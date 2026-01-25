Những con số ấn tượng của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TPHCM

Ngày 25-1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2026.

Gần 126.000 khách hàng được vay vốn

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến ngày 31-12-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 25.300 tỉ đồng, tăng gần 3.000 tỉ đồng (tăng 13,2%) so với năm 2024; trong đó nguồn vốn địa phương ủy thác hơn 13.500 tỉ đồng, tăng gần 1.800 tỉ đồng (tăng 15,1%) so với năm 2024.

Chi nhánh NHCSXH TPHCM triển khai nhiệm vụ 2026.

Doanh số cho vay năm 2025 đạt trên 9.000 tỉ đồng, với gần 126.000 lượt khách hàng được vay vốn; nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 24.200 tỉ đồng, tăng 11,3% so với năm 2024, với hơn 375.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ.

Cùng với việc tăng trưởng dư nợ thì chất lượng tín dụng không ngừng nâng cao, tỉ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,3% tổng dư nợ.

Kết cấu dư nợ các chương trình tín dụng chính sách theo mục đích sử dụng vốn, gồm: Tín dụng chính sách phục vụ đời sống, sinh hoạt, với dư nợ đạt 5.100 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21,4% tổng dư nợ. Tín dụng chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, dư nợ đạt 19.100 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 78,6% tổng dư nợ.

Trong cơ cấu tổng dư nợ của Chi nhánh NHCSXH TPHCM thì 5 chương trình tín dụng có dư nợ lớn, chiếm tỉ trọng hơn 91% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm hơn 1.700 tỉ đồng, chiếm 71,6%; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.900 tỉ đồng, chiếm 8,0%;

Cho vay học sinh sinh viên gần 1.800 tỉ đồng, chiếm 7,4%; cho vay hỗ trợ giảm nghèo gần 1.500 tỉ đồng, chiếm 6,1%; cho vay Nhà ở xã hội hơn 1.400 tỉ đồng, chiếm 5,9%.

Đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Chi nhánh NHCSXH TPHCM tiếp tục duy trì mạng lưới điểm giao dịch như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính để đảm bảo hoạt động giao dịch tại xã, phường được duy trì ổn định, thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách.

Khách hàng vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách

Địa điểm giao dịch của các điểm giao dịch được UBND các xã, phương, đặc khu bố trí đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt, an toàn về con người, tài sản trong thời gian tổ chức giao dịch.

Toàn chi nhánh có 402 điểm giao dịch, trong đó có 116 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã mới, có 87 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã cũ và có 199 điểm giao dịch tại trụ sở khu phố/ấp, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà đa năng.

Trong năm 2025, Chi nhánh đã bám sát chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, của Thành ủy, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố và phương châm hoạt động “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững”, các đơn vị trong toàn chi nhánh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Trung ương và Thành phố giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho 4.231 hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 94.326 lao động; giúp 5.670 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trong đó có 156 học sinh, sinh viên vay vốn theo học các ngành STEM.

Giúp 22.791 hộ vay vay vốn cải tạo và xây dựng mới hơn 45.400 công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ cho 133 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để làm ăn, tái hòa nhập với cộng đồng; 818 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp.

Ông Trần Văn Tiên, Giám Đốc chi nhánh NHCSXH TPHCM trao bằng khen của Thống đốc Ngân hàng nhà nước cho các tập thể

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hội nghị đã đề ra, năm 2026 tiếp tục phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tăng trưởng dư nợ tối thiểu 3.000 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2025.

Cụ thể: Chương trình cho vay Giải quyết việc làm tăng tối thiểu 2.200 tỉ đồng; Chương trình cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 100 tỉ đồng;

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người chấp hành xong án phạt tù và các chương trình cho vay khác khoảng 700 tỉ đồng.

Nhất là, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được vay vốn theo quy định.