Coca-Cola Việt Nam nâng cao quyền phụ nữ làng nghề qua đào tạo TMĐT

Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi và xã Hồng Vân tổ chức Lễ khởi động dự án "Đào tạo kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) sản phẩm thủ công nghiệp cho phụ nữ" tại xã Ngọc Hồi.

Đây là năm thứ ba Coca-Cola triển khai chương trình phát triển năng lực số trong khuôn khổ EKOCENTER, đồng thời mở rộng địa bàn từ xã Duyên Thái sang hai xã Ngọc Hồi và Hồng Vân.

Hướng dẫn phụ nữ ứng dụng AI, mở gian hàng TMĐT, kỹ thuật bán hàng trực tuyến

Buổi lễ thu hút hơn 180 học viên là nữ nghệ nhân, chủ hộ sản xuất các ngành sơn mài Hạ Thái, nón lá Vĩnh Thịnh, may mặc và thời trang thủ công. Khảo sát do đối tác Pioneer thực hiện trước đó cho thấy 67% hộ sản xuất nhận thức rõ lợi ích TMĐT, nhưng chưa tới 10% áp dụng bán hàng trực tuyến và tới 93% chưa từng tham gia khóa đào tạo liên quan.

Chương trình năm nay tập trung đào tạo thực hành: xây dựng thương hiệu, ứng dụng AI, mở gian hàng TMĐT, kỹ thuật bán hàng trực tuyến và phát triển mô hình kinh doanh gắn với du lịch làng nghề. Đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết doanh nghiệp kỳ vọng hỗ trợ phụ nữ mở rộng thị trường, cải thiện thu nhập và góp phần gìn giữ giá trị văn hóa thủ công truyền thống.



