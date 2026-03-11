Thêm cơ sở điều trị glaucoma, võng mạc chuyên sâu tại TP HCM

Bệnh viện hoạt động theo danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt, định hướng nhãn khoa chuyên sâu, ứng dụng công nghệ chẩn đoán - vi phẫu, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện Mắt Á Châu vừa khai trương tại 141 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: AEH

Trong bối cảnh già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc mắt gia tăng, các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glaucoma (cườm nước), bệnh võng mạc đái tháo đường được quan tâm nhiều hơn, nhất là ở người cao tuổi. Tại đô thị, tật khúc xạ học đường cũng tăng, đặt ra nhu cầu tầm soát sớm.

Phát biểu tại lễ khai trương, BS Tôn Thất Cẩm Thông - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc bệnh viện, cho biết AEH hướng tới mô hình hiện đại nhưng đặt nền tảng trên giá trị nhân văn. "Chúng tôi không chỉ xây dựng bệnh viện, mà xây dựng cam kết về sự tử tế trong y khoa, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ điều trị và khả năng tiếp cận của người dân", BS Thông nói.

Về chuyên môn, Mắt Á Châu đầu tư hệ thống chẩn đoán - vi phẫu từ các hãng như ZEISS (Đức) và Alcon (Mỹ), triển khai 5 phân khoa gồm Giác mạc, Glaucoma, Dịch kính - Võng mạc, Nhãn nhi và Tạo hình với công suất dự kiến khoảng 200 lượt khám/ngày.