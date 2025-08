Những cỗ máy “tỉ stream” xuất hiện tại siêu nhạc hội Moments of Wonder

Moments of Wonder hứa hẹn "đốt cháy" sân khấu thủ đô bằng "bữa tiệc" âm thanh, ánh sáng và những siêu hit tỉ lượt stream. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh.

DJ Snake - thắp lửa cuồng nhiệt cho đại tiệc âm nhạc

Được ví như "phù thủy âm thanh", DJ hàng đầu thế giới hứa hẹn khiến sân khấu Moments of Wonder bùng nổ với những con beat trap cực cháy. Từ Turn Down For What, Lean On, đến Taki Taki, Disco Maghreb… những giai điệu rực lửa chắc chắn khiến ai cũng phải nhún nhảy cuồng nhiệt.

DJ Snake - "phù thủy âm thanh" góp phần định hình lại dòng nhạc điện tử hiện đại. Ảnh: NSCC

Sinh ra tại Pháp trong một gia đình gốc Algeria, DJ Snake mang trong mình tinh thần đa văn hóa và sự cởi mở trong âm nhạc. Anh có thể làm cả sân vận động lặng người với một bản disco cổ điển, rồi ngay sau đó đẩy không khí lên đến đỉnh điểm bằng những bản dubstep đầy kích thích. Trên sân khấu, Snake không đơn thuần là người chơi nhạc, anh là người dẫn dắt cảm xúc, là "bậc thầy không lời" của đám đông, anh không chỉ tạo ra những bản hit toàn cầu mà còn góp phần định hình lại dòng nhạc điện tử hiện đại và đưa EDM đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Bằng loạt hợp tác với Justin Bieber, Selena Gomez, Cardi B hay Lil Jon, anh đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong làng nhạc quốc tế.

J Balvin - "ông hoàng" của vũ điệu và năng lượng bất tận

Được mệnh danh là "ông hoàng reggaeton" thế hệ mới với 6 lần được đề cử GRAMMY® và 5 lần chiến thắng giải Latin GRAMMY, J Balvin là minh chứng sống động cho hành trình chinh phục thế giới bằng chính tiếng nói văn hóa bản địa. Xuất thân từ Medellín, thành phố được gọi là "mùa xuân vĩnh cửu" của Colombia, J Balvin đã đưa reggaeton - dòng nhạc đường phố mang hơi thở Caribbean - vươn lên đỉnh cao toàn cầu, phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ.

J Balvin - "ông hoàng reggaeton" thế hệ mới. Ảnh: NSCC

Từ Mi Gente, X, Con Altura, Ay Vamos, 6 AM, I Like It… bùng nổ khắp các sàn nhảy đến những màn bắt tay lịch sử cùng Beyoncé, Ed Sheeran hay Justin Bieber, J Balvin không ngừng mở rộng biên giới âm nhạc và trở thành một trong những nghệ sĩ Latin có bản thu bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 35 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu. Anh vừa là ngọn cờ tiên phong vừa là "người mở lối" cho những tên tuổi như Bad Bunny, Anitta hay Rosalía toả sáng. Dưới khẩu hiệu "Latino Gang", anh lan tỏa một thông điệp rõ ràng: Latin không phải xu hướng, mà là văn hóa - đậm đà, tự hào và không thể chối từ.

Lần đầu đến Việt Nam, J Balvin hứa hẹn biến sân khấu Moments of Wonder thành một "fiesta" rực rỡ của âm thanh, vũ điệu và năng lượng sống.

The Kid LAROI - "cậu bé nước Úc" khuynh đảo Gen Z toàn cầu

Ở tuổi 21, The Kid LAROI đã là một trong những nghệ sĩ Gen Z có sức ảnh hưởng bậc nhất trên bản đồ pop-rap thế giới. Sinh ra tại Sydney, lớn lên cùng giai điệu của Tupac, Erykah Badu và The Fugees, The Kid LAROI mang trong mình chất liệu âm nhạc đầy cảm xúc, tự nhiên và không màu mè.

The Kid LAROI - "cậu bé nước Úc" khuynh đảo Gen Z toàn cầu. Ảnh: NSCC

Chính vì thế, bản hit Stay kết hợp cùng Justin Bieber đã nhanh chóng chinh phục ngôi vương Billboard Hot 100, đánh dấu thời khắc khán giả toàn cầu bị cuốn vào "chất LAROI": thô ráp, chân thật, mộc mạc mà đầy nội lực. Từ F*ck love thống lĩnh Billboard 200 đến album đầu tay The First Time, anh liên tục khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trẻ dám đi ngược dòng để vươn lên đỉnh cao.

Tại Moments of Wonder, sự xuất hiện của The Kid LAROI là minh chứng cho sức mạnh âm nhạc vượt biên giới: không cần phô trương, không cần chiêu trò, chỉ cần giai điệu, và một trái tim chân thật.

DPR IAN - độc đáo, ma mị, chiếm trọn "spotlight"

Từng khuấy đảo sân khấu Mỹ Đình dưới cơn mưa hồi tháng 6, DPR IAN sẽ trở lại Việt Nam trong sự kiện quốc tế hoành tráng nhất mùa thu này tại Hà Nội: Moments of Wonder. Không cần fanbase hùng hậu, không cần danh xưng idol nhà YG hay SM, anh chinh phục khán giả bằng cá tính rất riêng, đậm màu sắc điện ảnh đầy sáng tạo trong từng màn trình diễn.

DPR IAN - nghệ sĩ độc lập hiện thân của phong cách "do it your way". Ảnh: NSCC

DPR IAN hiện thân của phong cách "do it your way": sáng tác, đạo diễn, lên ý tưởng visual và thậm chí tự đóng chính trong các sản phẩm âm nhạc. Các siêu hit: So Beautiful, Don’t Go Insane, Ballroom Extravaganza, Scaredy Cat… phần nào tái hiện một vũ trụ âm nhạc ma mị, điện ảnh và giàu tính biểu cảm, đặc trưng cho phong cách dark-pop pha R&B mà anh theo đuổi.

Với phong cách độc đáo, năng lượng biểu diễn mãnh liệt và khả năng tạo kết nối đầy bản năng với khán giả, DPR IAN luôn biết cách "chiếm spotlight" bằng ánh mắt ma mị và những nhịp chuyển động có thể vừa nhịp nhàng vừa sẵn sàng bùng nổ.

Không chỉ là sân chơi của các nghệ sĩ quốc tế, 8Wonder còn là nơi tỏa sáng của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như SOOBIN - "All-rounder" hàng đầu showbiz hiện nay, và Hòa Minzy - giọng ca nội lực đang truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng âm nhạc đậm bản sắc dân tộc.

Từ âm nhạc Latin đến pop-rap Úc, từ điện ảnh Hàn đến EDM Pháp, từ bản sắc Việt đến tinh thần hội nhập - Moments of Wonder chính là sân khấu đặc biệt chào mừng Đại lễ 2-9. Sự kiện càng trở nên ý nghĩa khi quy tụ những nghệ sĩ đến từ khắp năm châu: từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á và châu Đại Dương. Họ không chỉ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, mà còn cùng hàng chục ngàn khán giả hoà chung không khí của một ngày hội văn hóa, nơi Việt Nam chào đón thế giới bằng trái tim rộng mở, âm nhạc, nghệ thuật và tinh thần kết nối.