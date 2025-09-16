Nhịp sống
16/09/2025 21:01

HDBank Green Marathon 2025 – Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp số

In bài viết

HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra tại Cần Giờ nơi được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới

Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra ngày 27 và 28-9 tại Cần Giờ – "lá phổi xanh" của TP HCM, nơi được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới.

Sự kiện thường niên do Công ty UNIQUE phối hợp Liên đoàn Điền kinh TP HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao và sự đồng hành của UNESCO.

Năm nay, giải đấu có sự đồng hành đặc biệt của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) trong vai trò Nhà đồng hành Kim cương. HDBank Green Marathon không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh, khỏe mạnh mà còn đánh dấu lần đầu tiên giới thiệu trải nghiệm tài chính số qua siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới tại Việt Nam.

HDBank Green Marathon 2025 – Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp số- Ảnh 1.

Cung đường Rừng Sác bằng phẳng, xanh mát trải dài

Giải chạy có nhiều cự ly: Kids Run, 5 km, 10 km, Half Marathon và Marathon, đạt chuẩn quốc tế của Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS). Bên cạnh thi đấu, chương trình còn tổ chức nhặt rác làm sạch bãi biển, trồng cây, tặng xe đạp và quà Trung thu cho trẻ em khó khăn, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Cần Giờ.

HDBank Green Marathon 2025 hứa hẹn là sự kiện thể thao - cộng đồng đặc sắc, nơi mỗi bước chạy kết nối con người với thiên nhiên, công nghệ và tương lai bền vững.

M. Nhi
từ khóa : HDBank, marathon, khu dự trữ sinh quyển, rừng ngập mặn, Cần Giờ
Lan tỏa niềm tin vào hàng Việt

Lan tỏa niềm tin vào hàng Việt

Doanh nghiệp 20:00

(NLĐO) - Người tiêu dùng ngày càng chọn hàng Việt, không chỉ vì chất lượng và giá cả hợp lý, mà còn bởi niềm tin vào sản phẩm trong nước

Top xe máy điện Việt phá vỡ rào cản 200 km một lần sạc

Top xe máy điện Việt phá vỡ rào cản 200 km một lần sạc

Sản phẩm 13:25

Từ lâu, quãng đường di chuyển được xem là rào cản lớn nhất khiến xe điện khó lòng thay thế hoàn toàn xe xăng.

Aitu giành giải vàng đổi mới sản phẩm AI tại IFA 2025, định nghĩa lại tương lai của ngành may mặc

Aitu giành giải vàng đổi mới sản phẩm AI tại IFA 2025, định nghĩa lại tương lai của ngành may mặc

Sản xuất - Kinh doanh 10:49

Với thế mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đổi mới sản xuất hàng may mặc, Aitu đã nhận được Giải thưởng Vàng về đổi mới sản phẩm AI IFA năm 2025 tại Đức.

Mùa khai trường thêm hứng khởi với trà mật ong BONCHA thanh mát

Mùa khai trường thêm hứng khởi với trà mật ong BONCHA thanh mát

Sản phẩm 17:21

Trong không khí nô nức mùa tựu trường, Trà mật ong BONCHA mang làn gió thanh mát, tiếp thêm năng lượng cho giới trẻ khởi đầu năm học đầy hứng khởi.

iPhone 17 Pro Max: Camera zoom 8x, hiệu năng đột phá

iPhone 17 Pro Max: Camera zoom 8x, hiệu năng đột phá

Sản phẩm 17:21

Apple ra mắt iPhone 17 series với nhiều nâng cấp ấn tượng, nổi bật iPhone 17 Pro Max định nghĩa lại chuẩn smartphone cao cấp.

Cải tiến mới tiện lợi, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu từ Morinaga E-Okasan

Cải tiến mới tiện lợi, siêu ngon, chuẩn gu mẹ bầu từ Morinaga E-Okasan

Thị trường 15:30

Công ty Cổ phần Morinaga Lê Mây Việt Nam chính thức ra mắt thêm 03 sản phẩm chiến lược mới thuộc nhóm dinh dưỡng bổ sung Morinaga E-Okasan.

Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Giáo dục - Cộng đồng 15:02

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện - tranh biện "Tiếng nói Xanh", với tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỉ đồng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn