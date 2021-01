Xuất hiện dòng sản phẩm “Căn hộ Studio DIY” đầu tiên tại Việt Nam

Do It Yourself - Xu hướng toàn cầu đang "bùng nổ" tại Việt Nam

DIY (Do It Yourself) hay còn gọi là "tự mình làm" là thuật ngữ dùng để mô tả việc tự tay xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một đồ vật nào đó mà không nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia. Trong trang trí nhà cửa, DIY đang là xu hướng rất nổi bật hiện nay, đặc biệt là những người trẻ thường có nhiều ý tưởng nội thất DIY độc đáo và sáng tạo.

Trang trí nhà cửa theo xu hướng DIY là xu hướng phổ biến hiện nay. (Nguồn Internet)

Một báo cáo gần đây của tập đoàn tư vấn McKinsey cho thấy khi các hãng bán lẻ phải đối diện với nhiều cú sốc, thậm chí đóng cửa vì đại dịch, thì có một hình thức mua sắm vẫn diễn ra rất sôi động, đặc biệt ở các nước phương Tây, đó là các cửa hàng DIY. Số liệu thống kê cho thấy, mặc dù người tiêu dùng trên toàn thế giới đã cắt giảm phần lớn các hạng mục mua sắm tùy ý như quần áo và giày dép, song lại đầu tư nhiều hơn vào việc cải thiện ngôi nhà của mình. Đó là lý do các cửa hàng DIY lên ngôi.

Tại Việt Nam, trào lưu DIY đã phát triển mạnh mẽ gần đây được dẫn dắt bởi thế hệ Gen Z và Millennials (Gen Y). Đây là những người trẻ cá tính, có phong cách sống riêng, có gu thẩm mỹ cao, luôn khao khát được khẳng định bản thân, không ngừng sáng tạo và đặc biệt thích kinh doanh trí tuệ. Kinh doanh trí tuệ dựa trên nền tảng DIY giúp giới trẻ có thể kiếm tiền dựa trên đam mê, sở thích và làm chủ cuộc sống, đó là cách mà nhiều người trẻ lựa chọn.

Đặc biệt, sự ra đời của DIYAS (Do It Yourself Alliances) – Cộng đồng liên minh DIY 4.0 là một bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng DIY-er Việt Nam. DIYAS là nơi hội tụ của hàng triệu các bạn trẻ tài năng, thông minh, sáng tạo, có chung đam mê DIY và khát vọng kinh doanh trí tuệ. Có thể nói, DIYAS chính là một "vườn ươm startup trẻ" – nơi mà các startup trẻ có thể cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ và cùng nhau phát triển. Đây cũng là nơi tập trung nguồn nhân lực trẻ, năng động, là động lực phát triển của thành phố.

Tất cả ý tưởng DIY căn phòng của bạn sẽ trở nên dễ dàng nhờ sự hỗ trợ đến từ cộng đồng liên minh DIY 4.0 - DIYAS.

DIYAS SKY – Sự kết hợp giữa vườn ươm startup và giải pháp nhà ở sáng tạo trẻ



Không chỉ là đơn vị tạo lập nên DIYAS - cộng đồng liên minh DIY 4.0 khuấy động giới trẻ, C.T Group còn thấu hiểu sự khao khát cuồng nhiệt của các DIY-er về một không gian sống tự do, cá tính, đầy sáng tạo. Chính vì thế, C.T Group đã chính thức mang đến một món quà dành tặng cho giới trẻ, chính là dự án DIYAS SKY - Căn hộ Studio DIY đầu tiên tại Việt Nam, không chỉ dẫn đầu trào lưu sống mới mà còn là nơi ươm mầm cho các startup sáng tạo trẻ.

DIYAS SKY - Căn hộ Studio DIY tiên phong trong cuộc cách mạng về giải pháp nhà ở cho nguồn nhân lực trẻ.

Ở DIYAS SKY, sự sáng tạo là không giới hạn. Trong DIYAS, hàng trăm ngàn người trẻ có sức sáng tạo cao, có môi trường sống theo thiết kế vườn startup, tăng cường giao lưu kết nối. Các bạn trẻ có thể thỏa sức sáng tạo mọi ý tưởng kinh doanh từ đơn giản đến điên rồ nhất với sự đóng góp của hàng chục ngàn thành viên. Không gian startup trải rộng từ những mô hình nghiên cứu công nghệ cao, đến quán cà phê DIY, shop thời trang, công ty design, mô hình kinh doanh AirBnB, Homestay, hay mua nhà và trang trí để bán lại… Nếu bạn đi vào một khu DIYAS 500 căn, bạn như lạc vào thiên đường sáng tạo, một cuộc triển lãm phong cách 500 căn hộ khác nhau hoàn toàn, không gian chung như thang máy, hành lang… sẽ được khoác lên mình những chiếc áo đầy màu sắc do các hội đồng tầng trang trí, hứa hẹn sẽ là nơi cho ra đời điểm check in cực chất cho các bạn trẻ khi đến tham quan, mua sắm.

Đặc biệt hơn, DIYAS SKY được phát triển gắn liền với yếu tố và giải pháp môi trường "3R": Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế). "3R" và "Green living" là những thuật ngữ không thể tách rời khỏi sự sáng tạo của người trẻ, đặc biệt là liên minh cộng đồng DIY. Chưa hết, tại Căn hộ Studio DIY có hẳn một phòng DIYAS LAB cực xịn sò, phải nói đây một không gian thỏa sức sáng tạo, nơi có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ chuyên dụng như máy in 3D, máy cắt laser, các loại cưa mài cắt cầm tay… cùng sự hỗ trợ tối đa đến từ đội ngũ supporter chuyên nghiệp. Khi cần, hãy đến đây, và mọi ý tưởng của bạn trở thành hiện thực.

C.T Group hiện đang là đơn vị tiên phong phát triển thương hiệu DIYAS dành cho giới trẻ cá tính, độc lập, sáng tạo trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đơn vị sẽ đồng hành xuyên suốt và mang đến cơ hội cho các bạn trẻ được tự do phát triển cá tính, sức sáng tạo đa chiều, hỗ trợ cộng đồng liên minh DIY 4.0 - DIYAS hiện thực hóa ý tưởng với chi phí thấp nhất. Chỉ cần là thành viên của cộng đồng liên minh DIY 4.0 – DIYAS, bạn có thể sở hữu một căn hộ DIYAS SKY với mức giá hợp lý, chỉ từ 800 triệu đồng.