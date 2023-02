Xu hướng đầu tư và bảo tồn nghệ thuật

24/2/2023 548 1k

Ngày 24-2, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Công an TP HCM (số 59 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM), Trung tâm Dịch vụ việc làm TP phối hợp với Công an TP HCM tổ chức Ngày hội Giới thiệu việc làm và hướng nghiệp cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ năm 2023.