19/10/2025 14:04

Không chỉ có Phở, SASCO mang nước mắm chính hiệu đến Vietnam Phở Festival 2025

Giữa những gian hàng rộn ràng của Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore, nước mắm Uncle Ba sóng sánh sắc hổ phách ngân vang giữa bản hòa ca ẩm thực Việt.

Uncle Ba là di sản của những ngư dân gắn bó cả đời với biển Phú Quốc - những "chú Ba" chất phác, cần mẫn, đại diện cho tinh thần bền bỉ, hiếu khách và mộc mạc của người Việt.

Sinh ra từ biển cả Phú Quốc

Nước mắm Uncle Ba được sinh ra từ biển cả Phú Quốc, nơi tinh hoa đất trời giao hòa. Những mẻ cá cơm than tươi được tuyển chọn kỹ ngay trên thuyền, ướp muối Bà Rịa tinh khiết theo tỉ lệ 3:1 rồi đưa về nhà thùng gỗ bời lời để ủ chượp. Mỗi thùng mắm là một kho báu của thời gian, hòa quyện suốt hơn 12 tháng, thêm cả hơi thở của đại dương để cho ra những giọt nước mắm trong veo, sóng sánh sắc hổ phách, mặn đầu lưỡi, hậu ngọt kéo dài.

Nước mắm truyền thống Uncle Ba được nhiều đối tác tin chọn

Uncle Ba là biểu tượng của những con người cả đời gắn bó với nghề làm mắm tại Phú Quốc. Đó là những ngư dân dạn dày sương gió, những gia đình cha truyền con nối gìn giữ di sản trăm năm. "Quy trình làm mắm có thể giống nhau, nhưng bí quyết gia truyền sẽ tạo nên sự khác biệt. Từng mẻ nước mắm là kết tinh của công thức riêng, của sự tỉ mỉ và của lòng tự hào với nghề cha ông." - Một nghệ nhân Uncle Ba tự hào.

Giữ trọn tinh hoa, nâng tầm giá trị

Giữa thời đại công nghiệp hóa, Uncle Ba vẫn trung thành với phương pháp ủ chượp truyền thống, tôn trọng quy luật thời gian và hương vị thuần khiết của biển cả. Điều làm nên giá trị của Uncle Ba nằm ở giá trị nguyên bản. Mỗi giọt nước mắm là tinh túy của cá cơm tươi và muối tự nhiên, giữ nguyên sự thuần khiết qua thời gian.

Nước mắm Uncle Ba cam kết tiêu chuẩn 3 KHÔNG: Không chất bảo quản; Không phẩm màu tổng hợp; Không hương liệu; được đóng chai thủy tinh cao cấp giúp đảm bảo chất lượng của nước mắm và thân thiện với môi trường.

Uncle Ba là thương hiệu nước mắm truyền thống thuộc SASCO, đơn vị tiên phong mang tinh hoa Việt ra thế giới thông qua những sản phẩm văn hóa - ẩm thực. Tên gọi Uncle Ba là lời tri ân dành cho người ngư dân Việt bình dị nhưng kiên định, dành cả đời để giữ nghề, giữ vị, giữ gìn di sản.

Với quy trình chuẩn mực, thiết kế bao bì sang trọng, logo chú Ba hiền hậu, biểu tượng cá cơm cách điệu - Uncle Ba hướng đến thị trường cao cấp nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

"Dù là Phở Sen hay nước mắm Uncle Ba, SASCO mong muốn kể một câu chuyện về di sản văn hoá, ẩm thực và con người Việt Nam. Phở Sen là biểu tượng sáng tạo, Uncle Ba là sự bền bỉ. Đó là những phẩm chất quý giá của những người nghệ nhân dịch vụ, cũng là triết lý SASCO nỗ lực theo đuổi và gìn giữ", đại diện SASCO nói thêm.

Phở Sen, Uncle Ba cùng hội tụ tại Vietnam Phở Festival 2025, như hai nửa bản hòa tấu về niềm tự hào và cam kết của SASCO trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Uncle Ba hiện có mặt tại Aeon, Emart, Satra, các kênh thương mại điện tử (Tiki, Lazada) và đã xuất khẩu đến Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan, mang theo hương vị Việt trăm năm đến với kiều bào và bạn bè quốc tế.


Mai Anh
từ khóa : Sasco, Vietnam Phở Festival 2025, nước mắm Uncle Ba
