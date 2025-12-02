Nguy cơ gián đoạn giao dịch: bài toán lớn của doanh nghiệp thương mại điện tử (e-commerce) mùa sale

Thách thức hạ tầng về khả năng đáp ứng lượng truy cập và giao dịch biến động theo thời điểm

Một ứng dụng thương mại điện tử (e-commerce) trong đợt cao điểm sale 11-11 vừa qua đã ghi nhận lượng truy cập từ người dùng tăng gấp khoảng 5 lần ngày thường, đạt đỉnh giao dịch từ trước tới nay. Việc tự lưu trữ trang e-commerce trên hạ tầng máy chủ vốn có đòi hỏi doanh nghiệp cần đầu tư vào các máy chủ vật lý mạnh mẽ, có khả năng xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu lớn.

Việc tự lưu trữ và vận hành trang e-commerce đòi hỏi khả năng giám sát, tính toán và can thiệp thủ công. Ảnh: DNCC

Khi vận hành theo cách truyền thống, hệ thống không có khả năng mở rộng (scale) tự động và phân bổ truy cập, dẫn tới tình huống quá tải. Toàn bộ dịch vụ như truy cập trang, giao dịch mua hàng hay thanh toán bị chậm hoặc ngừng phản hồi. Việc can thiệp thủ công để khắc phục sẽ mất thời gian và chí phí, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và uy tín thương hiệu.

Chi phí vận hành hệ thống máy chủ vật lý cũng tăng lên đáng kể khi doanh nghiệp phải tuyển dụng nhân sự IT có trình độ cao để đảm nhiệm các yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đồng thời, nếu duy trì hiệu năng cao liên tục thì sẽ xuất hiện tình huống tài nguyên (CPU, RAM, memory) có thể bị lãng phí nếu không dùng hết, dẫn tới chi phí không hiệu quả.

Để khắc phục gánh nặng này, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hệ thống máy chủ từ xa (điện toán đám mây – cloud), cho phép mở rộng tài nguyên linh hoạt. Từ đó đáp ứng mọi nhu cầu về lưu lượng truy cập lớn và giao dịch ổn định 24/7 trong các chiến dịch cao điểm với chi phí thấp.

Theo báo cáo của Deloitte, 30% doanh nghiệp e-commerce đã ghi nhận sự cải thiện về tốc độ giao dịch và trải nghiệm khách hàng sau khi áp dụng cloud.

Doanh nghiệp e-commerce giải quyết bài toán lưu lượng khi triển khai mô hình giải pháp cloud

Mô hình giải pháp Cloud được các doanh nghiệp e-commerce sử dụng để giải quyết các nhu cầu mở rộng hạ tầng công nghệ tức thì, an toàn, ổn định, tiết kiệm chi phí. Ảnh: DNCC

Bizfly Cloud đã thiết kế một giải pháp kết hợp với máy chủ Cloud Server sử dụng công nghệ tự động mở rộng (Auto Scaling), cân bằng tải (Load Balancer), kiểm tra sức khỏe (Healthcheck) để mở rộng tức thì và đảm bảo hoạt động trang e-commerce ổn định 24/7 trong các dịp cao điểm mùa sale.

Tự động mở rộng hạ tầng công nghệ với Auto Scaling (AS) theo CPU/memory

Khi triển khai Cloud Server, Auto Scaling sẽ tự động điều chỉnh tài nguyên hoặc máy chủ (sever) khi bộ nhớ (CPU/memory) tùy theo nhu cầu. Từ đó, các trang e-commerce vừa đảm bảo hoạt động ổn định, vừa tối ưu chi phí. Công nghệ này giúp tránh gián đoạn trong giờ cao điểm, giảm can thiệp thủ công và tối ưu chi phí nhờ điều chỉnh tài nguyên theo nhu cầu thực tế.

Load Balancer phân phối truy cập trên các máy chủ

Các truy cập sẽ được phân phối đều đến các Cloud Server trong cụm để đảm bảo không có server nào bị quá tải. Khi ứng dụng cùng AS ở mô hình nhiều server trong cụm, cứ mỗi khi AS thêm một server vào cụm, LB sẽ tự động phân phối truy cập đến đó để đảm bảo trang e-commerce vẫn chạy ổn định khi truy cập tiếp tục tăng.

Health Check (loại bỏ server lỗi trong nhóm)

Tính năng này sẽ thực hiện việc kiểm tra để xác định server nào bị lỗi, nếu xác định có server lỗi, LB sẽ tự động đưa ra khỏi cụm và thay thế bằng server hoạt động tốt. Server lỗi được cô lập nhanh, hệ thống tự phục hồi, không ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống khi truy cập tăng cao.

Toàn bộ quá trình đều là tự động, không cần sự can thiệp trực tiếp, doanh nghiệp sẽ có hệ thống vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí và tự điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu mỗi dịp sale, Black Friday….

