Nhịp sống
11/03/2026 16:25

Thêm cơ sở điều trị glaucoma, võng mạc chuyên sâu tại TP HCM

In bài viết

Ngày 7-3, Bệnh viện Mắt Á Châu (AEH) chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại 141 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP HCM

Bệnh viện hoạt động theo danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt, định hướng nhãn khoa chuyên sâu, ứng dụng công nghệ chẩn đoán - vi phẫu, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện Mắt Á Châu vừa khai trương tại 141 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: AEH

Trong bối cảnh già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc mắt gia tăng, các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glaucoma (cườm nước), bệnh võng mạc đái tháo đường được quan tâm nhiều hơn, nhất là ở người cao tuổi. Tại đô thị, tật khúc xạ học đường cũng tăng, đặt ra nhu cầu tầm soát sớm.

Phát biểu tại lễ khai trương, BS Tôn Thất Cẩm Thông - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bệnh viện, cho biết AEH hướng tới mô hình hiện đại nhưng đặt nền tảng trên giá trị nhân văn. "Chúng tôi không chỉ xây dựng bệnh viện, mà xây dựng cam kết về sự tử tế trong y khoa, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ điều trị và khả năng tiếp cận của người dân", BS Thông nói.

Về chuyên môn, Mắt Á Châu đầu tư hệ thống chẩn đoán - vi phẫu từ các hãng như ZEISS (Đức) và Alcon (Mỹ), triển khai 5 phân khoa gồm Giác mạc, Glaucoma, Dịch kính - Võng mạc, Nhãn nhi và Tạo hình với công suất dự kiến khoảng 200 lượt khám/ngày.

Tin, ảnh: Minh Minh
từ khóa :
Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Sống - kinh doanh - tích lũy tài sản: Ba lớp giá trị hội tụ tại Boutique Home Tràng Cát

Dự án mới 16:53

Trên thị trường BĐS, một tài sản hoàn hảo là tài sản có thể vừa an cư tiện nghi, vừa kinh doanh thuận lợi, đồng thời gia tăng giá trị theo thời gian.

Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công trong 2025

Joyoung Việt Nam bứt phá với nhiều thành công trong 2025

Sản xuất - Kinh doanh 16:25

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc thương hiệu gia dụng Joyoung tròn một năm hiện diện tại Việt Nam.

Saigon Marina IFC: Khi trung tâm tài chính trở thành không gian văn hóa cộng đồng

Saigon Marina IFC: Khi trung tâm tài chính trở thành không gian văn hóa cộng đồng

Văn hóa – Giải trí 16:25

Giữa bối cảnh BĐS cao cấp chuyển mình từ bán diện tích sang bán “giá trị sống”, triển lãm “Giao Lộ Thời Gian” tại Saigon Marina IFC tạo tiền lệ chưa từng có.

SAIGONBANK và VNPAY ra mắt dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số

SAIGONBANK và VNPAY ra mắt dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số

Ngân hàng 17:43

Thông qua sự kiện hợp tác, SAIGONBANK và VNPAY đặt mục tiêu hỗ trợ các đơn vị vận hành trên nền tảng số, tối ưu chi phí và tránh sai sót.

Cụm sân tennis của Novaland nhận ATF Gold Recognition

Cụm sân tennis của Novaland nhận ATF Gold Recognition

Doanh nghiệp 15:43

Cụm sân tennis của Novaland vừa nhận ATF Gold Recognition, khẳng định vị thế điểm đến quần vợt quốc tế và trung tâm Sportcation mới tại Việt Nam

Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo Thông tư 14/2025

Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo Thông tư 14/2025

Ngân hàng 14:43

Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình tuân thủ khung quản lý an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước.

ACB và VNPT mở rộng hệ sinh thái tài chính - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

ACB và VNPT mở rộng hệ sinh thái tài chính - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

Ngân hàng 14:41

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn