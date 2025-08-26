Hàng ngàn người “quẩy hết mình” tại Lễ hội Bia và Ẩm thực quốc tế ở Vinhomes Grand Park

Không chỉ mang đến cho cư dân cuộc sống đa trải nghiệm với hương vị toàn cầu, sự kiện còn nối dài thêm nhịp giao thương sầm uất của Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Ngày hội đa sắc màu giữa lòng khu Đông

Từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 23-8, hơn 2.000 du khách cùng hàng chục ngàn cư dân Vinhomes Grand Park đã đổ về công viên Grand Park, cùng nhau tham gia hành trình "du lịch vị giác" kết hợp trải nghiệm giải trí sôi động.

"Dịp này, chúng tôi mời thêm mấy gia đình đồng nghiệp đến chơi, ai cũng thích thú khi được cắm trại ngay tại công viên, sau đó lần lượt trải nghiệm hết các gian hàng và hoạt động tại Lễ hội Bia và Ẩm thực", anh Minh Hoàng, cư dân Vinhomes Grand Park, nói.

Hàng ngàn người đổ về Vinhomes Grand Park để tham dự Grand Food Fair

Ngay từ buổi chiều, con đường cờ các quốc gia cùng khu check-in rực rỡ backdrop lễ hội đã tấp nập dòng người chụp ảnh. Không khí càng thêm sôi nổi khi khu vực bia quốc tế chính thức khai hội. Chục gian hàng mang đến trải nghiệm "từ Đông sang Tây", từ bia Đức nguyên bản, bia Bỉ đậm vị, bia Úc tươi mát, đến những dòng bia thủ công Việt Nam đặc sắc. Các hoạt động tương tác như "thử bia miễn phí", cuộc thi "uống bia không dùng tay" hay "bật nắp trúng quà"… tạo nên một không gian kết nối không phân biệt tuổi tác.

Trong khi đó, khu ẩm thực quốc tế khiến người tham gia như lạc bước giữa một "chợ ẩm thực thế giới thu nhỏ" với thịt nướng Brazil đậm đà, kim chi Hàn Quốc cay nồng, bánh truyền thống Nga, cùng các món ăn hấp dẫn của Việt Nam. Tất cả cùng tỏa hương, quyện trong âm thanh náo nhiệt của cuộc thi King of BBQ và đấu trường uống bia theo nhóm.

"Cảm giác như được du lịch qua nhiều đất nước chỉ trong một buổi tối. Tôi và gia đình đã thử cả món Nga lẫn đồ nướng Brazil, thật sự rất ấn tượng", chị Tuyết Trinh, cư dân Vinhomes Grand Park, chia sẻ.

Ngay thời điểm mặt trời lặn, sân khấu LED với biểu tượng ly bia khổng lồ bừng sáng, mở màn cho chuỗi tiết mục âm nhạc đỉnh cao. Ban nhạc đường phố khuấy động bằng giai điệu Latin sôi nổi, tiếp nối là phần giao lưu cùng ca sĩ trẻ được khán giả yêu thích.

Cao trào sự kiện đến từ DJ show, khi hàng ngàn người đồng loạt hô vang "Cheer to the World", nâng ly bia và cùng nhau tạo nên khoảnh khắc kết nối đa quốc gia. Khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên nền trời, khép lại đêm hội chinh phục mọi trái tim.

"Tôi từng tham dự nhiều lễ hội ở nước ngoài, nhưng chưa từng thấy một sự kiện dành cho cộng đồng cư dân thôi mà vẫn được tổ chức bài bản và hoành tráng đến vậy", chị Mỹ Hương, một du khách tham dự, cho hay.

Màn pháo hoa mãn nhãn giữa âm nhạc sôi động khiến cư dân và du khách trầm trồ không ngớt

Tận hưởng "giá trị kép" tại Vinhomes Grand Park

Grand Food Fair chỉ là một trong vô số lễ hội, sự kiện và hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại Vinhomes Grand Park. Đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM từ lâu đã trở thành điểm đến văn hóa, giải trí và thương mại hàng đầu khu Đông.

Trước đó, "8Wonder Winter 2024" đã gây tiếng vang khi mang đến đại nhạc hội mùa đông đầu tiên giữa miền nhiệt đới, quy tụ hơn 20.000 khán giả. Từ Carnival of Lights, Giáng sinh diệu kỳ, Tết Trung thu cho đến các phong trào thể thao cộng đồng - mỗi hoạt động đều góp phần biến nhịp sống tại Vinhomes Grand Park thành trải nghiệm khác biệt, khó tìm ở bất kỳ khu đô thị nào khác.

Vinhomes Grand Park mở ra không gian sống hiện đại, kinh doanh bứt phá, đầu tư bền vững

Được quy hoạch trên diện tích 271 ha theo chuẩn quốc tế, Vinhomes Grand Park quy tụ mọi tiện ích sống, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí trong một không gian sống xanh. Hơn 70.000 cư dân còn được tận hưởng chuỗi hoạt động cộng đồng và lễ hội quốc tế suốt 365 ngày/năm. Đồng thời, đại đô thị còn thu hút đông đảo du khách từ trung tâm TP HCM và các tỉnh lân cận, mở ra cơ hội lớn cho các hoạt động kinh doanh và thương mại.

"Với người làm kinh doanh, dòng khách là yếu tố quyết định thành bại. Ở đây thì không phải lo, vì chủ đầu tư liên tục tổ chức lễ hội, đưa khách về tận cửa. Chúng tôi chỉ việc tập trung bán hàng, vừa vui vừa nhàn mà doanh thu vẫn tốt", anh Hoàng Thọ, chủ một nhà hàng tại đại đô thị, chia sẻ.

Lễ hội Bia và Ẩm thực Quốc tế Grand Food Fair đã khép lại nhưng dư âm của đêm hội vẫn còn lan tỏa trong cộng đồng cư dân. Sự kiện tiếp tục là minh chứng cho phong cách sống quốc tế đang hiện hữu tại Vinhomes Grand Park. Giữa khu Đông đang bùng nổ hạ tầng, đại đô thị quy mô lớn nhất của Vinhomes tại miền Nam khẳng định vị thế của một chốn an cư hiện đại, kinh doanh bứt phá và đầu tư bền vững, song hành cùng dòng chảy năng động của siêu đô thị lớn nhất cả nước.