OMO đạt mốc mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng triệu người Việt

Chương trình do OMO phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp phần phủ xanh rừng, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh "Vì Việt Nam là nhà" của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung và tinh thần "Làm điều hay, ngại gì bẩn" của OMO nói riêng. Tiếp nối thành công đó, OMO cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.

Thành quả 5 năm với những con số biết nói đã minh chứng mạnh mẽ cho những đóng góp của OMO vào công cuộc bảo vệ màn chắn xanh cho Việt Nam. Sau 5 năm, OMO đã trồng hơn 1 triệu cây xanh tại các rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng ngập mặn, vườn quốc gia; phủ xanh 472,6 hecta rừng tại 21 tỉnh thành; thả 80.000 banh hạt giống, trao 35 loại cây quý hiếm đặc thù cho 12 vườn quốc gia.

Sau 5 năm triển khai, 1 triệu cây xanh chính là thành quả từ nỗ lực chung của OMO và hàng triệu đôi tay trên khắp Việt Nam. Tất cả những đóng góp ấy đã kết thành làn sóng, lan tỏa tinh thần lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam, cùng chung sức vì một tương lai xanh bền vững cho Việt Nam.