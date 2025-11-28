Thị trường
28/11/2025 17:30

OMO đạt mốc mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng triệu người Việt

In bài viết

OMO (Unilever Việt Nam) đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh sau 5 năm bền bỉ với chương trình “Hành động vì một Việt Nam xanh”.

Chương trình do OMO phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp phần phủ xanh rừng, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

OMO đạt mốc mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng triệu người Việt - Ảnh 1.

Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh "Vì Việt Nam là nhà" của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung và tinh thần "Làm điều hay, ngại gì bẩn" của OMO nói riêng. Tiếp nối thành công đó, OMO cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.

Thành quả 5 năm với những con số biết nói đã minh chứng mạnh mẽ cho những đóng góp của OMO vào công cuộc bảo vệ màn chắn xanh cho Việt Nam. Sau 5 năm, OMO đã trồng hơn 1 triệu cây xanh tại các rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng ngập mặn, vườn quốc gia; phủ xanh 472,6 hecta rừng tại 21 tỉnh thành; thả 80.000 banh hạt giống, trao 35 loại cây quý hiếm đặc thù cho 12 vườn quốc gia.

Sau 5 năm triển khai, 1 triệu cây xanh chính là thành quả từ nỗ lực chung của OMO và hàng triệu đôi tay trên khắp Việt Nam. Tất cả những đóng góp ấy đã kết thành làn sóng, lan tỏa tinh thần lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam, cùng chung sức vì một tương lai xanh bền vững cho Việt Nam.

OMO đạt mốc mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng triệu người Việt - Ảnh 2.Unilever Việt Nam và hành trình kiến tạo kinh tế tuần hoàn từ rác thải nhựa

Trước tình hình rác thải nhựa ngày càng cấp bách, Unilever Việt Nam đã có những cam kết, sáng kiến và hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

PV

TIN LIÊN QUAN

Unilever Chuyên Dụng: Giải pháp vệ sinh tối ưu cho dịch vụ chất lượng cao

Sản phẩm 08:00

Trước nhu cầu cấp thiết về vệ sinh, an toàn trong ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng, Unilever Chuyên dụng ra đời mang tới giải pháp toàn diện, chuyên nghiệp.

Tầm nhìn “Borderless Future” - Tương lai không biên giới tại Unilever Việt Nam

Doanh nghiệp 14:00

Ngày 19-11, Unilever Việt Nam trở lại đường đua và dẫn đầu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024.

Gieo triệu mầm cây Unilever phủ xanh ngôi nhà chung Việt Nam

Doanh nghiệp 20:00

Mỗi năm, tại Việt Nam, hàng triệu mầm cây được trồng mới để nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn và giảm tác hại biến đổi khí hậu.

từ khóa : Unilever, OMO
Đà Nẵng đón biểu tượng căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam

Đà Nẵng đón biểu tượng căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam

Bất động sản 17:57

Bộ sưu tập căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam thuộc tòa tháp Mira trong khu phức hợp Regal Complex vừa được chủ đầu tư Regal Group ra mắt dịp cuối năm 2025

Sinh nhật LOTTE MART: Mua sắm siêu tiết kiệm và thử vận may trúng ô tô

Sinh nhật LOTTE MART: Mua sắm siêu tiết kiệm và thử vận may trúng ô tô

Tiêu dùng 16:57

Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập, LOTTE MART mang đến chuỗi ưu đãi “khủng” kéo dài đến hết ngày 9-12-2025

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Giáo dục - Cộng đồng 15:25

GS.TS. Henry Nguyễn được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).

Nền tảng khoa học cơ bản “khởi sinh” những ngành công nghệ mới

Nền tảng khoa học cơ bản “khởi sinh” những ngành công nghệ mới

Sản xuất - Kinh doanh 15:25

Có một doanh nghiệp Việt chọn đi từ "gốc rễ" đầu tư vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, để phát triển công nghệ lõi mới trong hệ sinh thái cộng hưởng.

Agribank khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung - Tây Nguyên

Agribank khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung - Tây Nguyên

Doanh nghiệp 15:24

Agribank chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ lịch sử tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

Văn hóa – Giải trí 15:24

Không khí mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Hảo Hảo chính thức "kéo còi" cho Hảo Hảo Concert - The Journey of 25.

32 mong ước nhỏ

32 mong ước nhỏ

Hoạt động cộng đồng 11:03

Một cô bé cứ xoay mãi trong chiếc váy tím mới, gương mặt sáng lên như thế giới quanh em vừa thay đổi.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn