Văn hóa – Giải trí
28/11/2025 15:24

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

In bài viết

Không khí mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Hảo Hảo chính thức "kéo còi" cho Hảo Hảo Concert - The Journey of 25.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 1.

Sự kiện được xem là điểm hội tụ của chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm, đồng thời khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu thông qua cách kể chuyện giàu cảm xúc, trẻ trung và đầy tính biểu tượng.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 2.

Lập kỷ lục Việt Nam

Ngay khi sự kiện bắt đầu, 2.500 khán giả sẽ cùng thưởng thức mì, xác lập kỷ lục:
"Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Sự kiện âm nhạc có số lượng người cùng thưởng thức mì Hảo Hảo nhiều nhất tại Việt Nam".

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 3.

Màn mở đầu này được tạo nên như một khoảnh khắc Hảo Hảo - thương hiệu mì quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt - luôn ở đây, đồng hành cùng hàng triệu trái tim Việt Nam trong những lúc chúng ta cần nhau nhất - để sẻ chia, tiếp sức và kết nối đầy tinh thần Việt.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 4.

Dòng chảy cảm xúc - sôi động, rực rỡ và đầy tự hào

Đêm nhạc được thiết kế theo mạch cảm xúc liền mạch: mở đầu sôi nổi, bùng nổ như lễ hội, rồi dẫn dắt khán giả đến những khoảnh khắc sâu lắng, cuối cùng là cảm giác tự hào và gắn kết.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 5.

Mỗi "trạm dừng" trên sân khấu là một câu chuyện nhỏ gắn liền với hành trình 25 năm của Hảo Hảo - từ những kỷ niệm tuổi trẻ đến hình ảnh gia đình Việt, từ sắc màu văn hóa vùng miền đến tinh thần vươn lên của thế hệ mới.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 6.

Điểm dừng tiếp theo: Hà Nội - Hoàng Thành Thăng Long (14-12-2025)

Sau TP HCM, "chuyến tàu cảm xúc" sẽ tiếp tục ra Bắc với đêm diễn tại Hoàng Thành Thăng Long vào 14-12-2025.

Với không gian giàu dấu ấn văn hóa và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới trẻ Hà Nội, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần Hảo Mọi Lúc - Hảo Mọi Sự từ Nam ra Bắc.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 7.

Hảo Hảo - Thương hiệu Việt kể câu chuyện Việt bằng cảm xúc

Hảo Hảo Concert cho thấy cách Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo vượt khỏi khuôn mẫu truyền thông quen thuộc, chọn âm nhạc - trải nghiệm - cảm xúc làm "ngôn ngữ" mới để kết nối với người tiêu dùng.

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm - Ảnh 8.

Không chỉ là lễ tri ân và kỷ niệm, sự kiện phản ánh hành trình Hảo Hảo đồng hành cùng người Việt từ bữa ăn hằng ngày đến những lúc cộng đồng cần được sẻ chia. Chính sự hiện diện ấy khẳng định tinh thần "Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự," nơi Hảo Hảo không chỉ là món ăn mà còn là ký ức và cảm xúc gắn bó với nhiều thế hệ.

H.Tường
từ khóa : kỷ lục Việt Nam, người tiêu dùng, mùa lễ hội
Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Giáo dục - Cộng đồng 15:25

GS.TS. Henry Nguyễn được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).

Sân bay quốc tế và cơ hội bứt phá của du lịch biển phía Đông TP HCM

Sân bay quốc tế và cơ hội bứt phá của du lịch biển phía Đông TP HCM

Thị trường 08:00

Sân bay quốc tế không chỉ là hạ tầng di chuyển mà còn là “cầu nối” mở lối cho du lịch Việt Nam.

Sôi nổi chung kết Hội thi Tìm hiểu Pháp luật 2025 tại SAWACO

Sôi nổi chung kết Hội thi Tìm hiểu Pháp luật 2025 tại SAWACO

Nhịp sống 08:00

Hội thi năm 2025 nhận được 1.977 lượt dự thi và 1.380 thí sinh tham gia, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty

Điều kỳ diệu từ ca ghép tim đầu tiên của chương trình "Trái tim cho em"

Điều kỳ diệu từ ca ghép tim đầu tiên của chương trình "Trái tim cho em"

Thị trường 22:36

Từ một bệnh nhi bị suy tim cấp, bé Nguyễn Thị Thanh Nhũ (Đắk Lắk) trở thành trường hợp ghép tim thành công đầu tiên của chương trình “Trái tim cho em”.

Giải mã sức hút từ cuộc thi ‘A.I Thực chiến’ vừa lên sóng truyền hình

Giải mã sức hút từ cuộc thi ‘A.I Thực chiến’ vừa lên sóng truyền hình

Giáo dục - Cộng đồng 16:38

‘A.I Thực chiến’ hấp dẫn khán giả truyền hình khi mục tiêu sáng kiến và các giải pháp AI với khả năng ứng dụng cao được kỳ vọng sẽ sớm đưa vào thực tế

Yến sào Khánh Hòa tham gia cứu hộ, cứu trợ kịp thời cho bà con và CB-CNV vùng ngập lũ

Yến sào Khánh Hòa tham gia cứu hộ, cứu trợ kịp thời cho bà con và CB-CNV vùng ngập lũ

Nhịp sống 15:48

Giữa thời điểm cấp bách, Yến sào Khánh Hòa huy động lực lượng, không quản hiểm nguy hỗ trợ bà con và CB-CNV sớm vượt qua ảnh hưởng của mưa lũ.

Địa chỉ tin cậy dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Địa chỉ tin cậy dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhịp sống 08:00

Người lao động khi đến Trung tâm DVVL TP HCM hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhân viên tư vấn tận tình, thủ tục đơn giản


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn