Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga tham dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu TP Hà Nội

Ngày 15-1, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố nhằm biểu dương và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2025. Tại sự kiện, Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam - đã tham dự và có bài phát biểu, khẳng định tầm nhìn chiến lược phát triển, đồng thời cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn BRG trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trao quà kỷ niệm cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô

Hội nghị là sự kiện chính trị quan trọng khởi động cho chuỗi hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2026, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm kinh tế văn minh và hiện đại.

Những thành tựu và sứ mệnh phụng sự

Tại Hội nghị, lãnh đạo TP Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhiều thách thức, các doanh nghiệp Thủ đô vẫn giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách. Những nỗ lực đó đã góp phần đưa tăng trưởng GRDP của Hà Nội năm 2025 đạt mức ấn tượng 8,16%, thu ngân sách Nhà nước đạt kỷ lục hơn 711 ngàn tỉ đồng.

Trong bức tranh khởi sắc đó, Tập đoàn BRG là một điểm sáng tiêu biểu với hành trình "Phụng sự đất nước" đầy tự hào. Những nỗ lực trong phát triển kinh tế và đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội của Tập đoàn BRG đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

"Làn gió mát" từ cải cách và đổi mới

Đại diện cho hơn 424.000 doanh nghiệp tại Hà Nội, Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, quyết liệt từ lãnh đạo thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Madame Chủ tịch đặc biệt ấn tượng với cơ chế "Làn xanh" và mô hình "Không giấy tờ - Không tiếp xúc", giúp cắt giảm từ 30% đến 60% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đây chính là "luồng gió mát", tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và bứt phá hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh về hình mô hình phát triển kinh tế - xã hội "Tốc độ cao - Chất lượng tốt - Thông minh - Bền vững" của Thủ đô, Madame Chủ tịch khẳng định Tập đoàn BRG quyết tâm triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội trở thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp hàng đầu khu vực.

Song hành cùng mục tiêu đó, Tập đoàn BRG cam kết tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các chương trình đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư vào hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Bằng việc chắt lọc tinh hoa từ các đối tác quốc tế hàng đầu, BRG sẽ mang những giá trị ưu việt nhất về áp dụng và triển khai mạnh mẽ cho sự phát triển của Thủ đô.

Với tinh thần Đồng hành - Đổi mới - Bứt phá, lấy Khoa học công nghệ làm trục trung tâm, Tập đoàn BRG cam kết giữ vững vị thế động lực quan trọng, cùng cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, xanh và bền vững - xứng đáng là "trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới các chuẩn mực tiên tiến trong khu vực".