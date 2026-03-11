EVNGENCO3 sản xuất hơn 4,1 tỉ kWh điện sau 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo mới công bố của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), sản lượng điện sản xuất trong tháng 2 đạt 1,767 tỉ kWh, tương đương 111% kế hoạch do Bộ Công Thương giao. Lũy kế hai tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng điện của đơn vị đạt 4,139 tỉ kWh, bằng 110% kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Vận hành ổn định, bảo đảm nhiên liệu

EVNGENCO3 cho biết các nhà máy điện thuộc tổng công ty được vận hành ổn định, tin cậy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán 2026, các tổ máy duy trì hoạt động an toàn, góp phần bảo đảm nguồn cung điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Song song với vận hành, Tổng công ty cũng chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất. Nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện được chuẩn bị đầy đủ, đồng thời duy trì tồn kho theo quy định nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát điện trong cao điểm mùa khô cũng như cả năm 2026.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 bảo đảm nhiên liệu sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

Ngoài ra, EVNGENCO3 đang triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Trong đó, các nhà máy như Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được áp dụng các biện pháp giảm điện tự dùng và giảm suất hao nhiệt, góp phần tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ở lĩnh vực thị trường điện, Tổng công ty tiếp tục tham gia chào giá linh hoạt, phù hợp với tình hình vận hành hệ thống, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của thị trường điện cạnh tranh.

Chú trọng bảo vệ môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than tiếp tục được EVNGENCO3 chú trọng. Các chỉ tiêu phát thải luôn được kiểm soát theo quy chuẩn hiện hành.

Đáng chú ý, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt hiệu quả cao trong công tác tiêu thụ tro xỉ. Nhờ vận hành dây chuyền phân tách tro xỉ và đẩy mạnh xuất tro bay qua cảng dầu, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tại nhà máy đạt hơn 114%.

Trong khi đó, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ ở mức 100%, góp phần giảm áp lực lưu trữ chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Song song đó, EVNGENCO3 đang triển khai lộ trình cải tiến và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại hai nhà máy nhiệt điện trên nhằm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới QCVN 19:2024/BTNMT, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2032.

Chuẩn bị cho cao điểm mùa khô

Trong tháng 3-2026, sản lượng điện dự kiến của công ty mẹ EVNGENCO3 đạt khoảng 2,543 tỉ kWh. Để hoàn thành mục tiêu này, Tổng công ty sẽ tập trung nâng cao độ khả dụng của các tổ máy, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu than, khí và dầu cho sản xuất điện.

Theo EVNGENCO3, bối cảnh địa chính trị thế giới, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, đang có nhiều biến động nên việc chủ động nguồn nhiên liệu được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa khô năm nay.

Các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp vận hành theo lưu lượng nước về, duy trì dòng chảy môi trường, cấp nước cho hạ du

Đối với các nhà máy thủy điện, việc vận hành sẽ bám sát lưu lượng nước về hồ, vừa bảo đảm phát điện hiệu quả vừa duy trì dòng chảy môi trường và cấp nước cho hạ du. Đồng thời, công tác đại tu tổ máy H2 của Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 cũng được triển khai nhằm sớm đưa tổ máy trở lại vận hành.

Trong thời gian tới, EVNGENCO3 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các đề án giảm suất hao nhiệt tại các nhà máy nhiệt điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn điện mới.