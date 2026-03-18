Xuất huyết sau mãn kinh kéo dài, người phụ nữ bất ngờ phát hiện ung thư

Nhiều lần điều trị xuất huyết âm đạo sau mãn kinh nhưng không cải thiện, người phụ nữ 56 tuổi đến thăm khám tại Vinmec Cần Thơ và nhận chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn sớm. Nhờ được can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật nội soi, tổn thương đã được loại bỏ, giúp ngăn chặn nguy cơ tiến triển và lan rộng.

Bệnh nhân Nguyễn Thanh Bình (56 tuổi, Cần Thơ) đã mãn kinh khoảng 3 năm nay. Gần đây, bà xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường nên đến thăm khám tại một số cơ sở y tế và được chỉ định điều trị nội khoa, đồng thời thực hiện hút buồng tử cung.

Tuy nhiên, sau nhiều đợt điều trị, tình trạng xuất huyết không có dấu hiệu cải thiện. Nhận thấy bệnh vẫn diễn tiến dai dẳng, bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ để được thăm khám chuyên sâu.

Tại đây, sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ Sản phụ khoa phát hiện một "khoảng trống" quan trọng trong quá trình chẩn đoán trước đó. Mặc dù bệnh nhân từng được hút buồng tử cung, các mẫu mô bệnh phẩm sau thủ thuật lại không được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc bản chất tổn thương trong buồng tử cung của người bệnh chưa được xác định một cách chính xác.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần kèm vét hạch chậu điều trị cho người bệnh

Trước nghi ngờ về một bệnh lý tiềm ẩn, các bác sĩ Vinmec Cần Thơ đã chỉ định hút buồng tử cung từng phần và gửi toàn bộ mẫu mô thu được làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư nội mạc tử cung. Ê-kíp bác sĩ đã kịp thời hội chẩn chuyên môn và đi đến thống nhất sử dụng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần kèm vét hạch chậu điều trị cho người bệnh.

Theo TS.BS Lê Nguyễn Trọng Nhân - Bác sĩ Sản phụ khoa, Vinmec Cần Thơ, mục tiêu của phẫu thuật không chỉ nhằm loại bỏ khối u, mà còn giúp xác định chính xác giai đoạn bệnh. Ung thư nội mạc tử cung có thể xâm lấn trực tiếp sang các cấu trúc lân cận hoặc theo đường hạch bạch huyết, trong đó hạch vùng chậu thường là "trạm" đầu tiên mà tế bào ung thư có thể di chuyển tới. Vì vậy, việc đánh giá hạch giúp bác sĩ phân loại giai đoạn bệnh và cân nhắc nhu cầu điều trị bổ trợ sau phẫu thuật.

Bác sĩ cho biết thêm, bệnh nhân từng hút buồng tử cung trước đó. Các thủ thuật lặp lại có thể gây tổn thương niêm mạc, hình thành mô sẹo hoặc dính buồng tử cung, dẫn đến những thay đổi nhất định về cấu trúc giải phẫu. Điều này khiến việc đánh giá ranh giới tổn thương cũng như quá trình bóc tách trong phẫu thuật trở nên khó khăn hơn so với các trường hợp được phát hiện ngay từ đầu.

Nhận định đây là ca bệnh cần sự phối hợp chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa, PGS.TS.BS Phạm Bá Nha - Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã bay từ Hà Nội vào Cần Thơ để tham gia phẫu thuật, phối hợp cùng TS.BS Lê Nguyễn Trọng Nhân và ê-kíp Sản phụ khoa Vinmec Cần Thơ.

Sau 3 giờ can thiệp, toàn bộ tổn thương được loại bỏ. Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định bệnh nhân mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn I. Đây là giai đoạn sớm của bệnh, khối u còn khu trú trong tử cung và các hạch vùng chậu chưa ghi nhận dấu hiệu di căn.

Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau ca phẫu thuật

Bác sĩ Nhân khuyến cáo, xuất huyết âm đạo sau mãn kinh là dấu hiệu bất thường của cơ thể mà phụ nữ không nên chủ quan. "Biểu hiện này cần được đánh giá cẩn thận vì có thể liên quan đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư nội mạc tử cung. Trong những trường hợp như vậy, việc lấy mẫu mô và thực hiện xét nghiệm giải phẫu bệnh là bước then chốt để xác định chính xác bản chất tổn thương, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp và kịp thời", bác sĩ cho biết.

Ca bệnh được xử lý thành công là minh chứng cho hiệu quả của quy trình chẩn đoán, điều trị bài bản được vận hành tại Vinmec Cần Thơ.