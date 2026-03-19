K-Home: bài toán sống tiện nghi nhưng vẫn tiết kiệm

Thỏa khát khao về một cuộc sống đủ đầy

Đối với nhiều gia đình, một căn nhà không chỉ là nơi ở của hai vợ chồng trẻ mà còn là không gian gắn kết của nhiều thế hệ. Cha mẹ đi làm, con cái cần môi trường học tập và phát triển an toàn, trong khi ông bà mong muốn một không gian an dưỡng và gần gũi con cháu. Đây là nếp sống quen thuộc trong văn hóa gia đình Việt, đặc biệt tại các đô thị công nghiệp – nơi nhiều người lao động đang nỗ lực lập nghiệp với mong muốn có một tổ ấm an cư ổn định và đem đến những điều tốt nhất cho gia đình.

Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn các sản phẩm nhà ở giá vừa tầm hiện nay mới chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở trước mắt. Không gian sống thường được thiết kế tối giản để tối ưu chi phí, trong khi những yếu tố gắn với đời sống gia đình lâu dài như môi trường sinh hoạt cộng đồng, không gian cho trẻ em hay các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày lại chưa được chú trọng đúng mức.

NOXH K-Home được đầu tư mạnh mẽ vào các tiện ích phục vụ đời sống tinh thần cho cư dân

Chuỗi dự án NOXH (nhà ở xã hội) K-Home được Kim Oanh Land phát triển theo một hướng tiếp cận khác. Thay vì chỉ giải bài toán "có nhà để ở", K-Home hướng đến việc tạo ra một môi trường sống phù hợp với nhịp sinh hoạt của gia đình Việt, nơi cư dân có thể vừa tận hưởng tiện nghi đô thị vừa duy trì chi phí sinh hoạt hợp lý. Định hướng này được thể hiện từ quy hoạch tổng thể, thiết kế không gian sống cho đến hệ tiện ích nội khu.

Thay vì phải di chuyển xa để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, cư dân có thể tìm thấy nhiều tiện ích ngay trong khu dân cư như trường học, minimart, công viên, khu thể thao ngoài trời, nhà sinh hoạt cộng đồng hay các không gian thư giãn như quán café và khu BBQ. Những tiện ích này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo ra môi trường để cư dân gặp gỡ và hình thành cộng đồng sống gắn kết.

Tiện ích hồ bơi được đầu tư không thua kém các dự án nhà ở thương mại

Đáng chú ý, nhiều dự án trong chuỗi K-Home còn được quy hoạch hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em – tiện ích chưa phổ biến tại nhiều dự án NOXH hiện nay. Với trẻ em, đây là không gian vui chơi và rèn luyện thể chất; với người lớn, đó là nơi thư giãn sau giờ làm việc.

Song song với hệ tiện ích, các dự án cũng dành quỹ đất cho công viên và mảng xanh nội khu. Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển nhanh, những không gian xanh này mang lại nơi thư giãn, vận động và góp phần cân bằng nhịp sống cho cư dân.

Sự kết hợp giữa tiện ích sinh hoạt, không gian xanh và các khu vực cộng đồng góp phần hình thành môi trường sống ổn định, để các dự án K-Home không chỉ là điểm đến mà sẽ là nơi đáng sống, nơi gắn bó lâu dài.

Sống tiện nghi nhưng tiết kiệm

Bên cạnh yếu tố tiện nghi, một bài toán quan trọng đối với người lao động và gia đình trẻ là chi phí sinh hoạt. K-Home được phát triển theo hướng tối ưu chi phí sinh hoạt cho cư dân trong dài hạn.

Trước hết là lợi thế về vị trí. Các dự án K-Home đều được phát triển tại những khu vực đô thị có hạ tầng giao thông thuận lợi và dân cư hiện hữu đông đúc. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các trung tâm thương mại trong khu vực. Việc rút ngắn khoảng cách di chuyển không chỉ giúp tiết kiệm thời gian đi lại mà còn góp phần giảm đáng kể chi phí sinh hoạt hằng ngày. Đối với nhiều gia đình trẻ, việc sống gần nơi làm việc đồng nghĩa với việc có thêm thời gian dành cho gia đình và con cái.

Lối bố trí nội thất thông minh giúp căn hộ thông thoáng, tận dụng tối đa năng lượng tự nhiên

Bên cạnh đó, các dự án K-Home còn được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Nhờ áp dụng các giải pháp thiết kế và vật liệu phù hợp, công trình có thể giúp tiết kiệm tối thiểu 20% điện năng, 20% lượng nước tiêu thụ và giảm 20% hàm lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị ngày càng gia tăng, những giải pháp này được xem là một trong những yếu tố giúp cư dân K-Home có thể duy trì cuộc sống ổn định và phát triển bền vững.