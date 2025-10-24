Doanh nhân
24/10/2025 15:06

Một lãnh đạo Vietcombank được vinh danh Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trang trọng tổ chức lễ vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng năm 2025”.

Tại sự kiện này, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã vinh dự được xướng tên trong danh sách 98 nữ doanh nhân tiêu biểu toàn quốc.

"Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng" là danh hiệu cao quý do VCCI khởi xướng từ năm 2005. Đây là giải thưởng cấp quốc gia duy nhất dành tôn vinh các nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hai mươi năm qua, "Bông hồng Vàng" đã trở thành biểu tượng cao quý của trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái - ba phẩm chất tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam thời hội nhập. Mỗi nữ doanh nhân được vinh danh không chỉ là hình mẫu thành công, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và cống hiến vì cộng đồng.

Đặc biệt, "Bông hồng Vàng" năm 2025 còn thể hiện rõ nét giá trị đạo đức, văn hóa kinh doanh - là sức mạnh mới của doanh nghiệp Việt Nam, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nữ Việt Nam.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến (người mặc áo dài màu xanh) - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank vinh dự được trao tặng danh hiệu "Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025"

Danh hiệu "Bông hồng Vàng năm 2025" được trao tặng cho bà Phùng Nguyễn Hải Yến là phần thưởng cao quý, ghi nhận bản lĩnh, trí tuệ và dấu ấn tiên phong của một nữ lãnh đạo Vietcombank luôn tận tâm với sự phát triển bền vững của ngân hàng, vì khách hàng và cộng đồng.

Với hơn 30 năm gắn bó và cống hiến cho Vietcombank, bà Phùng Nguyễn Hải Yến là một trong những nữ lãnh đạo tiêu biểu có đóng góp nổi bật vào sự phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của ngân hàng. Bà được biết đến là một lãnh đạo nữ xuất sắc, có đóng góp lớn vào quản lý điều hành, phát triển bền vững và hoạt động công đoàn của ngân hàng. Bà đã được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc vào năm 2022.

Trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu, bà đã thể hiện bản lĩnh quản trị vững vàng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới không ngừng, góp phần đưa Vietcombank trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Bà luôn là hình mẫu của người lãnh đạo hiện đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời là một người phụ nữ giàu cảm xúc, nhân văn và tận tâm với đội ngũ. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của bà, nhiều chương trình lớn của Vietcombank được triển khai thành công và lan tỏa mạnh mẽ, mang đến nhiều dấu ấn, góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế thương hiệu Vietcombank.

Không chỉ nổi bật trong vai trò quản lý, bà Phùng Nguyễn Hải Yến còn được biết đến với vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trụ sở chính Vietcombank, là người truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các nữ cán bộ Vietcombank. Năm 2024, bà được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, công nhận vai trò lãnh đạo Công đoàn Trụ sở chính Vietcombank (hơn 3.000 đoàn viên).

Với phong cách lãnh đạo bản lĩnh, quyết đoán nhưng rất mực gần gũi, và luôn quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ nói chung và nữ cán bộ Vietcombank nói riêng phát huy năng lực, tự tin khẳng định mình trong công việc và cuộc sống, góp phần làm rạng danh hình ảnh "phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong thời đại mới.

Cùng với đó, bà luôn tích cực, sẵn sàng tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng với trách nhiệm cao và tấm lòng nhân ái - những giá trị đã trở thành bản sắc văn hóa Vietcombank.

Giải thưởng "Bông hồng Vàng" không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bà Phùng Nguyễn Hải Yến, mà còn là niềm vinh dự chung của toàn thể cán bộ Vietcombank, minh chứng cho sức mạnh, trí tuệ và phong cách của những người phụ nữ Vietcombank trong thời kỳ hội nhập, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Thy Nga
từ khóa : doanh nghiệp Việt Nam, Phụ nữ Việt Nam
