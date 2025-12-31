Deye Vietnam hỗ trợ đồng bào miền Trung 1 tỉ đồng khắc phục thiên tai

Khoản hỗ trợ được trao thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM.

Chia sẻ khó khăn với người dân

Vào ngày 24-12-2025 lúc 15 giờ, đại diện Deye Vietnam đã trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM. Khoản hỗ trợ này sẽ được phân bổ đến đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, phục vụ công tác khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, ổn định sinh hoạt và từng bước tái thiết cuộc sống.

Deye Vietnam cùng các đối tác đồng hành tham gia trao bảng ủng hộ 1 tỉ đồng

Thời gian gần đây, nhiều địa phương đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 10, số 11 cùng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, dẫn đến thiệt hại nhiều về người và tài sản.

Trong bối cảnh đó, đại diện Deye Vietnam mong muốn chung tay cùng xã hội, góp một phần trách nhiệm để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và sinh kế sau thiên tai.

Song song đó, Deye Vietnam đã phối hợp đội ngũ tại địa phương để cập nhật thông tin khách hàng bị ảnh hưởng, bảo đảm khách hàng sớm nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong giai đoạn phục hồi.

Luôn đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam

Bên cạnh việc tập trung phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng, Deye Vietnam luôn chú trọng đến các hoạt động trách nhiệm xã hội, xem đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp năng lượng toàn cầu, việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của xã hội.