Vietjet vào Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Doanh nghiệp 15:15

Vietjet vừa được AirlineRatings vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

Đô thị quốc tế giữa lòng TP HCM và phong cách sống mà người Việt đang hướng tới

Đô thị quốc tế giữa lòng TP HCM và phong cách sống mà người Việt đang hướng tới

Không gian sống 10:40

Người Việt ngày càng hướng tới những không gian sống hội tụ đầy đủ tiện ích, kết hợp phong cách sống xanh, kết nối và bền vững.

Mở thẻ Trẻ Connect Vietinbank nhận ngay khuyến mãi hấp dẫn từ NAPAS

Mở thẻ Trẻ Connect Vietinbank nhận ngay khuyến mãi hấp dẫn từ NAPAS

Ngân hàng 08:12

Sản phẩm thẻ mang thương hiệu VietinBank, DST và NAPAS, được thiết kế để mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi vượt trội.

Mua sắm thả ga trên Shopee - Thanh toán bằng thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi 50.000 đồng

Mua sắm thả ga trên Shopee - Thanh toán bằng thẻ NAPAS, nhận ngay ưu đãi 50.000 đồng

Ngân hàng 18:07

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Shopee và ShopeePay triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ NAPAS

Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh

Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh

Ngân hàng 16:54

Ngân hàng Agribank tự hào ra mắt thẻ đồng thương hiệu Agribank Napas - Mastercard - giải pháp thanh toán toàn diện, an toàn và thân thiện với môi trường.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn