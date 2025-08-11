Panasonic nâng cao trải nghiệm dịch vụ hậu mãi, cam kết bảo hành trong 72 giờ

Theo đó, thời gian xử lý sẽ được rút ngắn còn 24 giờ tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM; 48 giờ tại khu vực lân cận; và không quá 72 giờ với các tỉnh thành khác. Toàn bộ quy trình do đội ngũ kỹ thuật viên chính hãng thực hiện, sử dụng linh kiện Panasonic đạt chuẩn.

Đáng chú ý, nếu không thể hoàn tất sửa chữa trong 72 giờ, hãng sẽ thay mới bộ phận bị lỗi bằng linh kiện chính hãng 100%, gồm cả khối trong nhà hoặc ngoài trời tùy tình trạng, và chịu toàn bộ chi phí lắp đặt.

Đại diện Panasonic Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành dịch vụ hậu mãi mà còn thể hiện sự tôn trọng thời gian và trải nghiệm của khách hàng, đúng tinh thần "chính xác, đúng hẹn, tận tâm" của Nhật Bản.

Chương trình áp dụng toàn quốc từ ngày 1-4-2025 đến 31-3-2026 cho các sản phẩm điều hòa còn thời hạn bảo hành tiêu chuẩn, không áp dụng cho gói bảo hành mở rộng hay hàng tồn kho đại lý. Thông tin chi tiết tại: www.panasonic.com/vn.