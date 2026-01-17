Nhiều người dân TP HCM được khám sức khỏe miễn phí

Người dân nhận "quà" đặc biệt

Giữa không khí rộn ràng của những ngày cuối năm 2025, phố đi bộ Lê Lợi tại TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn khi hàng nghìn người dân đã được khám sức khỏe cộng đồng miễn phí.

Nhiều khu vực chức năng riêng biệt tại sự kiện. Ảnh: Hiền Hồ

Chị Hoàng Thị Quyên (35 tuổi, phường Gia Định) chia sẻ: "Biết tin Manulife tổ chức khám sức khỏe và tầm soát tiêu hóa, tôi đã đăng ký và tranh thủ đến sớm. Mấy tuần nay tôi hay đau dạ dày nhưng cứ chần chừ chưa đi khám. Qua thăm khám, bác sĩ tư vấn tình trạng của tôi chưa đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc và điều chỉnh một số thói quen sinh hoạt. Cả năm bận rộn làm việc, ít khi nghĩ đến việc đi bệnh viện kiểm tra nhưng tham gia rồi mới thấy mình cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhiều hơn".



Nhiều gia đình cũng coi đây là dịp để cùng nhau chăm sóc sức khỏe. Anh Nguyễn Huy Hoàng (43 tuổi, phường Bàn Cờ) cùng vợ và con gái tham gia chương trình, cho biết: "Năm ngoái tôi đã tham gia một lần và thấy chương trình rất chuyên nghiệp nên khi biết tin năm nay Manulife tiếp tục tổ chức sự kiện này, tôi đưa cả nhà đi cùng. Được các y bác sĩ chuyên môn cao tư vấn tận tình, tôi thấy rất yên tâm. Với tôi, không gì quý hơn sức khỏe, và đây chính là món quà Giáng sinh thiết thực nhất đối với gia đình tôi".

Giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chuỗi sự kiện "Ngày hội Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025" được Manulife phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức với quy trình chuyên môn chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng khám và tư vấn cho người dân. Chương trình tập trung vào nhóm người trẻ từ 25 – 45 tuổi với mục tiêu góp phần giúp họ tạo nền tảng sức khỏe vững chắc sau này.

Người dân được thực hiện nhiều hạng mục khám sức khỏe như xét nghiệm máu, đo điện tim, chụp X-quang phổi… Ảnh: Hiền Hồ

Tại TP HCM, chương trình có sự tham gia của hơn 100 y bác sĩ đến từ Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam cùng hệ thống thiết bị tầm soát hiện đại. Người dân được thực hiện các hạng mục khám sức khỏe đa dạng, gồm: khám nội tổng quát, xét nghiệm máu (đường huyết, axit uric, mỡ máu), khám chuyên khoa và cận lâm sàng (điện tim, X-quang phổi, đo mật độ loãng xương…).



Chương trình cũng chú trọng sàng lọc các vấn đề sức khỏe hệ tiêu hóa, trong đó có tầm soát vi khuẩn HP và ứng dụng công nghệ AI nhằm hỗ trợ đánh giá nguy cơ. Với những trường hợp cần theo dõi thêm, người dân sẽ được bác sĩ tư vấn hướng kiểm tra chuyên sâu phù hợp.

Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP HCM cho biết: "Ngày hội Sống Khỏe Mỗi Ngày có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chương trình mang đến cơ hội để người dân, đặc biệt là người lao động và các gia đình trẻ, được tiếp cận dịch vụ thăm khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe một cách bài bản, thuận tiện và miễn phí. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng".

Chuỗi sự kiện "Ngày hội Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025" là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch "Chọn XANH Cho KHỎE – Vì một Việt Nam thật khỏe" nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa. Đây là một phần trong lộ trình hiện thực hóa định hướng của Tập đoàn tài chính Manulife nhằm giúp người dân sống khỏe hơn và tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng.

Bên cạnh triển khai các chương trình cộng đồng phù hợp tại các quốc gia, Tập đoàn Manulife cũng đã ra mắt Viện Trường Thọ (Longevity Institute) – một nền tảng toàn cầu thúc đẩy các chương trình giúp người dân sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và an tâm hơn về tài chính, với cam kết đầu tư 350 triệu đô la Canada đến năm 2030.