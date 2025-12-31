Dongfeng X9: Bước tiến mới của phân khúc đầu kéo thế hệ mới

Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp vận tải, chuyên gia ngành và đối tác chiến lược, đồng thời đánh dấu bước đi mới trong chiến lược cung cấp giải pháp đầu kéo thế hệ mới, tối ưu chi phí vận tải.

An Sương Group ra mắt Dongfeng X9 thu hút sự quan tâm của thị trường vận tải

Sự kiện ra mắt Dongfeng X9 Yuchai do An Sương Group tổ chức đã thu hút sự tham dự của hơn 200 đại diện nhà sản xuất, chuyên gia kỹ thuật, doanh nghiệp vận tải cùng các đối tác chiến lược trên toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Ảnh – Tổng Giám đốc An Sương Group cho biết, việc ra mắt Dongfeng X9 không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một mẫu xe mới mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong chiến lược cung cấp các giải pháp phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành vận tải.

Thông qua sự kiện, An Sương Group tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải trong suốt vòng đời sản phẩm, từ khâu tư vấn lựa chọn phương tiện đến dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ vận hành.

Những đột phá về thiết kế và công nghệ của Dongfeng X9

Dongfeng X9 tạo dấu ấn trên thị trường xe đầu kéo nhờ khả năng cân bằng giữa sức mạnh vận hành, hiệu quả nhiên liệu và độ bền trong khai thác dài hạn.

Xe được trang bị động cơ Yuchai dung tích 12 lít, công suất 490 mã lực, mô-men xoắn cực đại 2.400 Nm. Lợi thế mô-men xoắn lớn ngay từ dải vòng tua thấp giúp xe khởi hành dễ dàng khi tải nặng, leo dốc ổn định và hạn chế tình trạng đuối máy. Nhờ đó, số lần sang số được giảm bớt, góp phần giảm hao mòn các chi tiết truyền động trong quá trình vận hành dài ngày.

Về thiết kế, Dongfeng X9 Yuchai được tối ưu khí động học với hệ số cản gió 0,445, giúp giảm lực cản khi vận hành đường trường. Cabin được thiết kế rộng rãi với trần cao 2,12 m, sàn phẳng, giường nằm rộng 1.100 mm, cùng hệ thống màn hình kỹ thuật số và giải trí.

Bên cạnh khả năng vận hành, Dongfeng X9 được trang bị các hệ thống an toàn như EBS, (hệ thống phanh điện tử), ESC (hệ thống cân bằng điện tử), LDWS ( cảnh báo chệch làn đường), FCWS (cảnh báo va chạm phía trước), DMS Hệ thống giám sát tài xế, TPMS (hệ thống giám sát áp suất lốp) và hệ thống camera toàn cảnh. Các trang bị này giúp nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành, giảm rủi ro và hạn chế những chi phí phát sinh do sự cố.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, Dongfeng X9 còn hướng đến hiệu quả khai thác thực tế thông qua chính sách hậu mãi. Trong trường hợp xe phải lưu xưởng sửa chữa hoặc bảo hành quá 48 giờ, khách hàng được hỗ trợ xe đầu kéo thay thế, giúp hoạt động vận chuyển không bị gián đoạn và giảm thiểu chi phí phát sinh.

An Sương Group cam kết mang đến dịch vụ hậu mãi tốt nhất cho khách hàng

Ngoài mẫu xe đầu kéo Dongfeng X9, An Sương Group còn mang đến sự kiện các dòng xe đầu kéo Dongfeng X3 và X7. Đặc biệt trong đó là mẫu xe tải Dongfeng X3 4x2 được trang bị thùng nhập khẩu chất lượng cao. Thùng xe sử dụng thép cường độ cao DL700 (Perform 700), giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực vượt trội, tăng khả năng chịu tải và chịu va đập mạnh.

Quy trình sơn nhúng đồng bộ toàn bộ thùng xe kết hợp hàn robot theo dây chuyền kín giúp tăng độ bền kết cấu, nâng cao khả năng chống ăn mòn, đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn trong suốt quá trình khai thác lâu dài.

Xe tải Dongfeng X3 thùng nhập khẩu chất lượng cao, chịu va đập tốt

An Sương Group khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải

Thông qua sự kiện ra mắt Dongfeng X9, An Sương Group tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vận tải, không chỉ ở khâu cung cấp phương tiện mà trong suốt quá trình khai thác và vận hành đội xe.

Với vai trò là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức các dòng xe đầu kéo Dongfeng tại Việt Nam, An Sương tập trung mang đến sản phẩm chất lượng, tối ưu giá trị khai thác và hiệu quả đầu tư cho khách hàng, đồng thời chú trọng nguồn phụ tùng chính hãng sẵn có cùng hệ thống dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn nhà máy, phù hợp với đặc thù vận tải đường dài.

Với định hướng lấy hiệu quả vận hành làm trung tâm, An Sương Group cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, hướng tới trở thành đối tác tin cậy, cung cấp các giải pháp vận tải bền vững và phù hợp thực tế cho doanh nghiệp.

An Sương Group hiện là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức xe đầu kéo Dongfeng X9 Yuchai tại Việt Nam. Ngay sau sự kiện ra mắt, dòng xe này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dòng xe đầu kéo thế hệ mới có sức cạnh tranh trong thời gian tới.

Để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá xe đầu kéo Dongfeng X9 Yuchai, khách hàng vui lòng liên hệ các đại lý Dongfeng An Sương trên toàn quốc hoặc 1800 2017, truy cập website https://dongfengansuong.vn/

.