EVN tăng tốc, tạo đà cho năm bản lề 2026

Năm 2025 mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Nỗ lực vượt khó tạo kỳ tích

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN, cho biết đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600 MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và điều kiện vận hành nhiều biến động, EVN đã thể hiện rõ năng lực điều hành, ứng phó linh hoạt. Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện, EVN cũng không ngừng nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Hiện 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm hành chính công và cổng dịch vụ công các tỉnh/thành phố; tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận, sử dụng dịch vụ điện.

Tỉ lệ giao dịch theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 99,69%, phản ánh rõ nét hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh - dịch vụ điện.

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, cho biết năm 2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai bất thường và công suất phụ tải tăng đột biến nhưng EVN đã đạt nhiều thành tựu. "Tôi rất xúc động với hình ảnh người lao động ngành điện bám trụ từ đồng bằng, đô thị đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để giữ dòng điện thông suốt" - quyền Bộ trưởng chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đặc biệt ghi nhận nỗ lực của EVN trong quản lý vận hành hệ thống điện, với nhiều chỉ tiêu kỹ thuật được thực hiện tốt, điển hình như tỉ lệ tổn thất điện năng chỉ 6%. EVN cũng đã có bước phát triển rất tích cực về công tác quản trị doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa, phân cấp, phân quyền và thúc đẩy chuyển đổi số…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN, trao Cờ đơn vị tiêu biểu của tập đoàn cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Bảo đảm cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia

Trong thời gian tới, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của bộ, tiếp tục tham gia hiệu quả vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng, điện năng. Cùng với đó, củng cố các kịch bản và dự báo chính xác phụ tải, có giải pháp để bảo đảm vận hành và cung ứng điện khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 dự kiến trên 10%.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung chỉ đạo EVN rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 phù hợp mục tiêu tăng trưởng chung và tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, an toàn, bền vững, bảo đảm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu chủ yếu được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, tập đoàn cần ưu tiên cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia; phối hợp với các tập đoàn, đơn vị năng lượng khác để chủ động các kịch bản ứng phó với biến động thủy văn, giá nguyên liệu đầu vào và thị trường tài chính; bảo đảm kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2026 có lợi nhuận.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Đặng Hoàng An khẳng định: Toàn thể cán bộ, công nhân viên EVN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng. Đối với EVN, tập đoàn đặt ra những mục tiêu quan trọng, đặt nền tảng cho các mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Phát động phong trào thi đua năm 2026 Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động phong trào thi đua quyết tâm "Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh" năm 2026. Trong đó, EVN phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt từ 309,32 tỉ KWh, chuẩn bị sẵn sàng phương án phụ tải tăng cao; tỉ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: 5,96%; độ tin cậy cung cấp điện: thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) là 210 phút; năng suất lao động tăng trên 8%; kế hoạch vốn đầu tư toàn tập đoàn: 123.560 tỉ đồng…





