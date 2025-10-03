Thị trường
03/10/2025 18:36

Nubia NEO 3 GT 5G sát cánh cùng đội tuyển eSports Saigon Phantom

NLĐO)- Nubia NEO 3 GT 5G dành cho các game thủ cần độ chính xác, tốc độ cao và hiệu năng ổn định.

ZTE vừa ra mắt smartphone nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng tại thị trường Việt Nam, tiếp tục hợp tác cùng đội tuyển thể thao điện tử Saigon Phantom (SGP). Đồng thời khẳng định gắn bó với cộng đồng người trẻ và các game thủ chuyên nghiệp.

Mẫu flagship của ZTE được thiết kế theo phong cách Cyber.

Mẫu flagship của ZTE được thiết kế theo phong cách Cyber với mặt lưng máy được tạo hình bởi những đường cắt đa giác và tăng hiệu ứng, mang lại cảm giác công nghệ đỉnh cao. Cụm camera được đặt dọc nổi bật với viền kim loại tinh xảo kết hợp với góc máy được thiết kế bo cong giúp cầm nắm chắc tay.

Mẫu điện thoại này dành cho các game thủ cần độ chính xác, tốc độ cao và hiệu năng ổn định. Máy sở hữu tấm màn AMOLED 6,8 inch với độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120Hz. Thiết bị dùng vi xử lý T91005G chuyên biệt cho hiệu năng cao, xử lý mượt các tác vụ nặng.

Công nghệ Dynamic RAM cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24GB, hỗ trợ đa nhiệm và duy trì tốc độ ổn định. Cấu hình này giúp cho máy mang lại hình ảnh rõ nét, chuyển động mượt mà, phản hồi nhanh hỗ trợ hiệu quả cho những pha giao tranh quyết liệt. Việc trang bị viên pin 6000mAH cùng sạc nhanh 80W giúp máy có khả năng sạc nhanh chóng, giảm thời gian chờ và đáp ứng các nhu cầu thi đấu cường độ cao.

Ngoài ra, Nubia NEO 3 GT 5G sở hữu là tích hợp nút vai cảm ứng kép, hữu ích cho các tựa game MOBA như Liên Quân Mobile hoặc bắn súng như PUBG, Free Fire. Thiết bị cũng đi kèm bộ công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0 giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, theo dõi nhiệt độ, tốc độ khung hình và tăng khả năng thao tác khi thi đấu.

ZTE định hướng gắn bó lâu dài với cộng đồng game thủ Việt, góp phần phát triển thể thao điện tử trong nước.

Với việc tiếp tục lựa chọn hợp tác cùng Saigon Phantom- đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam ở tựa game Liên Quân Mobile, ZTE định hướng gắn bó lâu dài với cộng đồng game thủ Việt, góp phần phát triển thể thao điện tử trong nước.

Hiện nubia 3 GT 5G phiên bản màu trắng sẽ được mở bán với mức giá 6.590.000 đồng từ ngày 8 đến 10-10. Khi đặt trước người dùng sẽ nhận được bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt từ nubia.

M. Trí

