Ô tô ngày càng phổ biến nhưng chỗ đậu xe chung cư lại trở nên "xa xỉ"

Khi ô tô ngày càng phổ biến, nhu cầu có chỗ đậu xe riêng cho mỗi căn hộ không còn là tiện ích cộng thêm, mà đang trở thành tiêu chuẩn sống mới tại các chung cư cao cấp.

Lệch pha cung cầu chỗ đậu xe chung cư

Anh Dũng (38 tuổi), hiện sống tại một chung cư cao cấp ở khu Nam TP HCM, cho biết mỗi tối về nhà là một cuộc "canh me" đầy căng thẳng để tìm chỗ đậu xe. Bãi đậu xe tầng hầm của chung cư đã kín chỗ từ lâu, dù anh đã ở đây gần 2 năm. "Gửi xe ở bãi ngoài cách cả trăm mét, ngày mưa dắt con đi học rất bất tiện. Tôi chọn nhà cao cấp để tiện nghi, nhưng cuối cùng lại thiếu thứ thiết yếu là chỗ để xe", anh bảy tỏ.

Ở các thành phố lớn như TP HCM hay Hà Nội, câu chuyện của anh Dũng không phải hiếm. Không ít người bỏ ra vài tỷ để mua căn hộ, nhưng lại phải bốc thăm hoặc quay số để có được một chỗ đậu xe. Thậm chí, một số dự án hạng sang tại các thành phố lớn còn xảy ra mâu thuẫn giữa cư dân và ban quản lý vì không đảm bảo đủ chỗ đậu xe như cam kết ban đầu.

Thiếu chỗ đậu xe, đặc biệt là ô tô - nút thắt của nhiều chung cư tại các thành phố lớn. Hình minh họa

Từng được xem là biểu tượng của giới thượng lưu, ô tô ngày nay đã trở thành phương tiện di chuyển phổ biến của tầng lớp trung lưu Việt Nam. Trong năm 2024, tổng cộng hơn 494.300 chiếc xe bán ra trên toàn thị trường Việt, tương đương trung bình mỗi phút có một chiếc ô tô mới tìm thấy chủ.

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong nửa đầu năm 2025 tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 163.021 chiếc, tăng 28.137 chiếc tương đương 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Thế nhưng, trong khi xe ô tô ngày càng nhiều, thì chỗ đậu lại khan hiếm. Tại TP HCM hay Hà Nội, nhiều dự án chung cư dù được quảng bá là "cao cấp" nhưng vẫn áp dụng tỷ lệ chỗ đậu ô tô thấp. Cư dân thường xuyên phải gửi xe ở bãi ngoài, cách xa tòa nhà, ảnh hưởng đến cả tiện nghi lẫn an toàn.

Chỗ đậu xe trở thành lợi thế cạnh tranh của dự án căn hộ

Nhận ra khoảng trống này, một số dự án đang chủ động giải bài toán chỗ đậu xe ngay từ khâu quy hoạch. Tiêu biểu là dự án The Infinity nằm tại trung tâm Dĩ An. Dự án này dành hơn 13.000m² làm bãi để xe, gồm hai tầng hầm và một tầng nổi. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng bố trí thêm các bãi đỗ xe nổi để đảm bảo mỗi căn hộ đều có một chỗ đậu ô tô và hai xe máy.

The Infinity được đầu tư hơn 13.000m2 diện tích bãi đỗ xe cho cư dân. Hình minh họa

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dù với mật độ đỗ xe cao, cư dân cũng không cần gửi xe bên ngoài. Đây là lợi thế nổi bật của The Infinity, nhất là tại các đô thị thu hút ngày càng nhiều cư dân trẻ, có thu nhập cao đến sinh sống như Dĩ An.

Ngoài hạ tầng để xe rộng rãi, The Infinity còn có lợi thế khi trạm sạc xe điện nằm ngay dưới chân tòa nhà, mang lại sự thuận tiện cho cư dân sử dụng phương tiện "xanh", đặc biệt trong bối cảnh xe điện ngày càng được khuyến khích sử dụng.

"Sự thật là giá trị thực của một bất động sản không chỉ đến từ vị trí hay thiết kế, mà từ khả năng phục vụ nhu cầu sống thực tế của cư dân trong 5, 10, 20 năm tới. Trong đó, chỗ đậu xe không phải là chi tiết phụ, mà là yếu tố liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sống hàng ngày", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

The Infinity Dĩ An là một trong những dự án cao cấp gần giao lộ ngã tư 550 và Vincom Plaza

Ông Nguyễn Văn Khánh, một nhà đầu tư tại Thủ Đức cũng đồng tình: "Sự gia tăng tỷ lệ sở hữu ô tô tại đô thị là xu hướng không thể đảo ngược. Nếu dự án không giải được bài toán chỗ đậu xe, giá trị thực tế của căn hộ sẽ bị ảnh hưởng lâu dài, bất kể thiết kế hay tiện ích bên trong có đẹp đến đâu".

Khi dân số đô thị tiếp tục tăng và phương tiện cá nhân vẫn là lựa chọn di chuyển chủ đạo, việc sở hữu chỗ đậu xe riêng sẽ trở thành một loại "tài sản mở rộng", có thể định giá được, đặc biệt trong các khu đô thị mật độ cao. Đó là lý do tại sao các dự án đầu tư bài bản về hạ tầng xe cộ như The Infinity có lợi thế không chỉ ở trải nghiệm sống, mà cả ở tiềm năng tăng giá và thanh khoản.