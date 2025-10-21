Năm nhất chill như này ai mà không thích: Khi chai trà xanh biến những ngày stress thành niềm vui

Khi tình bạn trở thành "bình oxy" cho năm nhất

Bảo Ngọc, tân sinh viên trường Đại học Sài Gòn vẫn nhớ như in cách nhóm bạn thân của cô ra đời. "Tụi mình gặp nhau ở lớp thể dục. Vừa chạy, vừa cười vừa chở không ra hơi rồi nhận ra hợp nhau lạ kỳ. Thế là dính lấy nhau từ đó đến giờ," Ngọc kể, mắt ánh lên niềm vui.

Từ những ngày đầu ngỡ ngàng đến nay, nhóm bạn trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô gái xa nhà. "Có hôm học căng, deadline dí, chỉ cần tụ tập ở quán vỉa hè quen, uống chai Trà Xanh Không Độ để giảm stress, xua tan mệt mỏi và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất là lại thấy nhẹ nhõm," Ngọc kể.

Tụ tập bạn bè, chill với Trà Xanh Không Độ là cách yêu thích giúp tân sinh viên giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống trong môi trường mới.

Với Thùy Linh, sinh viên Đại học Kinh tế - Luật, lúc mới dọn vào ký túc xá, nữ sinh nhớ nhà đến phát khóc. "Một hôm, cả phòng rủ nhau dọn dẹp, treo ảnh, bật nhạc lo-fi và khui vài chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng mệt mỏi. Không khí lập tức khác hẳn, từ lạ lẫm thành thân quen."

Nữ sinh kể chỉ cần vài chi tiết nhỏ: một chậu cây, vài tấm ảnh gia đình, góc học tập gọn gàng là đã khiến ký túc xá trở thành "home sweet home". Từ đó, mỗi tối nhóm bạn đều có "chill time": ôn bài, trò chuyện, và nhâm nhi chai Trà Xanh Không Độ được làm từ trà xanh thiên nhiên để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống.

"Giờ mình thấy xa nhà không còn đáng sợ, mà còn vui hơn vì có thêm gia đình thứ hai," Thùy Linh tươi cười rạng rỡ.

Khi hội nhóm là nơi "luyện cấp" thật sự

Quang Liêm, sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng, từng nghĩ mình chỉ là kiểu "đi học rồi về". Nhưng quyết định tham gia câu lạc bộ sự kiện của trường đã khiến nam sinh "lột xác". "Ban đầu chỉ tham gia cho vui, ai ngờ càng làm càng mê", Liêm nói.

Được làm từ trà xanh thiên nhiên với EGCG, Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của người trẻ để bật "mood chill", giảm stress, giúp thư giãn mỗi ngày.

Hai năm qua, Liêm góp mặt trong hơn 30 sự kiện: từ viết proposal, tìm tài trợ, đến setup, điều phối chương trình. "Dù bận rộn và mệt rã rời, nhưng mỗi lần hoàn thành, cảm giác thật ‘đã’. Mình học được vô số kỹ năng mà chẳng giáo trình nào dạy," Liêm chia sẻ.

Có những lúc áp lực ập đến, deadline dí sát, kế hoạch trục trặc, cả nhóm lại tụ tập brainstorm cùng vài chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, "reset mood". "Thức uống từ trà xanh thiên nhiên này giúp tụi mình giảm stress, thêm sảng khoái để có sức ‘chiến’ tiếp," Liêm tươi cười.

Với Liêm, CLB chính là "phòng lab" của tuổi trẻ, nơi được phép thử, sai và trưởng thành. Còn với Vũ Hoàng, sinh viên Đại học Văn Lang, việc gia nhập nhóm nhảy CDs Crew là cú "plot twist" thật sự.

Từ một chàng trai hướng nội, Hoàng nay tự tin biểu diễn trước hàng trăm khán giả. "Sau mỗi buổi tập hay biểu diễn, tụi mình lại chill với Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, mình thấy rất sảng khoái. Đó là kiểu năng lượng khiến mình muốn tiếp tục nhảy, tiếp tục ‘cháy’," Hoàng cười.

Sống vui, chill đúng cách, cháy hết mình

Chiều muộn, thành phố lên đèn. Trên sân trường, nhóm sinh viên vẫn ngồi lại, nói về bài thuyết trình, về buổi dã ngoại sắp tới. Những chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh được chuyền tay nhau, ánh đèn phản chiếu lên vỏ chai, những giọt nước lấp lánh như chính thanh xuân của họ: tươi mới, rộn ràng và căng tràn sức sống.

Cùng Trà Xanh Không Độ vui sống, chill đúng cách và cháy hết mình để mỗi ngày đi qua là một ngày rực rỡ.

Giữa nhịp sống hối hả, tuổi trẻ hiện lên thật đẹp: là tiếng cười rộn ràng trong ký túc xá, là khoảnh khắc "cháy" hết mình cùng đồng đội, là giây phút ngồi bên nhau, nhấp ngụm Trà Xanh Không Độ với EGCG để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống.

Bởi đại học không chỉ là chuyện đến trường, mà là hành trình học cách sống vui, sống chất và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách riêng. Và trên hành trình đó, Trà Xanh Không Độ trở thành "must-have item" không thể thiếu – giúp sinh viên "cool down" sau deadline. Được làm từ trà xanh thiên nhiên với EGCG, Trà Xanh Không Độ giúp giảm stress, xua tan căng thẳng mệt mỏi để người trẻ sống vui, sống chất và tỏa sáng mỗi ngày.



