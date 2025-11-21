Mì Hảo Hảo tổ chức đại nhạc hội kỷ niệm 25 năm

Hảo Hảo Concert được xây dựng theo concept "Hành Trình 25 – The Journey of 25", mô phỏng một chuyến đi qua các "trạm cảm xúc" gắn bó với hàng triệu người Việt suốt 25 năm qua. Khán giả sẽ lần lượt đến với các không gian gồm: Trạm Hảo Khởi Hành, Trạm Hảo Ký Ức, Trạm Hảo Khoảnh Khắc, Trạm Hảo Hạnh Phúc và Trạm Hảo Cảm Xúc – nơi sân khấu âm nhạc bùng nổ được dàn dựng hoành tráng.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đại diện nhiều thế hệ âm nhạc như Trúc Nhân, Soobin, Miu Lê, Buitruonglinh, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, mang đến trải nghiệm âm nhạc đa màu sắc và kết nối cảm xúc mạnh mẽ.

Việc tổ chức ngay tại trục đường Lê Lợi – trung tâm của TP.HCM sẽ biến sự kiện thành một lễ hội cộng đồng mở dành cho người dân và du khách, tiếp tục khẳng định tinh thần "Hảo Mọi Lúc, Hảo Mọi Sự". Hảo Hảo Concert không chỉ là đêm nhạc tri ân, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình phát triển bền bỉ suốt 25 năm, mở ra một chặng đường mới đầy cảm hứng của thương hiệu.