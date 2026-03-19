Chủ xe VinFast háo hức với hệ thống 99 siêu trạm sạc mới, thoải mái đi xa không lo điểm dừng

Những chuyến đi chơi xuyên Việt, về quê, đi công tác với ôtô điện đang trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết khi hạ tầng sạc bước vào giai đoạn tăng tốc, đặc biệt là với kế hoạch triển khai 99 siêu trạm sạc công suất lớn trên toàn quốc của V-Green.

Đi xuyên Việt thoải mái, chỉ cần 15 phút sạc

Mới đây, thông tin V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc trên toàn quốc đã "tạo sóng lớn" trong cộng đồng yêu xe điện.

Theo quy hoạch, mỗi trạm sẽ có tới 100 súng sạc công suất 150kW, cho phép phục vụ cùng lúc lượng lớn ôtô điện. Công suất lớn này sẽ đáp ứng được nhu cầu sạc siêu nhanh của nhiều chủ xe - bao gồm người dùng những dòng xe lớn như VF 8, VF 9 - và rút ngắn thời gian sạc xuống chỉ còn từ 15 phút.

Các siêu trạm sạc này được bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới giải quyết triệt để nhu cầu di chuyển đường dài, xuyên Việt, đi chơi xa của người Việt. Mô hình này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người dùng xe điện trên cả nước.

"Đây là tin vui cho mọi người, đặc biệt là chủ xe hay phải đi công tác, du lịch, về quê. Sạc siêu nhanh 15 phút thì quá tiện, nghỉ ngơi uống cốc nước là thoải mái đi tiếp. Thêm nhiều trạm thì thoải mái dừng đâu sạc đó, tiện hơn đổ xăng vì không bị phụ thuộc vào giờ giấc mở cửa, cứ tới cắm sạc 24/7 rồi đi tiếp", anh Nguyễn Đức Anh, chủ một chiếc xe VinFast VF 8, hào hứng chia sẻ.

Đặc biệt, 99 siêu trạm sạc được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo từ điện gió và điện mặt trời, kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS). Đây cũng là chi tiết được đông đảo người dùng quan tâm và chia sẻ sự ủng hộ.

"Đi xe điện đã là lựa chọn vì môi trường nhưng khi hạ tầng sạc cũng dùng năng lượng tái tạo thì trải nghiệm càng trọn vẹn hơn. Người dùng không chỉ đi lại tiện hơn mà còn cảm thấy mình đang góp phần vào một hệ sinh thái sạch hơn", anh Chiến Nguyễn chia sẻ trên một diễn đàn chủ xe điện VinFast.

Bước tiến mới cho hạ tầng sạc Việt Nam

Thực tế sử dụng xe điện tại Việt Nam cho thấy, những năm gần đây, nhờ mạng lưới trạm sạc phủ rộng, người dùng Việt vốn đã xóa bỏ hoàn toàn băn khoăn "tìm trạm sạc" trên các hành trình xa. Hiện tại, rất nhiều trạm dừng nghỉ, trạm xăng trên toàn quốc đã tích hợp trạm sạc, sẵn sàng phục vụ các chủ xe điện.

"Trạm sạc đã phủ khắp tận núi cao, đèo sâu rồi, anh em đi xe điện cứ thoải mái mà xuyên Việt, du lịch đi nhé. Chẳng có gì phải lo lắng nữa", chủ kênh Soi Xe hào hứng chia sẻ, trong khi đang sạc chiếc VF 7 ngay trạm dừng nghỉ trên đỉnh đèo Lò Xo.

Anh Nguyễn Thanh Bình (Khánh Hòa), người vừa hoàn thành hành trình 3 ngày gần 1.200 km với chiếc VF 3 qua cung đường Nha Trang - Phú Yên - Măng Đen, cũng có trải nghiệm tương tự. "Đến giờ thì đừng ai hỏi có trạm sạc không. Mình chọn đi cung đường khá vắng, dân cư ít rồi mà 15–20 km là có trụ sạc. Chạy mệt thì tấp vào trạm sạc vừa sạc vừa nghỉ ngơi", anh kể lại.

Mặt khác, mật độ trạm sạc trong nội đô các thành phố lớn cũng được ghi nhận tăng mạnh trong năm qua. "Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM hay Đà Nẵng - những nơi vốn rất khó để phát triển trạm sạc trong lõi khu dân cư, V-Green cũng đã phủ sóng mạnh mẽ", chuyên gia ôtô Lê Tùng Anh nhận định.

Anh lấy ví dụ, ở Hà Nội, ngay bến xe Giáp Bát, bến xe Gia Lâm, bến xe Nhổn… đều đã có trạm sạc lớn, phục vụ cùng lúc 50 - 60 xe, toàn bộ đều là súng sạc siêu nhanh.

Vì thế, theo giới chuyên gia, 99 siêu trạm sạc mới sẽ là "bước nhảy" củng cố thêm độ phủ và độ dày cho mạng lưới 150.000 cổng sạc của V-Green và đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về hạ tầng sạc trên thế giới. Theo kế hoạch, việc đầu tư phát triển 99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green xúc tiến triển khai sớm với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2026, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng xe điện.

"Hạ tầng sạc chính là ‘xương sống’ của quá trình chuyển đổi sang xe điện. Khi mạng lưới đủ mạnh và đủ nhanh, xe điện sẽ không còn là lựa chọn thay thế xe xăng, mà trở thành tiêu chuẩn mới của giao thông hiện đại", một chuyên gia trong ngành chia sẻ.