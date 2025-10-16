Người dân vui mừng có đồng hồ nước thông minh, thanh toán qua app

Cuối tuần qua, gia đình ông Nguyễn Văn Thành, một người dân sống hơn 40 năm tại doi Mỹ Khánh (xã Bình Khánh, TP HCM), được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – SAWACO) đến nhà lắp đặt đồng hồ nước ngay sân nhà. Đây là điều ông Thành và hàng chục hộ dân nơi đây mong chờ từ nhiều năm nay.

Mỗi nhà một đồng hồ nước riêng

Trong niềm phấn khởi, ông Thành chia sẻ: "Có đồng hồ nước riêng, giờ đây gia đình tôi có thể chủ động trong sử dụng nước sạch, kiểm tra lượng nước sử dụng và trả tiền nước hàng tháng. Nước lại trong và dồi dào. Điều này gia đình tôi mong muốn đã từ lâu nay".

Có đồng hồ nước của riêng gia đình và đồng hồ gắn ở trong sân nhà là điều đơn giản của bao người dân TP HCM, nhưng trở nên quý giá với người dân doi Mỹ Khánh. Do vị trí nằm cách biệt với trục đường giao thông, chung quanh bao quanh bởi sông, rạch, để có nước sạch sử dụng, trước đây gia đình ông Thành cũng như người dân sống tại doi Mỹ Khánh phải mua nước từ sà lan của các vệ tinh chở đến rồi dự trữ sử dụng dần. Ông Thành cho biết, năm 2018 Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ lắp đặt đồng hồ nước chung cho người dân sau khi hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước đưa qua đảo.

"Từ ngày có nước sạch được cấp qua đường ống nước, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đỡ vất vả hơn. Nay có đồng hồ nước riêng của từng gia đình lại càng giúp cuộc sống thuận tiện hơn", ông Thành nói trong niềm hạnh phúc.

Cùng niềm vui ấy, là người dân sống tại doi Mỹ Khánh đã hơn 50 năm, trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn về hạ tầng kỹ thuật, bà Nguyễn Thị Quên mừng rỡ khi hệ thống cấp nước đưa về doi Mỹ Khánh ngày càng hiện đại. Gia đình bà Quên đã kinh qua nhiều hình thức sử dụng nước như: đi ghe mua nước sạch rồi vượt sông chở về nhà, sử dụng nước ở bồn cấp tập trung… "Giờ thì phấn khởi lắm. Điện, nước đều hoàn thiện, đời sống người dân được nâng cao. Chúng tôi cảm ơn Nhà nước, Thành phố và ngành cấp nước đã quan tâm tới đời sống người dân ở nơi địa hình, đi lại còn khó khăn này", bà Quên bày tỏ.

Không chỉ gắn đồng hồ nước tập trung và riêng đến từng nhà dân, công đoàn, đoàn thanh niên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ còn thực hiện công trình ký hợp đồng điện tử với khách hàng, lắp đặt đồng hồ nước thông minh, cài app SAWACO Chăm sóc khách hàng và hướng dẫn thanh toán tiền nước online đến người dân doi Mỹ Khánh.

Ông Nguyễn Văn Nhiễu, người dân sống hơn 43 năm tại doi Mỹ Khánh hồ hởi bởi từ nay ông không phải đi xa đến điểm đóng tiền nước, mà có thể đóng qua ứng dụng chăm sóc khách hàng (app SAWACO CSKH). Sau khi được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ hướng dẫn cách cài app cũng như cách tra cứu thông tin về dịch vụ cấp nước (số đồng hồ nước, theo dõi lượng tiêu thụ, hóa đơn hàng tháng, thông báo tiền nước, nhắc thanh toán, thanh toán trực tuyến); thông báo thi công, sửa chữa, gián đoạn nước, chất lượng nước…, ông Nhiễu thấy vô cùng tiện lợi.

