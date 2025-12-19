Niêm yết HOSE: MCH được Vietcap đánh giá tiềm năng vào rổ VN30

Dòng vốn và "cú hích" từ chuyển sàn

UPCoM từ lâu là nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp đại chúng có quy mô lớn nhưng chưa niêm yết chính thức trên HOSE và HNX. Tuy nhiên, một số hạn chế của UPCoM là dòng tiền, nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu trên sàn giao dịch chính thức, quỹ chủ động và thụ động cũng bị hạn chế giải ngân vì tính thanh khoản thấp và chưa có margin.

Dù vậy, UPCoM vẫn thu hút nhà đầu tư theo chiến lược "đãi cát tìm vàng", hướng tới những doanh nghiệp cơ bản tốt và có lộ trình chuyển sàn rõ ràng. Trong năm 2025, Masan Consumer (MCH) nổi lên như tâm điểm khi vừa sở hữu mô hình kinh doanh vững chắc, vừa đứng trước các động lực lớn từ việc sẽ niêm yết chính thức trên HOSE trong tháng 12-2025.

Ban lãnh đạo MCH trả lời các câu hỏi của cổ đông

Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích VietCap đánh giá, khi niêm yết trên HOSE, MCH nhiều khả năng sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 7 và là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất sàn. Công ty được dự báo sẽ thu hút mạnh dòng tiền nhờ các "cú hích" như đủ điều kiện margin sau 6 tháng, khả năng lọt VN30 và dòng vốn ETF từ VanEck, Xtrackers, cũng như khả năng được đưa vào FTSE EM khi thanh khoản cải thiện.

"Khi cổ phiếu MCH được thêm vào các rổ chỉ số sau khi đủ thời gian niêm yết như VN30 hay các rổ của FTSE Russell, MSCI sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên mới nổi, điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cổ đông hiện hữu", đại diện Masan Consumer kỳ vọng.

Ngoài ra, dự báo của Chứng khoán ACB (ACBS), khi Việt Nam được FTSE đưa vào nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp, dòng vốn thụ động có thể đổ vào từ 600 triệu USD đến 1,5 tỉ USD, chủ yếu từ các ETF toàn cầu như FTSE Emerging Markets ETF, iShares Core MSCI EM ETF hay Vanguard FTSE EM ETF. Với tỉ trọng phân bổ 0,6%, chỉ riêng Vanguard có thể rót tới 600 triệu USD. Những dòng vốn này dự kiến bắt đầu từ tháng 9-2026, trùng khớp giai đoạn cổ phiếu MCH đã đủ điều kiện margin và có khả năng vào VN30 sau niêm yết tháng 12-2025.

Dài hạn còn nhiều dư địa từ thị trường quốc tế

Thực tế, so với các doanh nghiệp FMCG vốn hóa trên 1 tỉ USD trong khu vực, Masan Consumer nằm trong nhóm hiếm hoi đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí bao gồm danh mục đa ngành hàng, tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong ba năm liên tiếp và biên lợi nhuận ròng hơn 20% năm 2024. Công ty đặt mục tiêu xây dựng 16 thương hiệu có doanh thu trên 100 triệu USD vào năm 2030, trong đó một phần hướng đến thị trường quốc tế.

Masan Consumer đang sở hữu năng lực R&D thuộc nhóm mạnh nhất khu vực khi hợp tác cùng hơn 50 chuyên gia quốc tế và có đội ngũ 150 nhân sự nghiên cứu phát triển. Hơn 1.200 sản phẩm mới đã được ra mắt, trong đó 20% thành công, tỉ lệ gấp 4 lần trung bình ngành FMCG châu Á.

Một lợi thế khác là hệ thống phân phối độc quyền thông qua WinCommerce, cho phép thử nghiệm nhanh sản phẩm, thu thập dữ liệu người dùng và tối ưu trước khi mở rộng toàn quốc. Kênh phân phối của Công ty hiện rộng nhất ngành FMCG Việt Nam với gần 500.000 điểm bán truyền thống, 10.000 điểm bán hiện đại và hệ thống Retail Supreme đang được mở rộng.

Cổ đông tham quan các sản phẩm trưng bày tại sự kiện Roadshow MCH

Từ nền tảng phân phối và hiểu biết người tiêu dùng sâu sắc, Masan Consumer trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược cao cấp hóa sản phẩm - xu hướng phù hợp với đà tăng thu nhập và nhu cầu trải nghiệm cao của người Việt. Những sản phẩm như Omachi lẩu tự sôi, Cơm tự chín, Quán xá châu Á hay việc tương ớt Chin-su lọt top bán chạy trên Amazon cho thấy khả năng chi trả cao hơn của người tiêu dùng và tiềm năng mở rộng thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn sắp tới, Masan Consumer tập trung vào ba chiến lược bao gồm: thứ nhất, mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới doanh thu nước ngoài đạt 15 - 20% vào năm 2027; thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi số theo mô hình Consumer Tech, mô hình Digital 4P giúp theo dõi hành trình sản phẩm theo thời gian thực, tối ưu bán hàng bằng AI và rút ngắn logistics; và đặc biệt, chiến lược cao cấp hóa danh mục, động lực tăng trưởng dài hạn, hướng đến nhu cầu ngày càng tinh tế của người tiêu dùng Việt.

Được biết, hiện tại, Masan Consumer có 5 thương hiệu mạnh (Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), mỗi thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD/năm và đóng góp khoảng 70% tăng trưởng doanh thu thuần và đặt mục tiêu xây dựng 16 thương hiệu có doanh thu trên 100 triệu USD vào năm 2030, trong đó một phần hướng đến thị trường quốc tế. Hiện nay, Công ty đang chiếm 8% doanh thu của thị trường trong nước quy mô 15,7 tỉ USD, ước tính tới năm 2030, quy mô thị trường lên tới 23,4 tỉ USD và Masan Consumer sẽ có thể nâng thị phần lên từ 10 - 20% nhờ mở rộng các ngành hàng tăng trưởng nhanh.

Chin-su - thương hiệu gia vị được các chuyên gia ẩm thực và đầu bếp Việt Nam tin dùng

Không chỉ theo đuổi mô hình tăng trưởng vững chắc dựa trên đổi mới sản phẩm, cao cấp hoá ngành hàng và mở rộng thị trường quốc tế, Masan Consumer còn khẳng định cam kết với cổ đông thông qua chính sách cổ tức đều đặn. Giai đoạn 2018 - 2024, Công ty đã chi khoảng 1,5 tỉ USD tiền mặt cho cổ đông và dự kiến duy trì tỉ lệ chi trả 50 - 80% lợi nhuận kiếm được hàng năm cho cổ đông.

Chính sách này thể hiện chiến lược tăng trưởng bền vững, minh bạch và luôn đặt lợi ích cổ đông dài hạn ở vị trí trung tâm - đặc biệt khi Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới sau niêm yết trên HOSE, Công ty vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn nhờ dòng tiền kinh doanh đều và ổn định.