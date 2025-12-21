Thị trường
21/12/2025 21:36

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Tối 21-12-2025, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ I chính thức khai mạc

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta - Ảnh 1.

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh giá trị cây cà phê và hàng triệu người lao động đang gắn bó với "ngành hàng tỉ đô" này.

Sự kiện do Công ty TNHH TNI King Coffee tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nghệ nhân và đông đảo người dân, du khách.

Di sản từ mồ hôi và trí tuệ người lao động

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập, CEO TNI King Coffee - xúc động chia sẻ về hành trình hơn 150 năm của cây cà phê tại Việt Nam. Từ những vùng đất đỏ bazan tại Tây Nguyên, đến nay cả nước đã có hơn 600.000 ha cà phê, tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu hộ nông dân.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta - Ảnh 2.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta - Ảnh 3.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập, CEO TNI King Coffee phát biểu khai mạc

"Giá trị của cà phê Việt không chỉ nằm ở con số xuất khẩu hàng tỉ USD mà còn nằm ở bản sắc, tinh thần lao động bền bỉ và niềm tự hào được chắt lọc trong từng hạt cà phê. Lễ hội là hành trình dài hạn để bảo tồn và lan tỏa di sản Robusta Việt Nam ra thế giới"- bà Thảo khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh cà phê là ngành kinh tế chủ lực, là kết tinh của lao động, sáng tạo và tri thức bản địa. Với Lâm Đồng, đây không chỉ là nông sản mà là di sản sống gắn liền với đời sống và bản sắc của người dân cao nguyên.

Khát vọng Thủ phủ cà phê toàn cầu

Lễ hội lần này mang sứ mệnh định hình Lâm Đồng trở thành "Thủ phủ cà phê Việt Nam". Đây sẽ là trung tâm tích hợp chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu, chế biến sâu đến nghiên cứu đổi mới và du lịch trải nghiệm.

Thông qua các không gian triển lãm, hội nghị quốc tế, ban tổ chức kỳ vọng tạo ra một diễn đàn mở để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người nông dân cùng gặp gỡ, chia sẻ tri thức và kiến tạo những sáng kiến phát triển bền vững, giúp hạt cà phê Việt thoát khỏi mác "xuất khẩu thô" để tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

16 ngày hội của sắc màu và hương vị

Diễn ra từ ngày 21-12-2025 đến ngày 2-1-2026, lễ hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú, đậm chất văn hóa và nghề nghiệp: Không chỉ là nơi tôn vinh nghề nghiệp với cuộc thi Barista toàn cầu vinh danh những đôi bàn tay tài hoa trong nghệ thuật pha chế, lễ hội cuốn hút bởi tạo dựng không gian di sản: Hành trình "Toa tàu di sản", triển lãm tranh nghệ thuật làm từ hạt Robusta.

Cùng với Hội nghị cà phê quốc tế bàn về tương lai ngành hàng trước những thách thức toàn cầu, Lễ hội cũng mang lại cho du khách những bữa tiệc văn hóa đa sắc màu. Mở màn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Bay lên di sản cà phê toàn cầu" với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, tái hiện vũ điệu Tây Nguyên hòa quyện cùng âm hưởng âm nhạc từ Brazil, Ethiopia, Ý…

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta - Ảnh 4.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta - Ảnh 5.

Các tiết mục biểu diễn trong đêm nghệ thuật "Bay lên di sản cà phê toàn cầu" khai mạc Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu

Lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, không chỉ thúc đẩy du lịch, kinh tế cho tỉnh Lâm Đồng mà còn là sự khẳng định vị thế của Việt Nam - quốc gia xuất khẩu Robusta số 1 thế giới - trên bản đồ di sản văn hóa nhân loại.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta - Ảnh 6.Cà phê Việt Nam trước biến đổi khí hậu: Thách thức và giải pháp thích ứng!

Hạn hán, mưa trái mùa, sâu bệnh gia tăng đang đẩy cây cà phê vào nguy cơ suy yếu, đòi hỏi các giải pháp canh tác thông minh thích ứng khí hậu.

PV

