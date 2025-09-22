Huyền thoại thế giới cùng di sản Việt Nam

Vừa qua với chặng 1 diễn ra tại Da Lat Palace Golf Club – sân golf Đồi Cù, những huyền thoại golf thế giới từ Legends Tour đã có hành trình giàu trải nghiệm tại Việt Nam. Không chỉ đem đến những vòng golf đỉnh cao, sự hiện diện của họ còn mở ra một nhịp cầu kết nối tuyệt vời giữa thể thao – du lịch – văn hoá, góp phần lan tỏa hình Lâm Đồng và Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Huyền thoại và di sản sân golf Đồi Cù

Dalat Palace Golf Club – hay còn gọi là sân golf Đồi Cù – được xem như "bảo tàng sống" của lịch sử golf Việt Nam. Với gần một thế kỷ tồn tại, nơi đây từng chứng kiến những dấu mốc thăng trầm cùng sự phát triển của thể thao và du lịch.

Trong khuôn khổ Race to Legends, các golfer Legends Tour đã bước lên thảm cỏ xanh mướt của Đồi Cù, nơi từng gắn liền với nhiều thế hệ golfer Việt Nam. Những cú phát bóng mạnh mẽ, những đường gạt tinh tế, cùng bầu không khí sôi động của người hâm mộ đã khiến nơi đây trở thành "sân khấu" hoàn hảo để golf Việt Nam khẳng định vị thế trong mắt bạn bè quốc tế.

Huyền thoại và không gian nghỉ dưỡng chuẩn Xanh 5 sao

Trải nghiệm tại Việt Nam của Legends Tour không chỉ gói gọn trong sân golf. Trong hai ngày lưu trú, các huyền thoại đã tận hưởng những phút giây thư giãn tại Tea Resort Prenn – khu nghỉ dưỡng xanh 5 sao sang trọng, được bao quanh bởi thiên nhiên cao nguyên hùng vĩ.

Với hệ sinh thái đa dạng, kiến trúc hài hòa cùng không gian trong lành, Tea Resort Prenn mang đến cho các golfer cảm giác cân bằng giữa thể thao và nghỉ dưỡng. Nhiều golfer đã bày tỏ sự bất ngờ trước cảnh quan xanh mát, dịch vụ tinh tế và phong cách hiếu khách của đội ngũ nơi đây – một minh chứng rõ ràng rằng du lịch golf Việt Nam đã sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

Huyền thoại cùng "Quốc ẩm Việt Trà" và hương vị cao nguyên

Nếu golf là nhịp cầu thể thao, thì văn hóa chính là sợi dây gắn kết tình hữu nghị. Tại Tea Resort Prenn, các huyền thoại Legends Tour đã có dịp ghé thăm Đền Hùng, nơi hội tụ tinh hoa lịch sử và tinh thần dân tộc Việt Nam. Giữa không gian linh thiêng của núi rừng, các golfer đã phần nào cảm nhận được chiều sâu văn hoá, lịch sử của đất nước hình chữ S.

Đêm xuống, nơi đây trở nên rộn ràng hơn với tiếng cồng chiêng Tây Nguyên. Những điệu múa, lời ca, ánh lửa bập bùng cùng nụ cười mến khách đã tạo nên một bữa tiệc văn hóa đầy sắc màu. Đó không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là khoảnh khắc gắn kết, khi những huyền thoại thể thao và người dân bản địa cùng chia sẻ niềm vui trong âm nhạc và tình bằng hữu.

Hành trình khép lại với nghi thức thưởng trà "Quốc ẩm" từ DoiDep – loại trà đặc sản của vùng đất cao nguyên và Việt Nam. Giữa khung cảnh yên bình của Tea Resort Prenn, những chén trà nóng đã mang đến phút giây tĩnh lặng, để các golfer huyền thoại chiêm nghiệm về trải nghiệm vừa qua.

Hương trà thanh khiết, sự tinh tế trong cách pha và chia sẻ về nghệ thuật trà Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm. Với họ, đó không chỉ là một thức uống, mà còn là một biểu tượng văn hóa – nơi sự tinh tế, hiếu khách và chiều sâu truyền thống của người Việt được thể hiện rõ nét.

Chương trình Legends Tour 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh thành khác và chặng chung kết được tổ chức tại TP HCM

Nam A Bank đồng hành Race to Legends 2025 cùng sự hiện diện của Legends Tour tại Việt Nam đã khẳng định: đất nước hình chữ S không chỉ sở hữu những sân golf đẳng cấp quốc tế, mà còn có hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – văn hóa đủ sức hấp dẫn với bạn bè toàn cầu. Đây là bước tiến quan trọng, Nam A Bank cùng Việt Nam đến gần hơn với bản đồ golf thế giới, đồng thời tạo nên một hình ảnh quốc gia năng động, hiếu khách, giàu bản sắc văn hóa và tràn đầy tiềm năng phát triển.

Nam A Bank đã và đang đồng hành cùng Việt Nam phát triển, xã hội hóa môn thể golf, với nhiều chương trình golf thế hệ trẻ và các giải golf chuyên nghiệp, nghiệp dư của Việt Nam trong đó phải kể đến Nam A Bank Vietnam Master (giải chuyên nghiệp lâu đời nhất của Việt Nam, mùa giải 2024, 2025 đã chính thức lên ADT của Châu Á), hay hệ thống giải Vô địch Việt Nam Series.



