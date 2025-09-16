HDBank Green Marathon 2025 – Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp số

Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra ngày 27 và 28-9 tại Cần Giờ – "lá phổi xanh" của TP HCM, nơi được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới.

Sự kiện thường niên do Công ty UNIQUE phối hợp Liên đoàn Điền kinh TP HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao và sự đồng hành của UNESCO.

Năm nay, giải đấu có sự đồng hành đặc biệt của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) trong vai trò Nhà đồng hành Kim cương. HDBank Green Marathon không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh, khỏe mạnh mà còn đánh dấu lần đầu tiên giới thiệu trải nghiệm tài chính số qua siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới tại Việt Nam.

Cung đường Rừng Sác bằng phẳng, xanh mát trải dài

Giải chạy có nhiều cự ly: Kids Run, 5 km, 10 km, Half Marathon và Marathon, đạt chuẩn quốc tế của Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS). Bên cạnh thi đấu, chương trình còn tổ chức nhặt rác làm sạch bãi biển, trồng cây, tặng xe đạp và quà Trung thu cho trẻ em khó khăn, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Cần Giờ.

HDBank Green Marathon 2025 hứa hẹn là sự kiện thể thao - cộng đồng đặc sắc, nơi mỗi bước chạy kết nối con người với thiên nhiên, công nghệ và tương lai bền vững.