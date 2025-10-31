Không chỉ là công việc – AEON Việt Nam mang đến môi trường ổn định và hạnh phúc cho nhân viên

Không chỉ chú trọng đến hiệu quả công việc, AEON Việt Nam còn hướng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tạo điều kiện để mỗi nhân việc đều được phát triển toàn diện cả về nghệ nghiệp lẫn tinh thần.

Môi trường ổn định – Nền tảng cho sự nghiệp bền vững

Là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản. Với mục tiêu tăng gấp ba lần số điểm bán vào năm 2030, AEON Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng trên toàn quốc với đa dạng mô hình bán lẻ, từ các trung tâm thương mại quy mô lớn đến các mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị quy mô vừa và nhỏ, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Nhu cầu tuyển dụng liên tục sẽ mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm ổn định cho người lao động Việt Nam.

Song song với việc phát triển kinh doanh, AEON Việt Nam chú trọng xây dựng chính sách phúc lợi toàn diện, đảm bảo sức khỏe và cân bằng cuộc sống cho nhân viên. Ngoài bảo hiểm y tế theo quy định, nhân viên còn nhận được gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng, bữa ăn trưa chất lượng và nhiều chương trình chăm sóc đời sống tinh thần như hoạt động giao lưu, team building hay các buổi "team-up party".

Hoạt động team-building được tổ chức hàng năm

Chính sách giờ làm việc linh hoạt cũng được áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhân viên: khối văn phòng có thể làm việc từ xa 1–2 ngày mỗi tuần, trong khi khối vận hành được chủ động sắp xếp ca làm việc phù hợp. Đặc biệt, từ năm 2025, AEON Việt Nam sẽ triển khai các chính sách mới như tăng ngày nghỉ phép, tăng ngày nghỉ hàng tháng cho nhân viên siêu thị và nâng trợ cấp nhà ở cho nhân viên cấp G1 – thể hiện sự quan tâm thực tiễn và sâu sát đến đời sống của đội ngũ.

Tính đến tháng 9/2025, AEON Việt Nam có 346 nhân sự đã gắn bó trên 10 năm – một minh chứng rõ ràng cho môi trường làm việc ổn định tại doanh nghiệp.

Chính sách phúc lợi toàn diện là cơ sở cho sự gắn bó lâu dài của nhân sự AEON Việt Nam

AEON Việt Nam cũng đang xây dựng Lộ trình Nghề nghiệp linh hoạt, đáp ứng đa dạng mục tiêu và mong muốn phát triển của nhân viên. Từ đó, hướng tới nâng cao trải nghiệm cho nhân viên ở mọi thế hệ, đáp ứng nhu cầu riêng của từng nhóm và kiến tạo môi trường làm việc khuyến khích sự gắn kết và hợp tác.

Văn hóa lắng nghe & gắn kết – Yếu tố làm nên khác biệt tại AEON Việt Nam

Bên cạnh chính sách phúc lợi toàn diện, AEON Việt Nam xây dựng môi trường làm việc dựa trên văn hóa minh bạch, trao quyền và gắn kết, nơi mỗi cá nhân đều được khuyến khích phát triển cùng tổ chức. Với triết lý "Leaders Create Leaders" – Lãnh đạo tạo nên lãnh đạo, AEON Việt Nam tin rằng sự trưởng thành của doanh nghiệp đến từ việc nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho đội ngũ kế cận. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ chú trọng vào kết quả công việc mà còn tạo điều kiện để nhân viên học hỏi, đóng góp và trưởng thành trong hành trình nghề nghiệp của mình.

Văn hóa lắng nghe và tinh thần trao quyền giúp mỗi cá nhân được phát triển cùng tổ chức

Hướng tới phát triển văn hóa lắng nghe và đối thoại cởi mở giữa người lao động và lãnh đạo, hàng tháng, nhân viên được cập nhật đầy đủ về chính sách, chiến lược và tình hình công ty thông qua các cuộc họp với Ban Giám đốc, thông điệp từ Tổng Giám đốc hay các buổi chia sẻ định kỳ đầu năm. Song song đó, nhiều kênh đối thoại được duy trì như Staff Hotline, ngày hội đối thoại tại nơi làm việc và "stay interview", giúp mọi ý kiến được ghi nhận và phản hồi kịp thời.

Tinh thần trao quyền và phản hồi cũng là một nét văn hóa đặc trưng tại AEON Việt Nam. Nhân viên được khuyến khích đề xuất ý tưởng cải tiến, thử nghiệm sáng kiến mới thông qua các chương trình như "Best Practices" hay "AEON Future Leader". Các khảo sát nội bộ, như "Khảo sát Nguồn nhân lực Hạnh phúc" hay "Staff Engagement Survey", được thực hiện định kỳ để đảm bảo tiếng nói của nhân viên luôn được lắng nghe.

Một trong những điểm khác biệt của AEON Việt Nam là việc tích hợp sâu rộng văn hóa khai vấn (coaching) trong toàn bộ môi trường làm việc, giúp nhân viên không ngừng phát triển bản thân và năng lực lãnh đạo. Các chương trình bao gồm khai vấn cá nhân (Career Development Coaching, Executive Coaching), khai vấn đội nhóm và nhiều khóa đào tạo như "Lãnh đạo Thấu cảm", "An toàn Tâm lý đội nhóm", "Kiến tạo nội lực – Làm chủ cảm xúc".

Các chương trình đào tạo, khai vấn thường xuyên được tổ chức giúp nhân viên phát triển bản thân

Bên cạnh đó, công ty cũng thúc đẩy mô hình cố vấn chéo giữa các thế hệ, tạo cầu nối giữa nhân viên trẻ và các thế hệ đi trước – nơi kinh nghiệm, tri thức và sự tôn trọng được lan tỏa trong toàn tổ chức.

Chị Trần Thu Thảo Nguyên, Phó phòng Marketing, chia sẻ: "Chúng tôi luôn sẵn sàng học hỏi, đổi mới và dẫn dắt thay đổi, tự tin thể hiện bản thân, chủ động trong công việc và lan tỏa năng lượng tích cực. Điều ý nghĩa nhất trong hành trình tại AEON là được phát triển mỗi ngày về kỹ năng, bản lĩnh và tư duy. Mỗi dự án, mỗi chiến dịch đều là một cơ hội để trưởng thành hơn, và khoảnh khắc tự hào nhất là khi thấy ý tưởng của mình trở thành hiện thực tại cửa hàng, mang lại giá trị cho khách hàng và tập thể. Với tôi, AEON là nơi phụ nữ được trao cơ hội, được lắng nghe và được tỏa sáng – một môi trường không giới hạn, luôn khuyến khích sáng tạo, dấn thân và tạo ra giá trị chung".

Trong bối cảnh ngành bán lẻ đang không ngừng thay đổi, AEON Việt Nam là điểm dừng chân hấp dẫn cho những ai mong muốn phát triển sự nghiệp dài hạn và vững chắc. Với chiến lược phát triển nhân sự rõ ràng, hệ thống đào tạo bài bản và triết lý lấy con người là trung tâm, AEON Việt Nam không chỉ mang lại công việc ổn định mà còn mở ra tương lai nghề nghiệp bền vững cho thế hệ nhân sự bán lẻ Việt Nam.