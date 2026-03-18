Ngân hàng
18/03/2026 18:06

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỉ đồng, chia cổ tức gần 19%

VIB dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 8-4 tại TP Hồ Chí Minh.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận 11.550 tỉ đồng, dự chi gần 19% cổ tức và hoàn tất triển khai Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Trong tài liệu trình cổ đông, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo hướng thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát, biến động lãi suất và rủi ro địa chính trị vẫn tiềm ẩn, đồng thời yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống ngày càng được đặt lên hàng đầu. Trên nền tảng đó, ngân hàng kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế 11.550 tỉ đồng, tăng 27% so với năm 2025, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động nhờ tối ưu danh mục tài sản, cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát chi phí.

Khác với xu hướng chạy theo tăng trưởng quy mô, VIB cho thấy sự thận trọng khi tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng tiếp tục củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi đồng thời tăng cường năng lực quản trị rủi ro và gia tăng tỉ trọng thu nhập ngoài lãi nhằm củng cố nền tảng sinh lời bền vững. VIB hướng tới vị thế ngân hàng dẫn đầu - không chỉ lớn mạnh về quy mô, mà còn vượt trội về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sinh lời và khả năng tạo giá trị bền vững cho cổ đông trong dài hạn.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm 2026 là chính sách cổ tức với tổng tỉ lệ gần 19%. Cụ thể, VIB dự kiến chi trả 9% cổ tức bằng tiền mặt, phát hành 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP. Đây được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc đảm bảo lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.

Đáng chú ý, VIB đã hoàn tất triển khai Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn (SA) từ tháng 12-2025 theo Thông tư 14, sớm hơn 5 năm so với hiệu lực của thông tư. Việc áp dụng Basel III không chỉ mang ý nghĩa tuân thủ mà còn giúp Ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu phân bổ vốn và gia tăng tính minh bạch trong hoạt động, qua đó tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Sự kiện này cho thấy mức độ sẵn sàng của ngân hàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, trên nền tảng vốn và rủi ro được đo lường chặt chẽ hơn. Theo công bố, hệ số an toàn vốn (CAR) của VIB theo chuẩn Basel III đạt trên 12,4%, cải thiện gần 1 điểm phần trăm so với cách tính theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và cao hơn nhiều so với tỉ lệ tối thiểu 8% theo yêu cầu của Thông tư 14.

Trong những năm gần đây, VIB liên tục đầu tư vào nền tảng công nghệ, dữ liệu và quản trị nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn. Đại diện Ngân hàng cho biết năm 2026 là một cột mốc trong hành trình chuyển đổi giai đoạn 2017-2026. Đây là năm cuối của hành trình chuyển đổi 10 năm VIB 2.0 - là năm bản lề để ngân hàng hoàn tất quá trình chuyển mình và bước sang chu kỳ tăng trưởng mới VIB 3.0 (2027–2036), hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, sáng tạo và hiện đại trên quy mô lớn, dựa trên nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, chuẩn mực quốc tế và năng lực mở rộng quy mô hiệu quả.

Với định hướng tăng trưởng có kỷ luật, chính sách cổ tức ổn định và việc hoàn tất Basel III, VIB đang cho thấy bước đi thận trọng, có chiều sâu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào giai đoạn cạnh tranh và chuẩn hóa ngày càng cao.

Minh Quân
