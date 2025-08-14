Quyết liệt mở rộng người tham gia BHXH

Để hiện thực hóa mục tiêu an sinh toàn dân sau sáp nhập, BHXH TP HCM đã lên kế hoạch hành động quyết liệt từ tháng 7-2025, vừa nhắm đến các đối tượng tiềm năng vừa áp dụng biện pháp mạnh để xử lý nợ đọng, bảo đảm quyền lợi cho người lao động (NLĐ).

Cú hích từ chính sách mới

Trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2025 và các năm tiếp theo là việc phát triển người tham gia BHXH. Một trong các giải pháp mà BHXH TP HCM đang áp dụng là tận dụng tối đa các nguồn dữ liệu liên ngành và sự thay đổi trong chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 để tiếp cận các nhóm đối tượng.

Đối với BHXH bắt buộc, việc phát triển người tham gia BHXH mới đối với chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với 350.788 hộ kinh doanh (theo dữ liệu của cơ quan thuế), trong đó, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là hơn 30.000 hộ và số này sẽ tiếp tục tăng dần, BHXH TP HCM đặt mục tiêu sẽ phát triển tất cả hộ kinh doanh khi có đăng ký thuế theo phương pháp kê khai để tăng số người tham gia mới BHXH bắt buộc. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về những quy định của Luật BHXH và hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia sẽ được các BHXH cơ sở tổ chức đồng loạt trong tháng 8-2025 trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ với UBND phường, cơ quan thuế.

Một điểm nóng khác là lao động thuê lại. BHXH TP HCM đang rà soát danh sách từ các đơn vị để xác định lao động chưa tham gia BHXH. Kết quả ban đầu cho thấy còn hàng ngàn lao động cần được bảo vệ quyền lợi. Các đoàn kiểm tra đã được thành lập, yêu cầu doanh nghiệp cho thuê và đi thuê lao động phải lập hồ sơ tham gia cho NLĐ, dự kiến thực hiện kiểm tra sâu rộng từ tháng 7 đến tháng 10-2025. Những trường hợp cố tình không hợp tác sẽ bị kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Đối với dân quân thường trực, BHXH TP HCM đã chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh thành phố để lấy danh sách những trường hợp này và đề nghị tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Riêng nhóm quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã không hưởng tiền lương cũng được BHXH TP HCM yêu cầu các doanh nghiệp tự rà soát để báo tăng theo quy định.

Đối với BHYT, mục tiêu bao phủ toàn dân được thúc đẩy mạnh mẽ. Nổi bật là kế hoạch cấp thẻ BHYT cho hơn 400.000 người thuộc diện an toàn khu (ATK), đặc biệt là phát triển 153.401 người từ 75 tuổi trở lên được hưởng BHYT theo chính sách hưu trí xã hội mới. Công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên được đặt mục tiêu 100%, đi kèm với việc rà soát và đôn đốc quyết liệt các trường học, đề xuất các trường đưa khoản thu BHYT bắt buộc vào năm học để bảo đảm quyền lợi BHYT cho học sinh, sinh viên. Dữ liệu dân cư cũng được tận dụng để tiếp cận gần 1,5 triệu người chưa tham gia BHYT hộ gia đình, dù trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thách thức.

Người dân làm thủ tục tại cơ quan BHXH thuộc BHXH TP HCM

Tăng cường thu nợ

Song song với việc mở rộng đối tượng, công tác thu và giảm nợ được xác định là nhiệm vụ sống còn. BHXH TP HCM đang chuyển từ bị động sang chủ động bằng việc tăng cường đôn đốc hằng tháng, mời doanh nghiệp nợ đọng lên làm việc trực tiếp, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát và tự động phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Sức mạnh của công tác kiểm tra chuyên ngành được thể hiện rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 372 đơn vị, phát hiện số tiền chậm đóng, không đóng lên tới 71 tỉ đồng. Đáng chú ý, ngay tại thời điểm làm việc, các đoàn đã thu hồi được 31,2 tỉ đồng. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy hiệu quả của biện pháp này.

Không dừng lại ở đó, các biện pháp chế tài mạnh mẽ đã được áp dụng, có 32 đơn vị đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 3,2 tỉ đồng. Đặc biệt, biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt bằng hình thức khấu trừ tiền từ tài khoản đã được thực hiện đối với 43 đơn vị, thể hiện sự cứng rắn và quyết tâm thu hồi nợ đến cùng.