"Tôi vẫn còn chút lúng túng khi sử dụng app, nhưng các con tôi thì thích nghi và sử dụng tốt hơn, nên tôi thấy rất thuận tiện. Hiện nay, mọi cái đã tiến đến công nghệ số rồi, nên việc sử dụng app trong cấp nước như thế này là điều cần thiết với người dân", ông Nhiễu cho biết.

Linh hoạt hình thức thanh toán tiền nước

Nguyễn Văn Hùng Cường, Trưởng ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh cho biết hiện doi Mỹ Khánh có hơn 60 hộ dân đang sinh sống. Nhớ lại thời điểm khó khăn phải chở từng can nước bằng ghe bên kia sông về sử dụng, giờ nước được kéo đến tận nhà và thanh toán tiền qua app, ông rất vui mừng. Theo ông Cường, trước người dân phải bao đò đi đến nơi đóng tiền nước. Giờ thanh toán qua app SAWACO CSKH là điều rất ý nghĩa và phù hợp với người dân nơi đây.

Theo ông Cường, trước đây, nước sạch được cấp thông qua đồng hồ tổng, đồng hồ con đặt cách xa nhà dân tới vài trăm mét, thậm chí hơn cả cây số. Đường ống dẫn băng qua rạch, rừng dừa nước nên khi có sự cố vỡ ống nước, sút điểm nối người dân "không biết đâu mà lần". Ngay cả nhân viên công ty cấp nước cũng phải lần mò tìm điểm sự cố để khắc phục. Giờ đây, thông qua những chiếc đồng hồ nước thông minh được gắn ở nhà dân, mọi sự cố cúp nước của người dân doi Mỹ Khánh được báo về ngay hệ thống quản lý để đơn vị cấp nước xác định được vị trí sự cố.

Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ bày tỏ, trước đây việc cấp nước trên địa bàn huyện Cần Giờ (trước đây) có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Thuận lợi là các chính sách, chủ trương của thành phố, sự hỗ trợ của địa phương và sự đồng tình của người dân. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khó khăn như nơi đây tồn tại nhiều phương thức cấp nước khác nhau. "SAWACO cấp nước trực tiếp cho khách hàng và cấp gián tiếp thông qua công ty, hộ kinh doanh. Chính vì vậy chất lượng cấp nước, quản lý, dịch vụ khách hàng, giá nước, áp lực có sự không đồng bộ", ông Trần Văn Túc cho biết.

Ngoài ra, việc đầu tư đồng bộ về đường ống, đồng hồ nước về doi Mỹ Khánh cũng khó thực hiện. Là địa bàn còn khó khăn về tự nhiên với địa bàn rộng lớn, rừng ngập mặn xen sông rạch chằng chịt nên việc vận hành hệ thống cấp nước và bảo trì, duy tu cũng trở ngại.

Ông Trần Văn Túc chia sẻ, thời gian qua, đồng hồ nước được lắp đặt vào sát nhà dân, loại đồng hồ sử dụng là đồng hồ thông minh giúp việc xác định sự cố dễ dàng, chính xác. Người dân thoát cảnh cúp nước phải đi tìm nơi gặp sự cố. Ngành cấp nước cũng thuận lợi hơn khi không phải vượt sông bằng đò để đi ghi chỉ số nước tiêu thụ, mọi thông số đều được báo về hệ thống.

Theo ông Trần Văn Túc, cơ bản hiện nay 100% người dân trên địa bàn phục vụ của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ được sử dụng nước sạch, đó là kết quả sự nỗ lực của ngành nước thành phố. Hòa cùng xu hướng số hóa, việc ứng dụng công nghệ được Đảng bộ SAWACO chỉ đạo sát sao. Điểm nổi bật xí nghiệp đạt được là gắn đồng hồ thông minh cho nhiều hộ dân ở các nơi còn đi lại khó khăn. Qua đó có thể phát hiện, cảnh báo khách hàng khi có sự cố. Xí nghiệp Cấp nước Cần giờ lấy mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ nên có những chương trình, kế hoạch, hành động làm sao tốt nhất cho khách hàng.



