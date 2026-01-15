Doanh nghiệp
15/01/2026 13:36

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

In bài viết

(NLĐO) - Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Ngày 13-1, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025.

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh 1.

Ông Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao tặng Bằng khen cá nhân cho bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG

Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Việc được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp thiết thực của Tập đoàn BRG trong phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với thực thi trách nhiệm xã hội. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ để Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và tinh thần đồng hành cùng các cơ quan Trung ương trong hoạt động vì cộng đồng, quốc gia, đồng thời là động lực không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn kết hài hòa giữa phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã triển khai nhiều hoạt động, sáng kiến và giải pháp công tác được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, đóng góp cho Phong trào "Bình dân học vụ số và Chuyển đổi số quốc gia".

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh 2.

Ông Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao tặng Bằng khen tập thể Tập đoàn BRG cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn

Trong đó, hàng loạt phần mềm hiện đại như phần mềm Quản lý nhân sự, Mua hàng tập trung, Quản lý quy trình thanh quyết toán, Kiểm kê chuỗi siêu thị, Vận hành hệ thống sân Gôn… đã được ứng dụng nhanh chóng và quyết liệt, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực, giảm sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng.

Trong hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn BRG luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức không chỉ cho 22.000 cán bộ nhân viên của Tập đoàn mà còn lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Trong thời gian tới, Tập đoàn BRG cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và nỗ lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vai trò của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

H.Thành

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn BRG được chọn tham gia triển lãm trong ĐH Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ XI

Doanh nghiệp 15:40

(NLĐO) - Tập đoàn BRG là 1 trong 3 Tập đoàn duy nhất được chọn tham gia triển lãm trong ĐH Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ XI.

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Doanh nghiệp 10:38

(NLĐO) - Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong "Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ".

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh TOP 10 “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025”

Doanh nhân 12:15

Ngày 22-10, Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đã vinh dự lần thứ 6 nhận danh hiệu TOP 10 "Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng".

từ khóa : ban Tuyên giáo, Tập đoàn BRG, Bằng khen, Chủ tịch Tập đoàn BRG
Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tài chính 19:08

Ngày 15-01-2026, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Doanh nghiệp 19:08

Tập đoàn TTC đồng hành cùng PVF - CAND trong chiến lược phát triển bền vững bóng đá Việt Nam

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội

Doanh nghiệp 19:07

Tiếp nối thành công của chương trình tại TP HCM, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai tại Hà Nội dành cho các doanh nghiệp miền Bắc.

Sun PhuQuoc Airways đạt Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng AMO

Sun PhuQuoc Airways đạt Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng AMO

Sản xuất - Kinh doanh 18:06

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực tự chủ về kỹ thuật của hãng, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành khai thác đội tàu bay hiện đại.

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 15:48

(NLĐO)- Tập đoàn BRG đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác xây dựng hạ tầng và các hoạt động xã hội, góp phần vào phát triển của Thủ đô và đất nước

Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Doanh nghiệp 15:10

Agribank vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

Ngân hàng 13:54

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) để triển khai Dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn