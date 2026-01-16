Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tập đoàn BRG vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn vào công tác xây dựng hạ tầng và các hoạt động xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Huân chương Lao động hạng Nhất là hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước dành cho các cá nhân hoặc tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn và cống hiến trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là sự ghi nhận đối với vai trò tiên phong của Tập đoàn BRG trong việc đồng hành cùng đất nước để tạo ra các giá trị thiết thực và bền vững từ lĩnh vực phát triển kinh tế cho đến các hoạt động vì cộng đồng và an sinh xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng, để người dân được hưởng những tinh hoa thế giới ngay tại đất nước Việt Nam

Sau hơn 30 năm xây dựng phát triển, Tập đoàn BRG đã khẳng định vị thế Tập đoàn Kinh tế Dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam với dấu ấn thành tựu trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng thành phố thông minh, sân gôn, khách sạn tới sản xuất và thương mại bán lẻ... Tiêu biểu nhất là dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản phát triển với mục tiêu trở thành thành phố thông minh trung hòa carbon đầu tiên của Việt Nam và thế giới, một đô thị xanh, thông minh, bền vững với nhiều tiện ích, nâng tầm chất lượng sống cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hà Nội và cả nước.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh cùng với Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG khánh thành và trao tặng nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bên cạnh những dự án và công trình trọng điểm góp phần tạo nên những điểm nhấn mới cho đất nước, Tập đoàn BRG luôn là hình mẫu về một công dân doanh nghiệp ưu tú với những đóng góp mạnh mẽ, tích cực và kịp thời vào các hoạt động an sinh xã hội của Thủ đô cũng như cả nước.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Tập đoàn BRG và Công ty thành viên trong hệ sinh thái đã đồng hành ủng hộ xây dựng, sửa chữa hơn 2.900 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên Phủ, Khánh Hòa…

Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank, Công ty NHSC và các CTTV trao ủng hộ 7 tỉ đồng cho Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quỹ Vì người nghèo & An sinh xã hội TP Hà Nội

Trong thời gian qua, Tập đoàn BRG đã tích cực hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai nhiều dự án quan trọng trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Thủ đô, xây dựng và nâng cấp các trường học, bệnh viện, trung tâm y tế nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao điều kiện học tập cho học sinh. Đồng thời tài trợ các Quỹ học bổng, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Quỹ khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên khắp cả nước…

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam và là nguồn động lực lớn để Tập đoàn BRG tiếp tục vươn mình bứt phá trong kỷ nguyên mới của dân tộc, góp phần kiến tạo xã hội thịnh vượng và phồn vinh cho đất nước.