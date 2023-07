“Vé đi tuổi thơ” tại Ngày hội Sống khỏe toàn diện Singapore 2023

Năm nay, lễ hội kéo dài ba tuần, từ ngày 17-6 đến 9-7 thay vì chỉ trong 10 ngày như năm ngoái và số lượng hoạt động trải nghiệm cũng tăng từ 130 lên 180 tại 10 khu vực trên toàn quốc đảo để tạo nên những không gian lý tưởng cho du khách với nhiều hoạt động đa dạng, từ thể dục thể chất, thiền định đến nghệ thuật cùng phong cách sống.

Cùng với lớp lớp du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Singapore thời điểm này, chúng tôi cũng có những trải nghiệm ấn tượng, khó quên từ các hoạt động tại đảo quốc sư tử.

Đông đảo du khách đến Singapore tham gia Ngày hội sống khỏe toàn diện 2023

Vẽ tranh trên bánh mì sandwich

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Bảo tàng kem Singapore. Vừa khai trương đi vào hoạt động từ tháng 8-2021, là chi nhánh quốc tế đầu tiên của chuỗi bảo tàng kem cùng tên tại Mỹ nên Bảo tàng kem Singapore đã trở thành điểm check- in hấp dẫn với người dân quốc đảo cũng như du khách quốc tế. Với diện tích hơn 5.500m2, gồm quán cà phê, quầy bar, cửa hàng bán lẻ và 14 khu vực tương tác được thiết kế độc đáo, Bảo tàng kem đã mang đến những trải nghiệm thưởng thức kem thật tuyệt vời cho du khách tham quan. Khoác lên mình chiếc áo màu hồng chủ đạo, gần như toàn bộ thiết kế trong bảo tàng dù được sáng tạo công phu, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất nhưng đều đượm sắc dịu dàng, cuốn hút, đem đến cho khách cảm giác dễ chịu, khoan khoái.

Đặc biệt, phối hợp với Ngày hội sống khỏe Singapore, Bảo tàng đưa khách trải nghiệm những khoảnh khắc yên bình và trở về tuổi thơ với chương trình Munchies và Mindfulness hoàn toàn mới lạ. Chúng tôi cũng như mọi du khách gần như đắm mình trong những thú vui hảo hạng trong khi tìm kiếm sự bình yên nội tâm.

Du khách được hướng dẫn tham gia hoạt động sống khỏe tại Singapore

Vào đây, chúng tôi thật sự buông bỏ những bộn bề căng thẳng của cuộc sống đời thường và tận hưởng cảm giác chơi đùa với kem trong một không gian an toàn khi nhấm nháp sinh tố trái cây nhiệt đới tươi ngon và thưởng thức nhiều món ăn mát lạnh của Bảo tàng kem!

Chúng tôi, dù tóc đã điểm sương, vẫn hồn nhiên vô tư, thích thú trải nghiệm khu vui chơi đa chức năng được truyền cảm hứng mang tên "Dragon Playground", tha thẩn trong khu rừng được bao phủ bởi màu hồng và vàng với 10.000 trái chuối bằng nhựa treo lơ lửng. Đến Hồ kẹo cốm- được thiết kế như một hồ bơi với độ sâu 60 cm, tất cả du khách mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già, đều tha hồ lặn ngụp trong không gian đầy trẻ thơ để trở về ký ức của những nhà banh thuở bé. Nhưng ở đây, thay vì là những trái bóng tròn đủ màu như chúng ta thường thấy ở Việt Nam, đã "nâng cấp" thành những topping kem nhựa đa sắc. Chúng tôi tha hồ tạo dáng, nhún nhảy, "sải cánh" trong khu hồ đầy bí ẩn ấy đến mệt nhoài mà chẳng muốn ra! Bên cạnh đó, du khách có thể tham dự các chương trình triển lãm và những trò chơi vận động như nhà hơi, leo núi…

Trải nghiệm vẽ trên bánh mì sandwich

Ở Bảo tàng kem, không một vị kem độc đáo nào mà du khách có thể bỏ qua từ Pulut Hitam, Lemon Bliss Balls, Apple Pie Soft Serve, Lychee Bandung, Taro Milk Tea… qua từng khu vực cho đến khi no bụng, chán chê. Không chỉ có thế, Bảo tàng còn dành hẳn một không gian để đánh thức "cái tôi" nghệ sĩ bên trong mỗi người khi thể hiện bản thân thông qua hoạt động vẽ "Edible Art Jamming" kéo dài 30 phút, thực hiện trên bánh mì sandwich với "màu vẽ" là các loại kem đa sắc. Với bất cứ ai, dù chưa từng cầm cọ nhưng tham gia hoạt động này đều như sống chậm lại và giải phóng khả năng sáng tạo bên trong mỗi con người. Cuối cùng, ai cũng có "tác phẩm để đời" là những tâm tình gởi gắm vào chiếc bánh mì và thực tế nhất là "đưa vào bụng" để tạm xử lý cơn đói cuối ngày!



Sáng tạo cùng đá quý

Một hoạt động hết sức sáng tạo và độc đáo khác diễn ra tại Little India mà chúng tôi tham gia là trải nghiệm chiêm ngưỡng ngọc quý và sức khỏe. Chúng tôi đặt chân đến Hang đá quý, khám phá hành trình xử lý của đá quý từ mỏ đến khi đưa ra thị trường với những thành phẩm khác nhau. Sau đó chúng tôi được hướng dẫn cách phân biệt ngọc quý, nhận định tinh thể và kiến tạo nghệ thuật với những viên đá "phù thuỷ" này.

Không chỉ đơn thuần là các hoạt động tĩnh, ở đây chúng tôi được hướng dẫn cách tạo nên một tác phẩm nghệ thuật với đá quý sau khi tìm hiểu các loại đá và lựa chọn những viên đá phù hợp cho "kiệt tác" của mình. Đây là hoạt động hết sức thú vị khi chúng tôi trải nghiệm cảm giác khai mở bản thân bằng cách tự tay làm cho mình một chiếc khay nhỏ từ những viên đá quý bày sẵn đủ sắc màu phong phú. Chúng tôi cũng như mọi du khách, từ già đến trẻ, đã tẩn mẩn chọn từng viên đá đầy góc cạnh cho tác phẩm với chủ đề tự chọn của mình, sắp xếp theo trí tưởng tượng, sử dụng keo dán hết sức tỉ mỉ để từng viên đá không bị rớt ra khỏi khay, rồi kiên nhẫn dùng máy sấy khô sản phẩm của mình, sau đó dùng xi măng đặc biệt để tráng nền trắng cho sản phẩm và lau chùi sạch sẽ những vết loang để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh. Dù xấu hay đẹp, mỗi tác phẩm đều là tình yêu và thể hiện tính cách, bộc lộ rõ nét tâm trạng vui buồn của mỗi người. Thành phẩm này lại được tặng mang về nên ai nấy đều cố gắng làm thật đẹp, thật chắc để ghi lại dấu ấn Ngày hội Sống khỏe toàn diện Singapore 2023!

Trải nghiệm ngắm cá heo

Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người, hình ảnh chú cá heo luôn gắn bó với những kỷ niệm dễ thương, vui nhộn. Trong hành trình trải nghiệm sống khỏe tại Singapore lần này, chúng tôi đã được tương tác trực tiếp với nhiều trải nghiệm hết sức gần gũi với những chú cá heo đáng yêu. Để có được các hoạt động thân thiện như vuốt ve, chạm vào cá heo hay thỉnh thoảng nhận cái hôn thân thiện của cá heo... chúng tôi phải "lột bỏ" tất cả trang sức trên tay, trên cổ, không được mang theo vật cứng để tránh làm xước da cá heo. Chúng tôi đã lăn lê trên thành hồ để nghe huấn luyện viên chia sẻ thông tin cũng như hướng dẫn cách tiếp xúc với cá heo nhằm đảm bảo an toàn cho chúng. Chỉ khi nào được cho phép, chúng tôi mới được thả tay xuống hồ vuốt ve đúng chỗ mà huấn luyện viên chỉ định trên người cá heo. Tuy diễn ra trong vòng 30 phút nhưng chúng tôi phần nào thấu hiểu hệ sinh thái, hoạt động sinh sản, đời sống, thói quen thú vị của từng chú cá heo…

Sức khỏe toàn diện cho tất cả mọi người

Ông Yap Chin Siang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore chia sẻ: "Wellness Festival Singapore 2023" đóng vai trò quan trọng trong việc định vị Singapore là điểm đến hàng đầu về Sức khỏe Đô thị, nơi ưu tiên sự phát triển sức khỏe toàn diện cho mỗi người dân. Trước thành công của lễ hội năm ngoái, chúng tôi đã mở rộng chương trình năm nay nhằm giới thiệu các dịch vụ sức khỏe đa dạng và toàn diện tại các điểm đến trên khắp đất nước. Tôi khuyến khích người dân địa phương và du khách hãy tham gia lễ hội để có thêm nhiều trải nghiệm về chăm sóc sức khỏe trong khi khám phá Singapore".

Vài ngày ngắn ngủi ở Singapore, chúng tôi chỉ đủ sức trải nghiệm vài hoạt động be bé trong khối chương trình dày đặc tại đảo quốc nhưng chúng tôi đã cảm nhận thân tâm an lạc, cởi bỏ được mọi áp lực nặng nề trong cuộc sống thường nhật. Với đa dạng các hoạt động như thể dục, dinh dưỡng, sức khỏe tâm lý và phong cách sống, lễ hội đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau và phù hợp với người tham gia thuộc mọi lứa tuổi. Đây là một sáng kiến tuyệt vời để cổ vũ mọi người hướng đến lối sống tích cực, lành mạnh, an nhiên.