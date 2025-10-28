Doanh nghiệp
28/10/2025 15:10

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 12: Quảng bá - Học hỏi - Nâng tầm Doanh nhân

Chi hội 12 – Hội Doanh nhân Sài Gòn đang khởi động hàng loạt hoạt động kết nối, đào tạo... hướng tới mục tiêu "Quảng bá - Học hỏi - Nâng tầm Doanh nhân"

Sau lễ ra mắt tối 25-10 tại Trung tâm Hội nghị Royal Palace (TP HCM), Chi hội 12 – Hội Doanh nhân Sài Gòn đang khởi động hàng loạt hoạt động kết nối, đào tạo và thiện nguyện hướng đến mục tiêu "Quảng bá - Học hỏi - Nâng tầm Doanh nhân".

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 12: Quảng bá - Học hỏi - Nâng tầm Doanh nhân - Ảnh 1.

Chi hội đã trao Quỹ "Vì người nghèo 2025", đóng góp 50 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội tại 5 phường Thới An, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây và Đông Hưng Thuận. Bà Thiều Thị Anh, Chủ tịch Chi hội 12, cho biết Chi hội mong muốn trở thành môi trường để doanh nhân cùng học hỏi, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa tinh thần doanh nhân bản lĩnh – nhân văn.

Được thành lập từ tháng 7-2025, Chi hội 12 quy tụ hơn 50 doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, dịch vụ và thực phẩm. Các chương trình giao lưu – kết nối, đào tạo chuyên đề và hoạt động thiện nguyện sẽ được triển khai thường xuyên, thể hiện tinh thần "Doanh nhân vì cộng đồng".

Sự kiện ra mắt thu hút đông đảo doanh nhân, hội viên và lãnh đạo các Chi hội, tạo khí thế sôi nổi mở đầu cho chặng đường phát triển của Chi hội 12.


M. Huy
từ khóa : Phát triển bền vững, hoạt động thiện nguyện, Quỹ vì người nghèo, Hội Doanh nhân Sài Gòn
