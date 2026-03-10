Cụm sân tennis của Novaland nhận ATF Gold Recognition

Cụm sân tennis với tên gọi "NovaWorld International Tennis Complex" tại NovaWorld Phan Thiet vừa vinh dự được Liên đoàn Quần vợt châu Á (Asia Tennis Federation - ATF) trao ATF Gold Recognition cho năm 2026, ghi nhận cụm sân đạt tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện quần vợt quốc tế trong hệ thống của Liên đoàn Quần vợt châu Á.

Bà Manpreet Kandhari trao chứng nhận ATF Gold Recognition cho năm 2026 cho đại diện Nova Sports

Đây là cấp độ công nhận cao của ATF dành cho các địa điểm có cơ sở hạ tầng, điều kiện vận hành và năng lực tổ chức giải đấu đạt chuẩn khu vực. Việc được trao danh hiệu này không chỉ khẳng định chất lượng của NovaWorld International Tennis Complex mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành một điểm đến mới của quần vợt quốc tế tại Đông Nam Á.

Phát biểu về tiềm năng của cụm sân, bà Manpreet Kandhari, Giám đốc điều hành của ATF, đánh giá NovaWorld International Tennis Complex sở hữu cơ sở vật chất hiện đại cùng điều kiện thuận lợi để tổ chức các giải đấu quốc tế, đồng thời có tiềm năng trở thành địa điểm quan trọng cho các chương trình phát triển quần vợt trẻ trong khu vực.

Song song với việc được ATF công nhận, NovaWorld International Tennis Complex cũng đang khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thông qua việc liên tiếp đăng cai nhiều giải đấu trong hệ thống của International Tennis Federation (ITF) và ATP Tour.

Mở đầu năm 2026, cụm sân NovaWorld Phan Thiet đã tổ chức hai giải quần vợt nam chuyên nghiệp thuộc hệ thống ATP Challenger 50 vào tháng 01/2026. Đây là những giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của ATP, quy tụ nhiều tay vợt quốc tế và mang đến cơ hội tích lũy điểm xếp hạng thế giới cho các vận động viên.

Tay vợt Soonwoo Kwon giành chức vô địch ATP Challenger 50 được tổ chức tại NovaWorld International Tennis Complex vào tháng 01-2026

Việc tổ chức thành công hai giải ATP Challenger liên tiếp đã đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi NovaWorld Phan Thiet trở thành một trong những địa điểm hiếm hoi tại Đông Nam Á có thể đăng cai chuỗi giải đấu chuyên nghiệp trong hệ thống ATP.

Tiếp nối chuỗi sự kiện này, NovaWorld Phan Thiet tiếp tục tổ chức giải quần vợt nữ U14 quốc tế thuộc hệ thống ITF World Tennis Tour, vừa kết thúc vào ngày 08-03-2026. Giải đấu đã thu hút sự tham gia của nhiều tay vợt nữ quốc tế, góp phần mang đến những trận tranh tài hấp dẫn và nâng cao vị thế của quần vợt Việt Nam trong hệ thống thi đấu quốc tế.

Ngay sau đó, cụm sân NovaWorld International Tennis Complex tiếp tục là địa điểm đăng cai Giải quần vợt trẻ quốc tế ITF Team Championships for Boys U14 2026 – Asia/Oceania Pre-Qualifying, diễn ra từ ngày 09 – 14-03-2026. Giải đấu quy tụ hơn 80 vận động viên trẻ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á – châu Đại Dương.

Giải đấu nằm trong hệ thống ITF World Junior Tennis Competition, do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với ITF và Nova Sports tổ chức, nhằm tạo sân chơi thi đấu và phát hiện các tài năng trẻ của quần vợt khu vực.

Hơn 150 tay vợt quốc tế tham dự giải quần vợt tại Việt Nam tham dự ITF World Junior Tennis Competition tại NovaWorld International Tennis Complex

Hạ tầng quần vợt quy mô quốc tế

NovaWorld International Tennis Complex hiện sở hữu 14 sân quần vợt đạt chuẩn thi đấu quốc tế, được thiết kế đồng bộ, khu chức năng dành cho vận động viên, khu vực trọng tài, truyền thông và khán giả.

Quy mô này cho phép tổ chức đồng thời nhiều trận đấu trong các giải quốc tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu khắt khe về vận hành, hậu cần và truyền thông của các giải đấu chuyên nghiệp.

Không chỉ phục vụ các giải đấu, cụm sân còn là địa điểm lý tưởng cho các chương trình huấn luyện, các trại tập huấn và hoạt động phát triển quần vợt trong khu vực.

Hướng tới trung tâm Sportcation của khu vực

Bên cạnh vai trò là địa điểm tổ chức các giải đấu quốc tế, NovaWorld International Tennis Complex còn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển Sportcation – du lịch kết hợp thể thao tại NovaWorld Phan Thiet.

Tổ hợp lưu trú K-Town Resort và Cụm sân NovaWorld International Tennis Complex tại NovaWorld Phan Thiet

Mô hình này cho phép du khách vừa nghỉ dưỡng tại khu du lịch biển quy mô lớn, vừa tham gia hoặc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, các chương trình huấn luyện và các hoạt động thể thao giải trí.

Với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao và giải trí đa dạng, NovaWorld Phan Thiet đang từng bước định vị mình như một điểm đến mới cho du lịch thể thao trong khu vực.

Trong thời gian tới, NovaWorld International Tennis Complex sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quần vợt quốc tế đăng cai nhiều giải đấu trong hệ thống ITF và ATP, qua đó góp phần đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành trung tâm quần vợt và du lịch thể thao mới của Đông Nam Á.