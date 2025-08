Những yếu tố quyết định tới lựa chọn nơi an cư tại Đà Nẵng của giới tinh hoa

In bài viết

Một chốn an cư lý tưởng cần hội tụ nhiều yếu tố, từ vị trí, pháp lý, đến tiện ích và tiềm năng. Đó là lý do tổ hợp cao cấp Newtown Diamond đang là lựa chọn hàng đầu cho cộng đồng thành đạt và am hiểu đầu tư tại Đà Nẵng - thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Tại Tọa đàm và Giao lưu trực tuyến "Chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An: Tọa độ thịnh vượng hút giới tinh hoa", PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh: "Không có lý do hoài nghi triển vọng bùng nổ phát triển của Đà Nẵng mới, khi cả lịch sử lẫn khát vọng, tầm nhìn và trí tuệ, trong sự hội tụ quốc gia, đã và đang tạo thành động lực phát triển mạnh mẽ khác thường".

Vị trí - yếu tố gia tăng giá trị bền vững

Song song với những quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, với định hướng là thành phố đáng sống cho người tài, giới tinh hoa, Đà Nẵng dự kiến sẽ đón một lượng lớn trí thức, chuyên gia, lao động chất lượng cao đến sinh sống và làm việc. Đây là tệp khách hàng có gu và cách lựa chọn bất động sản khác biệt, dù là để ở hay đầu tư.

Newtown Diamond nằm tại tâm điểm cung đường di sản Trường Sa, trung tâm trục phía Nam của Đà Nẵng, với tầm nhìn đắt giá ra biển và sân golf

Trong quyết định mua bất động sản của tầng lớp thượng lưu, vị trí vẫn là một trong những yếu tố chủ chốt. Họ không chỉ tìm kiếm sự thuận tiện trong sinh hoạt, mà còn hướng đến một không gian phản ánh gu sống cá nhân và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, để tài sản có thể trở thành di sản truyền thừa cho thế hệ sau.

"Một dự án có vị trí chiến lược, đặc biệt là ở những khu vực đang có dư địa phát triển tốt như trục ven biển Đà Nẵng - Hội An, sẽ đảm bảo tiềm năng tăng trưởng giá trị trong tương lai. Vị trí đắc địa không chỉ mang lại tầm nhìn cho người sở hữu mà còn kết nối thuận tiện với các tiện ích, dịch vụ và trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng" - TS Thái Quỳnh Như, Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhận định tại tọa đàm về chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An.

Newtown Diamond toạ lạc bên bãi biển Mỹ Khê trên đường Trường Sa - một trong những cung đường biển đẹp nhất miền Trung, ngay cạnh sân golf quốc tế Legend Danang Golf Resort. Vị trí này không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh lưu trú đắt giá nhờ sự kết nối liền mạch với các điểm đến trong "tam giác vàng du lịch" Hội An - Đà Nẵng - Huế.

Căn hộ tại Newtown Diamond vừa là tổ ấm, vừa là tài sản bền vững của chủ nhân tinh hoa nhờ vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và pháp lý minh bạch, rõ ràng

Đặc biệt, sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập, khu vực Đông Nam (Ngũ Hành Sơn) của Đà Nẵng chính là điểm giữa của đô thị Đà Nẵng và đô thị Hội An. Khi hạ tầng và hành chính được đồng bộ, những dự án sở hữu vị trí trung tâm cung đường di sản như Newtown Diamond sẽ trở thành thỏi nam châm hút giới tinh hoa nhờ không gian đáng sống, xứng tầm và sự vượt trội về tiềm năng gia tăng giá.

Pháp lý và tiện ích - đảm bảo tiềm năng sinh lời

Theo PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, chia sẻ tại tọa đàm về chung cư hướng biển trục di sản Đà Nẵng - Hội An, yếu tố pháp lý vững chắc và tính minh bạch đóng vai trò tối quan trọng, thậm chí là điều kiện tiên quyết khi giới chuyên gia, doanh nhân và người có thu nhập cao, quyết định lựa chọn không gian sống.

Trong khi nhiều dự án hướng biển hiện nay vẫn theo hình thức sở hữu có thời hạn, Newtown Diamond nổi bật là tổ hợp căn hộ cao cấp hướng biển duy nhất tại khu vực có sổ hồng sở hữu lâu dài. Điều này đem lại cho chủ nhân căn hộ sự an toàn về khoản đầu tư, tránh được những rủi ro pháp lý không lường trước, đảm bảo giá trị tài sản bền vững theo thời gian, và mang lại tính thanh khoản cao hơn

Không gian sống tại Newtown Diamond phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ của chủ nhân thành đạt

Bên cạnh đó, nơi an cư của giới tinh hoa còn phải là chốn nuôi dưỡng tinh thần, phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống cá nhân. Newtown Diamond được kiến tạo như một "khu nghỉ dưỡng tại gia", với những tiện ích nổi bật như gồm bể bơi chân mây, sky garden, sân yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, cùng các nhà hàng, café ngoài trời…

Với giới tinh hoa tại Đà Nẵng, việc lựa chọn nơi an cư không đơn thuần là tìm một căn hộ cao cấp để ở. Đó là quyết định chiến lược về phong cách sống, tài sản và tương lai. Newtown Diamond, với lợi thế vị trí hiếm có, pháp lý sở hữu lâu dài và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, đang đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng đó - trở thành điểm đến mới của cộng đồng thành đạt, thấu hiểu giá trị bền vững và biết đầu tư cho thế hệ sau.