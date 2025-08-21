Manulife Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Manulife Việt Nam vừa được tổ chức HR Asia vinh danh "Best Company To Work For in Asia 2025" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về chiến lược nhân sự tại Việt Nam.

Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Manulife Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường làm việc hòa nhập, đa thế hệ, nơi mỗi cá nhân đều được trao cơ hội để phát huy tiềm năng và đóng góp vào sự phát triển chung của công ty. Đây cũng là lần thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín của HR Asia.

Đại diện HR Asia nhận định: "Chúng tôi đánh giá cao cách Manulife Việt Nam duy trì sự nhất quán trong chiến lược nhân sự nhiều năm qua. Công ty không chỉ chú trọng xây dựng các chính sách phúc lợi mà còn kiến tạo môi trường làm việc cởi mở, hợp tác và đổi mới. Những sáng kiến kết nối đa thế hệ, thúc đẩy sáng tạo nội bộ và nuôi dưỡng tài năng trẻ đã giúp Manulife tiếp tục là một trong những môi trường làm việc hàng đầu khu vực".

Ông Ashish Mangal - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khối Nghiệp vụ Bảo hiểm Manulife Việt Nam nhận giải thưởng từ ban tổ chức

Chủ đề của giải thưởng năm nay - "Multi-Generation Synergy" (sự hợp tác liên thế hệ) - cũng là tinh thần xuyên suốt trong chiến lược phát triển nhân sự của Manulife Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng với sự gia nhập đông đảo của lực lượng lao động trẻ, việc kết nối và phát huy tối đa thế mạnh của các thế hệ đã trở thành yếu tố then chốt, giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

Nhiều năm liền được vinh danh tại HR Asia Awards cho thấy sự nhất quán trong tầm nhìn và chiến lược phát triển nhân sự của Manulife Việt Nam. Ông Tôn Thất Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc khối Nhân sự Manulife Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi luôn coi trọng văn hóa làm việc và sự kết nối tập thể. Việc tạo ra một môi trường hòa nhập để các thế hệ cùng phát triển chính là chìa khóa giúp phát huy tối đa tiềm năng của từng cá nhân và xây dựng một tập thể gắn kết. Khi mỗi nhân viên, dù là thế hệ đi trước hay Gen Z, cùng sáng tạo và phát huy thế mạnh của mình, đó là lúc tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ".

Tại Manulife Việt Nam, sự giao thoa giữa các thế hệ là một trong những trọng tâm trong chiến lược nhân sự. Công ty tạo điều kiện để các thế hệ giàu kinh nghiệm tiếp tục cống hiến, dẫn dắt và truyền đạt kiến thức cho lớp kế thừa; đồng thời, mở ra cơ hội để thế hệ trẻ được ươm mầm, học hỏi và phát triển.

Manulife duy trì thành tích tại HR Asia Awards từ năm 2019 đến nay

Thể hiện rõ tinh thần này, chương trình Manulife Future Leaders được tổ chức thường niên đã thu hút hơn 3.000 ứng viên Gen Z mỗi năm. Đây không chỉ là cơ hội để các tài năng trẻ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp mà còn được định hướng, đào tạo và phát triển. Mới đây, Manulife đã ra mắt cuộc thi Vietnam EBF Hackathon 2025, khuyến khích các thế hệ nhân viên đóng góp sáng kiến, giúp công ty nâng cao hiệu suất vận hành, gia tăng giá trị cho khách hàng và củng cố văn hóa làm việc Easier - Better - Faster. Công ty cũng triển khai M-Club, mô hình câu lạc bộ thể thao & giải trí: cầu lông, pickleball, cắm hoa... sau giờ làm, giúp các thế hệ cùng giao lưu, kết nối thông qua các hoạt động trên.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình phúc lợi khác cũng được Manulife duy trì xuyên suốt. Các chương trình như "Familiy Fun Day" kết nối gia đình, "Pursuit Learning Week" - tuần lễ học tập nâng cao kiến thức, "Fuel-up Friday" - thứ 6 nạp năng lượng mỗi tháng… đều góp phần giúp các cá nhân phát triển bản thân và gia tăng sự gắn kết giữa các thế hệ.

Thông qua chiến lược nhân sự nhất quán với hàng loạt chương trình thiết thực, Manulife Việt Nam đã thành công xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao sự hòa nhập và phát huy thế mạnh của mọi thế hệ nhân viên. Trong dài hạn, Manulife định hướng tiếp tục phát triển mô hình nhân sự đa thế hệ, lấy con người làm trọng tâm và coi đó là nền tảng cho sự đổi mới và phát triển bền vững.