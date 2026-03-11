Saigon Marina IFC: Khi trung tâm tài chính trở thành không gian văn hóa cộng đồng

Không dùng mặt đứng tòa tháp 55 tầng để quảng cáo, chủ đầu tư đã cùng 15 nghệ sĩ Việt kể câu chuyện di sản trên 39.000m2 LED, biến nơi đây thành một "The High Line kỹ thuật số" độc bản của Sài Gòn.

Tại các thủ phủ tài chính thế giới như New York, London hay Hong Kong, nghệ thuật công cộng luôn là thước đo cho sự phát triển văn minh của một công trình kiến trúc. Với Saigon Marina IFC, tham vọng không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một tòa tháp biểu tượng trên nền đất Ba Son lịch sử, mà là tạo ra một điểm đến văn hóa thực thụ.

Toà nhà nơi hiển thị 1.016 mảnh ghép di sản Việt

Tầm nhìn từ sự đồng điệu của những người làm nghề

Dự án bắt đầu từ một sự gặp gỡ về tư tưởng giữa Giám đốc Sáng tạo Yahya An-Đinh (8 Collective), và đại diện chủ đầu tư Saigon Marina IFC. Trước sự lên ngôi của những sản phẩm giải trí "mì ăn liền", họ chọn lối đi khó hơn: đi sâu vào các giá trị nguyên bản. Anh Yahya chia sẻ: "Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó thuộc về mọi người". Đây không chỉ là một hợp đồng kinh tế, mà là sự đồng điệu giữa tầm nhìn bền vững của doanh nghiệp và khát khao tôn vinh bản sắc Việt của người nghệ sĩ.

Cuộc đua 90 ngày đêm và những "điểm chạm" thực tế

Để hiện thực hóa hình ảnh đàn Bạch Mã tung vó, đội ngũ sáng tạo đã trải qua hành trình "đổ mồ hôi, sôi nước mắt". Với tác phẩm "Bạch Mã Du Hành Thời Gian", dưới sự dẫn dắt của Visual Director Vicki Đặng (fromanother), nhóm 6 nghệ sĩ 3D bao gồm Tâm Bùi, Long Đoàn, Zetsk, Thông Đinh, Vy Trần, Overthinker đã phải vượt qua những giới hạn kỹ thuật khắc nghiệt.

Vicki Đặng cho biết, trung bình mỗi nghệ sĩ phải thực hiện khoảng 20 vòng tinh chỉnh, thậm chí chương về tòa nhà của nghệ sĩ Tâm Bùi đã ngốn trọn 5 ngày render liên tục và trải qua hơn 40 vòng sửa đổi để đạt đến sự hoàn thiện cao nhất. Xuyên suốt quá trình này, 8 Collective không ngừng theo sát, tham gia điều phối và đưa ra các phản hồi về mặt hình ảnh (visual curation) nhằm đảm bảo mọi chuyển động, mọi sắc độ đều bám sát đúng với tinh thần tự sự di sản mà triển lãm muốn truyền tải.

Hơn 1.000.000 người đến tham quan trong những ngày Tết Nguyên Đán

Ở một góc độ khác, "Siêu dữ liệu bề mặt" (Surface Metadata) từ 8 Collective hiện đại hóa mô tuýp Bát Mã Truy Phong qua lăng kính công nghệ. Tác phẩm là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh gia Linh với hành trình 10 ngày qua 7 thành phố và đội ngũ Nguyn, Myx xử lý thị giác bằng TouchDesigner. Đặc biệt, phần chuyển động của những chú ngựa do Lạc Bỉnh Nhơn, Uyên Nhi và Gia Trí đảm nhận dựa trên chính tư liệu đóng góp từ cộng đồng.Họ đã chắt lọc 1.016 hình ảnh di sản từ đời sống. Linh Tăng nhớ mãi kỷ niệm rượt đuổi theo xe khách lúc 5 giờ sáng từ Hội An về Đà Nẵng chỉ để lấy lại chiếc túi đựng thiết bị quan trọng. Đây một minh chứng cho sự tận tụy để bảo vệ từng "mảnh ghép" của văn hóa dân tộc.

Kỳ tích kỹ thuật mang tên người Việt

Điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn tại hiện trường là Lucid Vortex - điêu khắc tham số dài 42m. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa ý tưởng của Yahya An-Đinh và năng lực thực thi của Anh Tài Hoàng - Giám đốc Kỹ thuật từ Alta Media cùng MasPro.

Vòng xoáy LED sắp được đăng ký kỷ lục Guiness

Anh Tài Hoàng cùng đội ngũ kỹ sư đã có 10 ngày đêm "nghẹt thở" để lắp đặt 828 mô-đun LED lên cấu trúc xoắn ốc phi tuyến tính. Anh chia sẻ đầy tự hào: "Chúng tôi đã chứng minh được rằng người Việt có thể tạo ra những công trình mang tầm vóc thế giới ngay tại mảnh đất Ba Son lịch sử này". Sự hỗ trợ từ đơn vị tích hợp công nghệ MasPro đã giúp hiện thực hóa cấu trúc phức tạp này mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và thẩm mỹ kiến trúc.

Khi cộng đồng là một phần của thực thể sống

Điểm đặc biệt nhất của dự án là tính mở. Thay vì là những khán giả thụ động, cộng đồng được mời tham gia vẽ ngựa để các nghệ sĩ số hóa và trình chiếu. Đây là cách dự án xóa nhòa khoảng cách giữa một trung tâm tài chính xa hoa và người dân thành phố.

Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí đến hết ngày 10-3-2026 tại khu phức hợp Saigon Marina IFC (Phường Sài Gòn, TP.HCM):

Ngày thường: Trình chiếu "Bạch Mã Du Hành Thời Gian".

Cuối tuần (19h00 – 21h00): Trình chiếu "Siêu Dữ Liệu Bề Mặt" – nơi những nét vẽ của cộng đồng cùng đàn ngựa "Bát Mã Truy Phong" tỏa sáng.

Tìm hiểu thêm về thông tin dự án tại đây: https://timeless.saigonmarinaifc.com/vi