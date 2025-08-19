Thị trường
19/08/2025 11:00

Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Japfa Việt Nam nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025.

Đây là giải thưởng do tạp chí HR Asia tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc, chú trọng phát triển con người và tạo ra văn hóa làm việc tích cực. Năm 2025, chương trình thu hút hơn 600 doanh nghiệp tại Việt Nam, xoay quanh chủ đề "Multi Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ".

Công ty Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Trải qua vòng khảo sát nhân viên và phỏng vấn chuyên sâu giữa Ban lãnh đạo công ty và hội đồng chuyên gia, Japfa Việt Nam đã giành giải thưởng nhờ điểm số vượt trội ở hạng mục đánh giá mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model).

Ông Phạm Văn Tuân, Giám đốc Hành chính Nhân sự Japfa Việt Nam chia sẻ: "Cùng với mục tiêu chuyển đổi toàn diện trong năm 2025, chúng tôi tập trung xây dựng văn hóa One Vietnam Team nhằm kiến tạo môi trường làm việc gắn kết, công bằng. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực phát huy sức mạnh của một tập thể đa dạng, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự thịnh vượng chung".

Theo ông Tuân, hơn 60% nhân sự Japfa gắn bó trên 5 năm, cho thấy sức hấp dẫn và môi trường làm việc ổn định tại công ty trong bối cảnh thị trường lao động có mức dịch chuyển nhân sự lớn.

Để đạt kết quả này, Japfa ứng dụng hệ thống đãi ngộ tổng thể, bao gồm chính sách lương thưởng cạnh tranh, phúc lợi toàn diện và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Mỗi yếu tố trong hệ thống được thiết kế gắn với mục tiêu chung của công ty, đồng thời đáp ứng nhu cầu của nhân viên và khuyến khích họ gắn bó lâu dài.

Công ty nâng cao trải nghiệm và tạo cảm xúc tích cực cho nhân viên thông qua các hoạt động teambuilding, khám sức khỏe định kỳ, giao lưu thể thao, đồng thời xây dựng môi trường làm việc an toàn và triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống. Mới đây, dự án "Japfa Grow - Ươm mầm yêu thương, Tiếp sức đến trường" đã trao 130 suất học bổng trị giá 500 triệu đồng cho con em nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện cam kết đồng hành cùng gia đình người lao động.

Với gần 6.000 nhân sự đang làm việc tại các nhà máy, trang trại chăn nuôi và văn phòng, công ty tập trung vào chiến lược đào tạo và thăng tiến nội bộ, giúp nhân viên phát triển sự nghiệp lâu dài. Chương trình Japfa Learning & Development được triển khai đa dạng từ khóa học kỹ thuật, quản trị dự án, đến đào tạo năng lực lãnh đạo. Song song đó, công ty khuyến khích văn hóa học tập trên nền tảng trực tuyến Journex, từng bước trau dồi và nâng tầm nguồn nhân lực.

Hơn 60% nhân sự Japfa gắn bó trên 5 năm, cho thấy sức hấp dẫn và môi trường làm việc ổn định tại công ty

Trên thị trường lao động, Japfa cũng là đơn vị dẫn đầu ở nhiều danh sách bình chọn như Top 10 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản, Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Giải pháp CareerViet bình chọn.

Cập nhật xu hướng phát triển của nông nghiệp công nghệ cao, Japfa tập trung bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự và thu hút những ứng viên mới phù hợp với định hướng chung. Công ty xây dựng nguồn nhân lực không chỉ am hiểu công nghệ, nắm vững quy trình sản xuất hiện đại, mà còn thích ứng với những thay đổi của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, Japfa hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Công ty vận hành 8 nhà máy sản xuất thức ăn, hợp tác với hơn 1.400 trang trại và phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm Japfa Best.

Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025- Ảnh 3.An tâm chăn nuôi khi liên kết nuôi gà với Japfa

Chủ trang trại Đắk Lắk bắt tay Japfa Việt Nam, chọn mô hình liên kết chăn nuôi để giảm rủi ro, đảm bảo đầu ra ổn định, giá cả bền vững

