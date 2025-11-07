Sản phẩm
La Vie vừa giới thiệu khách hàng cách mua sản phẩm chính hãng dễ dàng, tiện lợi chỉ từ một cú chạm trên các nền tảng trực tuyến như Zalo OA, website và hotline.

Giờ đây, nhờ kết nối công nghệ và hệ thống phân phối rộng khắp, sau 33 năm phát triển bền vững kiên định mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, nguồn nước khoáng thiên nhiên La Vie đang tiếp tục chảy trong nhịp sống hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

La Vie công bố cách mua sản phẩm chính hãng trên các nền tảng số - Ảnh 1.

Thời điểm chuyển mùa cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tốt cho sức khỏe trên thị trường tăng cao. Nước vốn là một phần thiết yếu của cuộc sống để duy trì sức khỏe. Uống nước khoáng thiên nhiên mỗi ngày là cách cung cấp khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, giúp tái tạo năng lượng tích cực cho cả thể chất lẫn tinh thần.

La Vie công bố cách mua sản phẩm chính hãng trên các nền tảng số - Ảnh 2.

Ghi nhận những thông tin về nhu cầu từ thị trường ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây, cùng với tâm huyết lan tỏa nguồn nước khoáng thiên nhiên chạm ngõ từng gia đình, Công ty TNHH La Vie đã giới thiệu các cách mua hàng online tiện lợi trên điện thoại, máy tính để người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng chọn mua được sản phẩm nước uống bình lớn đảm bảo chất lượng.

La Vie công bố cách mua sản phẩm chính hãng trên các nền tảng số - Ảnh 3.

Người tiêu dùng có thể đặt mua sản phẩm La Vie nhanh chóng trên các nền tảng số hóa

Theo đại diện Công ty TNHH La Vie, để đảm bảo chất lượng và niềm tin người tiêu dùng, La Vie hiện áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ châu Âu, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tập đoàn Nestlé Waters. Nguồn nước khoáng thiên nhiên của La Vie được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, an toàn cho sức khỏe và tiện lợi với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Trên trang web chính thức, La Vie hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết sản phẩm chính hãng, gồm:

  • Nắp có nhãn La Vie, liền mạch, không có nút nhấn
  • Nhãn ni lông ép nhiệt (không dùng keo)
  • Nhãn thân bình dán đúng chiều, có lỗ gắn vòi
  • Màng co vòi in cụm từ "Nestlé Waters"
La Vie công bố cách mua sản phẩm chính hãng trên các nền tảng số - Ảnh 4.

Hướng dẫn phân biệt sản phẩm LaVie 18.5L chính hãng

La Vie công bố cách mua sản phẩm chính hãng trên các nền tảng số - Ảnh 5.

Hướng dẫn phân biệt sản phẩm LaVie 19L chính hãng

Khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 1906 hoặc truy cập website để được hỗ trợ, hướng dẫn cách mua sản phẩm chính hãng được phân phối chính thức tại từng địa phương.

Bên cạnh sứ mệnh cung cấp nguồn nước khoáng thiên nhiên chất lượng, La Vie còn mong muốn mang đến giá trị tốt đẹp cho hành trình sống khỏe và bền vững, đơn giản chỉ bằng cách biến các khoảnh khắc uống nước thành giây phút nghỉ ngơi nhẹ nhàng, tái tạo tâm trí & cơ thể cùng thiên nhiên.

Thông qua việc tập luyện thói quen uống đủ 2 lít mỗi ngày hay bắt đầu ngày mới với ly nước khoáng thiên nhiên, khách hàng trẻ có thể xây dựng sức khỏe toàn diện, để luôn sẵn sàng sống trọn mỗi ngày đầy nhiệt huyết của mình.

https://www.laviewater.com/vn/danhsachdaily-nhaphanphoilaviechinhthuc


