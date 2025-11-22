Doanh nghiệp
22/11/2025 11:22

Hội doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội Tây Sài Gòn

Chi hội Tây Sài Gòn đã ra mắt tối 21-11, đánh dấu sự xuất hiện của một điểm kết nối doanh nhân mới tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Chi hội Tây Sài Gòn trực thuộc Hội Doanh nhân Sài Gòn quy tụ nhiều doanh nhân đa ngành, kỳ vọng trở thành cánh tay nối dài của Hội Doanh nhân Sài Gòn tại khu vực phía Tây. Chi hội được thành lập nhằm xây dựng cộng đồng doanh nhân đoàn kết, chuyên nghiệp, cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số; hướng đến trở thành điểm hẹn uy tín của doanh nhân khu vực.

Lễ ra mắt Chi hội Tây Sài Gòn

Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch Chi hội Tây Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina CHG, cho biết Chi hội sẽ tập trung triển khai các hoạt động giao thương, chương trình đào tạo chuyên sâu và dự án trách nhiệm xã hội nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức kinh tế số.

Hoạt động của Chi hội được xây dựng trên bốn trụ cột: kết nối giao thương; nâng cao năng lực doanh nhân; đồng hành chuyển đổi số; và lan tỏa trách nhiệm xã hội. Ngay tại lễ ra mắt, Chi hội đã ủng hộ 40 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" của bốn xã khu vực Hóc Môn, thể hiện cam kết đóng góp cho cộng đồng.

P. An
từ khóa : chuyển đổi số, kinh tế số, trách nhiệm xã hội, doanh nhân, Chi hội Tây Sài Gòn
